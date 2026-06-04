menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Vini Jr. mostra bastidores de diversão na concentração da Seleção Brasileira

Camisa 7 e outros jogadores aparecem em momento de descontração de enfrentar o Egito

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/06/2026
07:56
Atualizado há 4 minutos
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr., Lucas Paquetá, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães em momento de descontração (Foto: Reprodução)
imagem cameraVini Jr., Lucas Paquetá, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães em momento de descontração (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na noite da última quarta-feira, o atacante Vini Jr. registrou os bastidores da Seleção Brasileira em um momento de diversão com Lucas Paquetá, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, formando uma espécie de "lan house" para jogar videogame com os companheiros.  

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Marquinhos: 'Ancelotti quer melhorar coisas que sofremos nos últimos jogos'

Os atletas aproveitaram a estrutura que estão recebendo no hotel The Ridge, em Nova Jersey, para ter um momento de descontração durante a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, que começa na próxima semana.

➡️ Neymar não deve ir a Cleveland para evitar desgaste em viagem da Seleção

Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli participaram do treino em Nova Jersey
Finalistas da Champions, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, estiveram no treino em Nova Jersey (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Mudanças contra o Egito

Após um dia intenso de treinamentos no Columbia Park Training, com a presença de alguns torcedores, o técnico Carlo Ancelotti esboçou mudanças na equipe titular da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Egito, sábado, às 19h (de Brasília). Na defesa, Marquinhos e Gabriel Magalhães voltaram a treinar entre os titulares após desfalcarem a equipe contra o Panamá por conta da final da Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

Além do retorno da dupla de zaga, Douglas Santos foi testado no lugar de Alex Sandro na lateral esquerda e deve assumir a posição para a partida. No setor ofensivo, Lucas Paquetá e Igor Thiago, que foram destaques no amistoso contra o Panamá, ocuparam as vagas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. As alterações não significam que a equipe deve mudar seu esquema base (4-2-4), com Paquetá como um atacante aberto pela direita. 

➡️ Entre sorrisos e sonhos na Seleção, Igor Thiago diz: 'Realização da vida'

O Brasil vai a campo contra o Egito para o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, no sábado, às 19h, no estádio Cleveland Browns, em Cleveland, nos Estados Unidos. O jogo marca o fim do ciclo de preparação da Seleção Brasileira, que terá o Marrocos, no dia 13 de junho, como primeiro adversário na Copa do Mundo, na campanha pelo hexacampeonato. 

continua após a publicidade

Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias