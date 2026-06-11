Cristiano Ronaldo terá plano físico administrado por Portugal na Copa Situação foi assunto na última coletiva de Martínez

Cristiano Ronaldo teve sua minutagem controlada pela comissão técnica de Portugal no amistoso contra a Nigéria, disputado nesta quarta-feira (10), último compromisso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo. O atacante permaneceu em campo por 64 minutos, dentro do planejamento traçado por Roberto Martínez para a reta final de preparação do elenco.

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O controle de carga tem sido uma prática recorrente com o camisa 7 nas últimas convocações. Ainda assim, os números mostram que o veterano segue sendo uma peça importante para a seleção portuguesa. Segundo dados do Sofascore, Cristiano disputou 11 partidas por Portugal desde o início de 2025, acumulando 842 minutos em campo, média de 76 por jogo.

No período, marcou oito gols, registrando uma média de um gol a cada 105 minutos. Os números ajudam a explicar a confiança da comissão técnica no atacante, que se prepara para disputar sua sexta Copa do Mundo aos 41 anos.

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Após a partida, Roberto Martínez explicou que a utilização de Cristiano já estava definida antes mesmo do apito inicial.

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— O plano que tínhamos para o Cristiano, com a informação que temos, era importante jogar 45 ou 60 minutos. Temos sete dias até ao próximo jogo e era o que tínhamos preparado para o Cristiano — afirmou.

O treinador destacou que a estratégia não envolveu apenas o principal astro da equipe. Segundo ele, outros jogadores também tiveram cargas específicas determinadas pela comissão técnica.

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— Todos os jogadores tinham um plano individual: o Nuno Mendes tinha um plano de 30 minutos, o Vitinha tinha um plano de 45 minutos, o Gonçalo Ramos tinha um plano de 30 minutos e o João Neves tinha um plano de 45 minutos — completou.

Portugal volta a campo na próxima quarta-feira (17), quando estreia na Copa do Mundo diante da República Democrática do Congo.

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Cristiano Ronaldo está com a minutagem controlada (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Como foi o amistoso de Portugal?

Portugal bateu a Nigéria por 2 a 1, em Leiria (POR), no último amistoso da seleção antes da Copa do Mundo. A equipe viaja para os Estados Unidos na sexta-feira (12) para a disputa do Mundial.

Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, uma quarta-feira.