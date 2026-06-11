Giay na Copa? Argentina convoca novo jogador após corte de defensor
Novo nome atuou com Rayan, ex-Vasco, na Inglaterra
A Argentina definiu que convocará o zagueiro Marcos Senesi após o corte de Leonardo Balerdi por conta de uma lesão muscular, segundo o "Tyc Sports". O defensor de 29 anos foi contratado pelo Tottenham após boa temporada com o Bournemouth, da Premier League, onde atuou com Rayan na reta final de 2025/2026..
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Lateral do Palmeiras, Giay participou dos dois amistosos da Argentina contra Honduras e Islândia, mas não disputará a Copa do Mundo. Lionel Scaloni conta com Nahuel Molina e Gonzalo Montiel na posição, embora os dois tenham chegado nos Estados Unidos em fases finais de recuperações de incômodos musculares.
Destaque do Bournemouth, Senesi era um dos jogadores mais pedidos entre os fãs da Argentina por conta das boas temporadas com a camisa do clube inglês. O atleta irá compor o elenco de defensores ao lado de Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Medina.
Revelado no San Lorenzo, Senesi deu início a sua trajetória no continente europeu vestindo a camisa do Feyenoord, em 2022. As boas atuações na Holanda lhe proporcionou a ida para a Premier League, onde se destacou sob comando de Andoni Iraola.
Com a Argentina, Senesi foi convocado em quatro oportunidades e atuou em três partidas sob comando de Lionel Scaloni. O atleta foi titular no amistoso contra a Mauritânia e atuou durante os 90 minutos na Data Fifa de março.
Argentina lida com problema de última hora
Titular da Argentina, Nicolás Tagliafico sofre com uma lesão muscular e acende o alerta às vésperas da estreia dos atuais campeões na Copa do Mundo. O lateral-esquerdo atuou no amistoso contra Honduras, mas não participou do teste contra a Islândia e ainda não está recuperado.
A lesão de Tagliafico foi chave para a decisão de Lionel Scaloni em convocar um defensor ao invés de um volante, como Guido Rodríguez vinha sendo cotado. O treinador optou por reforçar a linha de zaga em meio aos problemas da Argentina às vésperas da Copa do Mundo.
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