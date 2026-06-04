Vini Jr. mostra bastidores de diversão na concentração da Seleção Brasileira

Na noite da última quarta-feira, o atacante Vini Jr. registrou os bastidores da Seleção Brasileira em um momento de diversão com Lucas Paquetá, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, formando uma espécie de "lan house" para jogar videogame com os companheiros.

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Os atletas aproveitaram a estrutura que estão recebendo no hotel The Ridge, em Nova Jersey, para ter um momento de descontração durante a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, que começa na próxima semana.

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Finalistas da Champions, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, estiveram no treino em Nova Jersey (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Mudanças contra o Egito

Após um dia intenso de treinamentos no Columbia Park Training, com a presença de alguns torcedores, o técnico Carlo Ancelotti esboçou mudanças na equipe titular da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Egito, sábado, às 19h (de Brasília). Na defesa, Marquinhos e Gabriel Magalhães voltaram a treinar entre os titulares após desfalcarem a equipe contra o Panamá por conta da final da Liga dos Campeões.

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Além do retorno da dupla de zaga, Douglas Santos foi testado no lugar de Alex Sandro na lateral esquerda e deve assumir a posição para a partida. No setor ofensivo, Lucas Paquetá e Igor Thiago, que foram destaques no amistoso contra o Panamá, ocuparam as vagas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. As alterações não significam que a equipe deve mudar seu esquema base (4-2-4), com Paquetá como um atacante aberto pela direita.

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O Brasil vai a campo contra o Egito para o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, no sábado, às 19h, no estádio Cleveland Browns, em Cleveland, nos Estados Unidos. O jogo marca o fim do ciclo de preparação da Seleção Brasileira, que terá o Marrocos, no dia 13 de junho, como primeiro adversário na Copa do Mundo, na campanha pelo hexacampeonato.

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