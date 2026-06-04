Mauro Cezar compara Seleção Brasileira e faz alerta à Ancelotti: 'Não tem'

A poucos dias da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o jornalista Mauro Cezar demonstrou preocupação com alguns aspectos dos bastidores da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Em vídeo publicado em seu canal, o comentarista comparou o ambiente criado em torno da convocação ao cenário vivido pelo Brasil antes do Mundial de 2006, considerado um dos maiores fracassos da história recente da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

Segundo Mauro, a apresentação dos convocados chamou atenção pelo excesso de elementos externos ao futebol.

— A convocação dos jogadores foi marcada por uma grande festa. Foi uma coisa muito espetaculosa, com influenciadores, convidados, artistas globais ocupando até um certo protagonismo em algum momento — opinou.

O jornalista citou inclusive a participação do apresentador Luciano Huck durante a transmissão do anúncio da lista.

➡️ Atitude de Casemiro com Endrick durante treino da Seleção repercute: 'Desnecessário'

— Nada contra o Luciano Huck, mas o que ele tem a ver com isso? Parece como se ele fosse um personagem. Foi um negócio meio esquisito, que dá um sinal perigoso.

continua após a publicidade

Para Mauro Cezar, a situação lembrou a preparação da Seleção para a Copa do Mundo de 2006, quando a equipe chegou ao torneio cercada por grande expectativa, mas acabou eliminada nas quartas de final.

— Parecendo um pouco com Weggis de 2006. Aquela grande bagunça. Os treinos da seleção tinham até ingressos. As pessoas compravam ingressos para acompanhar os treinamentos. Era uma grande bagunça, começou errado, deu tudo errado — comparou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na avaliação do comentarista, o fato de Ancelotti possuir um currículo vitorioso não garante sucesso na competição.

— Não é porque tem um Ancelotti várias vezes campeão por clubes que vai dar certo. Não basta isso. O Filipão foi campeão do mundo com o Brasil e depois tomou de sete. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa — afirmou.

Mesmo com as ressalvas, o comentarista acredita que a equipe brasileira possui condições de realizar uma campanha competitiva no Mundial.

— Eu continuo achando que o Ancelotti pode montar uma boa equipe. Tem condições de fazer isso, tem material humano para isso — completou.

Ancelotti conversa com Marquinhos durante treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Por outro lado, ele não vê o Brasil entre os principais favoritos ao título da Copa do Mundo.

— Se houver seriedade, muita concentração e um bom trabalho, o Brasil pode fazer uma boa Copa do Mundo, embora não seja um dos favoritos a conquistar esse Mundial — deixou claro.

A Seleção Brasileira estreia no torneio diante do Marrocos, adversário apontado por Mauro como o mais difícil da fase de grupos. Depois, a equipe encara Haiti e Escócia em busca de uma vaga no mata-mata da competição.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável