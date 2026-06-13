Vini Jr. admite oscilação no Brasil, mas banca favoritismo na Copa O camisa 7 ainda garante Brasil pronto para o duelo contra Marrocos

O Brasil irá fazer a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h, contra a seleção do Marrocos. Vini Jr., um dos nomes de destaque da Seleção Brasileira, já foi alvo de críticas, muitas vezes, pela diferença de nível das suas atuações pelo Brasil e pelo Real Madrid.

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Em entrevista ao Jornal Nacional, o atacante foi questionado sobre isso e não deixou de responder. Vini Jr. admitiu que a falta de um trabalho diário na equipe brasileira pesa nesse sentido. O camisa 7 afirmou que, por jogar poucos jogos no Brasil durante a temporada, a confiança depende diretamente dos resultados das partidas.

- Aqui, se você perde um jogo, você perde a confiança, perde o rumo de onde você quer ir. Chegou a Copa, são oito jogos, podemos mudar a história. Está todo mundo preparado para fazer uma história linda.

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Na entrevista coletiva, Vini Jr. garantiu que o Brasil chega para a competição como favorito. Segundo o atacante, a Seleção Brasileira chega para ser campeã, e está no mesmo nível das outras grandes seleções.

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- Temos grandes jogadores. Estamos evoluindo nos últimos meses. Na Copa, zera tudo. Não importa quem chegou na última final, quem ganhou a Copa América, o que importa é o que vai acontecer a partir de sábado.

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Estreia do Brasil contra o Marrocos

De acordo com o atacante do Real Madrid, o Marrocos melhorou muito e vai ser um adversário difícil na estreia da Copa do Mundo. Na última edição, a equipe marroquina chegou à semifinal, fase em que a Seleção Brasileira não chega desde 2014.

- Marrocos sem dúvidas pode surpreender na Copa, assim como eles fizeram na última. Será um grande jogo.

Última semifinal da Seleção Brasileira em Copas do Mundo foi em 2014, no "7a 1" (Foto: Rubens Souza/AGIF)

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Apesar disso, Vini Jr. comenta que está confiante para a partida e o restante da competição. Segundo o atacante, o plantel está preparado no maior nível de concentração para qualquer pequeno detalhe da Copa do Mundo. "Temos 26 jogadores que vão dar a vida pelo nosso país e fazer o que o Mister pedir para nós. Espero que todo o brasileiro esteja com a gente para voltarmos ao topo", afirma.

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O camisa 7 espera que a partida contra o Marrocos sirva para tirar a tensão do Mundial logo de cara. Vini Jr. ainda espera desempenhar no seu mais alto nível físico e técnico para mudar sua história na Seleção Brasileira. "O momento mais especial e importante da minha carreira. São oito jogos. Nem falo de gols e assistências, mas sim de jogar bem e fazer a equipe ter a confiança que tem que ter. Só quero aproveitar a oportunidade e provar a todos que podemos ser campeões", comenta.

Brasil x Marrocos

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