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Vini Jr. admite oscilação no Brasil, mas banca favoritismo na Copa

O camisa 7 ainda garante Brasil pronto para o duelo contra Marrocos

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
13/06/2026 12:54
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O Brasil irá fazer a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h, contra a seleção do Marrocos. Vini Jr., um dos nomes de destaque da Seleção Brasileira, já foi alvo de críticas, muitas vezes, pela diferença de nível das suas atuações pelo Brasil e pelo Real Madrid.

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    Em entrevista ao Jornal Nacional, o atacante foi questionado sobre isso e não deixou de responder. Vini Jr. admitiu que a falta de um trabalho diário na equipe brasileira pesa nesse sentido. O camisa 7 afirmou que, por jogar poucos jogos no Brasil durante a temporada, a confiança depende diretamente dos resultados das partidas.

    - Aqui, se você perde um jogo, você perde a confiança, perde o rumo de onde você quer ir. Chegou a Copa, são oito jogos, podemos mudar a história. Está todo mundo preparado para fazer uma história linda.

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    Na entrevista coletiva, Vini Jr. garantiu que o Brasil chega para a competição como favorito. Segundo o atacante, a Seleção Brasileira chega para ser campeã, e está no mesmo nível das outras grandes seleções.

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    - Temos grandes jogadores. Estamos evoluindo nos últimos meses. Na Copa, zera tudo. Não importa quem chegou na última final, quem ganhou a Copa América, o que importa é o que vai acontecer a partir de sábado.

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    Estreia do Brasil contra o Marrocos

    De acordo com o atacante do Real Madrid, o Marrocos melhorou muito e vai ser um adversário difícil na estreia da Copa do Mundo. Na última edição, a equipe marroquina chegou à semifinal, fase em que a Seleção Brasileira não chega desde 2014.

    - Marrocos sem dúvidas pode surpreender na Copa, assim como eles fizeram na última. Será um grande jogo.

    Última semifinal da Seleção Brasileira em Copas do Mundo foi em 2014, no &quot;7a 1&quot; (Foto: Rubens Souza/AGIF)
    Última semifinal da Seleção Brasileira em Copas do Mundo foi em 2014, no "7a 1" (Foto: Rubens Souza/AGIF)

    ➡️Marrocos já jogou quantas Copas do Mundo?

    Apesar disso, Vini Jr. comenta que está confiante para a partida e o restante da competição. Segundo o atacante, o plantel está preparado no maior nível de concentração para qualquer pequeno detalhe da Copa do Mundo. "Temos 26 jogadores que vão dar a vida pelo nosso país e fazer o que o Mister pedir para nós. Espero que todo o brasileiro esteja com a gente para voltarmos ao topo", afirma.

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    O camisa 7 espera que a partida contra o Marrocos sirva para tirar a tensão do Mundial logo de cara. Vini Jr. ainda espera desempenhar no seu mais alto nível físico e técnico para mudar sua história na Seleção Brasileira. "O momento mais especial e importante da minha carreira. São oito jogos. Nem falo de gols e assistências, mas sim de jogar bem e fazer a equipe ter a confiança que tem que ter. Só quero aproveitar a oportunidade e provar a todos que podemos ser campeões", comenta.

    Brasil x Marrocos
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