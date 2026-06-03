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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Marquinhos: 'Ancelotti quer melhorar coisas que sofremos nos últimos jogos'

Capitão comenta mudanças testas no treino desta quarta-feira

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Marcio Dolzan
Enviado Especial
Márcio Iannacca
Enviado Especial
Dia 03/06/2026
22:07
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Marquinhos arruma a chuteira durante treino da Seleção em Morristown, Nova Jersey
imagem cameraMarquinhos durante treino da Seleção em Morristown, Nova Jersey (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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MORRISTOWN, NJ (EUA) - Capitão da Seleção Brasileira, o zagueiro Marquinhos comentou as possíveis mudanças na equipe que foram treinadas na atividade desta quarta-feira (3) em Morristown. No treino, o técnico Carlo Ancelotti mudou a dupla de zaga e testou alternativas na frente, incluindo a entrada de Lucas Paquetá.

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Marquinhos e Gabriel Magalhães participaram da principal atividade tanto quando esteve em campo o time titular quanto o reserva. Vale lembrar que a dupla não participou do início da preparação da Seleção para a Copa, na semana passada, em Teresópolis, porque estava envolvida com a final da Uefa Champions League.

— Ele (Ancelotti) vai aproveitar bem estes dias que têm antes de começar a competição para testar algumas coisas, para melhorar algumas coisas que ele acha que a gente sofreu nos últimos jogos — comentou Marquinhos após o treino desta quarta, no CT da Seleção.

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Indagado sobre a possível mudança de esquema de jogo treinada por Ancelotti, com três jogadores no meio campo, Marquinhos despistou:

— Ele trabalhou, de modo geral, a compactação do time quando a gente perde a bola, no momento do gatilho de ter essa pressão. E também o momento de a gente saber, quando roubar a bola, crescer o time e ter essas jogadas de profundidade — disse o capitão da Seleção.

Ancelotti durante o treino da Seleção no CT de Morristown
Ancelotti projeta mudanças na Seleção durante atividade em Morristown (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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