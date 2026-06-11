logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Cristiano Ronaldo terá plano físico administrado por Portugal na Copa

Situação foi assunto na última coletiva de Martínez

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
11/06/2026 14:25
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo marcou dois gols e garantiu classificação de Portugal à Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo está com minutagem controlada (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Cristiano Ronaldo teve sua minutagem controlada pela comissão técnica de Portugal no amistoso contra a Nigéria, disputado nesta quarta-feira (10), último compromisso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo. O atacante permaneceu em campo por 64 minutos, dentro do planejamento traçado por Roberto Martínez para a reta final de preparação do elenco.

continua após a publicidade
  • Cristiano Ronaldo na partida de Portugal e Escócia pela fase de Grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)

    Preocupa? Números de Cristiano Ronaldo em últimos amistosos de Portugal chamam atenção

    Copa do Mundo
    Há 3 horas
  • cristiano ronaldo portugal

    Cristiano Ronaldo para amistoso de Portugal para atender fã; veja vídeo

    Copa do Mundo
    Há 4 horas

    • O controle de carga tem sido uma prática recorrente com o camisa 7 nas últimas convocações. Ainda assim, os números mostram que o veterano segue sendo uma peça importante para a seleção portuguesa. Segundo dados do Sofascore, Cristiano disputou 11 partidas por Portugal desde o início de 2025, acumulando 842 minutos em campo, média de 76 por jogo.

    No período, marcou oito gols, registrando uma média de um gol a cada 105 minutos. Os números ajudam a explicar a confiança da comissão técnica no atacante, que se prepara para disputar sua sexta Copa do Mundo aos 41 anos.

    continua após a publicidade

    Após a partida, Roberto Martínez explicou que a utilização de Cristiano já estava definida antes mesmo do apito inicial.

    Guia completo do Lance! saiba tudo sobre Portugal na Copa do Mundo

    — O plano que tínhamos para o Cristiano, com a informação que temos, era importante jogar 45 ou 60 minutos. Temos sete dias até ao próximo jogo e era o que tínhamos preparado para o Cristiano — afirmou.

    O treinador destacou que a estratégia não envolveu apenas o principal astro da equipe. Segundo ele, outros jogadores também tiveram cargas específicas determinadas pela comissão técnica.

    continua após a publicidade

    — Todos os jogadores tinham um plano individual: o Nuno Mendes tinha um plano de 30 minutos, o Vitinha tinha um plano de 45 minutos, o Gonçalo Ramos tinha um plano de 30 minutos e o João Neves tinha um plano de 45 minutos — completou.

    Portugal volta a campo na próxima quarta-feira (17), quando estreia na Copa do Mundo diante da República Democrática do Congo.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo está com a minutagem controlada (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Como foi o amistoso de Portugal?

    Portugal bateu a Nigéria por 2 a 1, em Leiria (POR), no último amistoso da seleção antes da Copa do Mundo. A equipe viaja para os Estados Unidos na sexta-feira (12) para a disputa do Mundial.

    Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, uma quarta-feira.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Javier Aguirre - Técnico do Mallorca
    Copa do MundoAntes da estreia, técnico do México provoca África do Sul: 'Eu odeio vocês'Há 8 minutos
    Diversos países estão tendo problemas com a imigração dos EUA para a Copa do Mundo (Imagem gerada por IA)
    Todos EsportesCopa do Mundo empilha polêmicas com imigração e segurança dos EUAHá 8 minutos
    Santiago Giménez - Milan
    Copa do MundoCraque do México vale dois terços do elenco da África do Sul na Copa do MundoHá 12 minutos
    Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na abertura da Copa do Mundo de 2014. (Getty Images)
    Copa do MundoBrasil nunca perdeu em aberturas de Copa do Mundo; relembre o históricoHá 14 minutos
    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Seleção BrasileiraNeymar evolui em tratamento e se aproxima de retorno à SeleçãoHá 21 minutos
    Montagem Shakira e Piqué
    Copa do MundoNamoro de Shakira e Piqué começou em uma Copa do Mundo; relembreHá 27 minutos

    Mais LANCE!

    Quem é Burna Boy, cantor que se apresenta com Shakira na abertura da Copa?
    Shakira tem longa história com Copas do Mundo (Foto: Reprodução)
    Waka Waka, Dai Dai e mais: as músicas de Copa do Mundo feitas por Shakira
    Ederson e Weverton em amistoso entre Brasilo x Panamá no Maracanã - Seleção Brasileira
    Seleção Brasileira não perde uma estreia de Copa do Mundo há 88 anos
    J Balvin, Belinda, Tyla… Quem são os artistas da abertura da Copa do Mundo?
    Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre final da Copa (Foto: Reprodução Cruzeiro)
    Jogadores do Cruzeiro palpitam sobre Copa do Mundo; três deixam Brasil fora da final
    Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
    Entenda a polêmica envolvendo os 29 jogos de invencibilidade do Marrocos
    Carlo Ancelotti com as mãos na cintura durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã
    Conheça os 48 técnicos da Copa do Mundo e veja quem tem o currículo mais vencedor
    Merino é um dos destaques da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Coral Scoles-Coburn/Getty Images/AFP)
    Merino destaca favoritismo da Espanha na Copa do Mundo: 'Pode ganhar qualquer um'
    Ex-atacante do México sobreviveu a sequestro após 24h de cativeiro; relembre
    África do Sul 1 x 1 México - 11 de junho de 2010
    Hoje a Copa do Mundo começa com México e África do Sul; qual seu palpite? Vote
    Conheça Monterrey, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026
    Visão aérea do reformado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Carl de Souza / AFP)
    Veja os recordes a serem quebrados na estreia da Copa do Mundo
    Vista MetLife Stadium antes da Copa do Mundo 2026 em East Rutherfort.
    Brasil não fará treino de reconhecimento no estádio da estreia na Copa do Mundo