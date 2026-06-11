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Giay na Copa? Argentina convoca novo jogador após corte de defensor

Novo nome atuou com Rayan, ex-Vasco, na Inglaterra

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:34
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marcos senesi bournemouth barcelona
Marcos Senesi em ação pelo Bournemouth, da Inglaterra (Foto: Divulgação/Bournemouth)

A Argentina definiu que convocará o zagueiro Marcos Senesi após o corte de Leonardo Balerdi por conta de uma lesão muscular, segundo o "Tyc Sports". O defensor de 29 anos foi contratado pelo Tottenham após boa temporada com o Bournemouth, da Premier League, onde atuou com Rayan na reta final de 2025/2026..

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    Lateral do Palmeiras, Giay participou dos dois amistosos da Argentina contra Honduras e Islândia, mas não disputará a Copa do Mundo. Lionel Scaloni conta com Nahuel Molina e Gonzalo Montiel na posição, embora os dois tenham chegado nos Estados Unidos em fases finais de recuperações de incômodos musculares.

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    Destaque do Bournemouth, Senesi era um dos jogadores mais pedidos entre os fãs da Argentina por conta das boas temporadas com a camisa do clube inglês. O atleta irá compor o elenco de defensores ao lado de Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Medina.

    Revelado no San Lorenzo, Senesi deu início a sua trajetória no continente europeu vestindo a camisa do Feyenoord, em 2022. As boas atuações na Holanda lhe proporcionou a ida para a Premier League, onde se destacou sob comando de Andoni Iraola.

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    Com a Argentina, Senesi foi convocado em quatro oportunidades e atuou em três partidas sob comando de Lionel Scaloni. O atleta foi titular no amistoso contra a Mauritânia e atuou durante os 90 minutos na Data Fifa de março.

    Argentina lida com problema de última hora

    Titular da Argentina, Nicolás Tagliafico sofre com uma lesão muscular e acende o alerta às vésperas da estreia dos atuais campeões na Copa do Mundo. O lateral-esquerdo atuou no amistoso contra Honduras, mas não participou do teste contra a Islândia e ainda não está recuperado.

    A lesão de Tagliafico foi chave para a decisão de Lionel Scaloni em convocar um defensor ao invés de um volante, como Guido Rodríguez vinha sendo cotado. O treinador optou por reforçar a linha de zaga em meio aos problemas da Argentina às vésperas da Copa do Mundo.

    Tagliafico em ação pela Argentina contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo
    Tagliafico em ação pela Argentina contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Eitan Abramovich/AFP)

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