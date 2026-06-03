Ancelotti esboça time e indica retorno da zaga titular da Seleção

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A preparação da Seleção Brasileira para o amistoso diante do Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland, ganhou contornos mais definidos nesta quarta-feira. No treinamento comandado por Carlo Ancelotti, o treinador italiano promoveu testes importantes e deu indícios da equipe que pretende utilizar no último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo.

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A principal novidade observada durante a atividade foi o retorno da dupla de zaga considerada titular. Marquinhos e Gabriel Magalhães trabalharam durante todo o período inicial entre os jogadores que formaram a base da equipe principal. A presença dos dois reforça a tendência de que Ancelotti aposte na experiência e no entrosamento dos defensores para o início da campanha no Mundial. Os dois não participaram das atividades na Granja Comary, em Teresópolis, por estarem disputando a final da Champions League, em Budapeste, entre Paris Saint-Germain e Arsenal.

O treino também trouxe sinais de mudanças no meio de campo e no setor ofensivo. Casemiro e Bruno Guimarães permaneceram entre os titulares e seguem como peças centrais da estrutura montada pelo treinador. A dupla tem a confiança de Ancelotti desde o início do ciclo do italiano no comando da amarelinha, em maio do ano passado.

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Ancelotti conversa com Marquinhos durante treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Mais à frente, Lucas Paquetá participou da formação inicial ao lado de Igor Thiago e Vini Jr. O trio esteve presente durante boa parte da atividade e parece ter ganhado vantagem na disputa por uma vaga entre os onze que começarão a partida diante dos egípcios. Ainda assim, a definição do ataque segue aberta.

Raphinha e Rayan também foram observados com atenção pela comissão técnica. Os dois se revezaram em alguns momentos da movimentação, mostrando que Ancelotti ainda avalia alternativas para o setor ofensivo. A disputa por espaço permanece intensa, especialmente em uma reta final de preparação na qual cada treinamento pode influenciar diretamente as escolhas para a estreia no Mundial.

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Entre os goleiros, não houve uma sinalização clara de titularidade. Os três convocados participaram da atividade e se alternaram ao longo do treinamento, em um trabalho que permitiu à comissão técnica observar diferentes cenários antes da definição final.

Após a primeira parte do treino, o grupo inicialmente utilizado por Ancelotti deu lugar aos demais convocados. Os reservas repetiram os mesmos exercícios realizados anteriormente, em uma atividade acompanhada de perto por Carlo Ancelotti e por seu auxiliar, David Ancelotti. A dupla participou ativamente das orientações e correções durante toda a sessão.

Na parte final do trabalho, o treinador promoveu uma atividade técnica e tática mais ampla. Os jogadores foram divididos em três equipes — identificadas pelos coletes laranja, amarelo e pelo grupo sem coletes — para exercícios voltados ao posicionamento, movimentação e organização coletiva.

O amistoso contra o Egito será o último teste da Seleção Brasileira antes do início da Copa do Mundo. A estreia da equipe de Carlo Ancelotti está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Integrante do Grupo C, o Brasil ainda terá pela frente Haiti e Escócia na primeira fase da competição.

Por isso, o treinamento desta quarta-feira teve peso especial. Além de indicar o retorno da dupla titular de zaga, a atividade mostrou que Ancelotti segue ajustando peças no meio e no ataque em busca da formação ideal para iniciar a caminhada brasileira rumo ao sonhado hexacampeonato.

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