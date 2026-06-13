Vini Jr chega à Copa cercado por marcas históricas e protagonismo Jogador vai completar 50 jogos pela Seleção Brasileira neste sábado (13)

A Copa do Mundo de 2026 tem tudo para representar um divisor de águas na trajetória de Vini Jr com a camisa da Seleção Brasileira. Se dentro de campo a expectativa é vê-lo assumir de vez o papel de principal referência técnica do time comandado por Carlo Ancelotti, fora dele os números ajudam a dimensionar a importância do momento vivido pelo atacante.

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Neste sábado (13), às 19h (de Brasília), diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Vini Jr alcançará uma marca simbólica: completará 50 partidas pela Seleção Brasileira. Um número expressivo para um jogador que, aos 25 anos, chega ao Mundial no auge da carreira e carregando a responsabilidade de liderar uma geração que busca recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.

Desde a estreia pela equipe principal, o atacante acumulou experiências sob diferentes comandantes. Passou pelos ciclos de Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior até reencontrar Carlo Ancelotti, treinador com quem viveu os momentos mais vitoriosos da carreira no Real Madrid.

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Nas 49 partidas disputadas até aqui pela Seleção, Vini Jr soma 26 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, além de nove gols marcados. Os números, porém, contam apenas parte da história. O jogador chega ao Mundial mais maduro, decisivo e preparado para assumir um protagonismo que durante anos foi aguardado pelos torcedores brasileiros.

O próprio atacante reconhece que vive um momento especial.

— É o momento mais especial e mais importante da minha carreira, em que eu chego ao meu melhor nível físico e técnico, como eu sempre sonhei e como tive que ir analisando durante toda a temporada. Eu me preparei muito para chegar neste momento.

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A confiança não surge por acaso. Vini desembarca nos Estados Unidos, respaldado por uma temporada sólida e pela relação de absoluta confiança construída com Ancelotti. Juntos, conquistaram duas edições da Champions League pelo Real Madrid e escreveram uma das páginas mais vitoriosas da história recente do clube espanhol. Foi também sob o comando do treinador italiano que o brasileiro atingiu seu mais alto nível de desempenho, culminando na conquista do prêmio de melhor jogador do mundo da temporada 2023/24.

E os números históricos não devem parar por aí. Caso entre em campo na segunda rodada da fase de grupos, contra o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, Vini Jr alcançará outra marca impressionante: 500 jogos como profissional.

Atualmente, com 498 partidas na carreira, o atacante soma 304 vitórias, 99 empates e 95 derrotas. Entre Flamengo, Real Madrid e Seleção Brasileira, já balançou as redes 155 vezes, consolidando-se como um dos jogadores mais decisivos de sua geração.

A Copa começa cercada de expectativas para o camisa 7. Mais do que atingir marcas redondas e números expressivos, Vini Jr chega aos Estados Unidos com a missão de transformar toda a experiência acumulada em títulos. Pela primeira vez em um Mundial, ele não é apenas uma promessa ou um coadjuvante de luxo. É o rosto de uma Seleção que deposita nele boa parte de suas esperanças de voltar a levantar a taça mais cobiçada do futebol.

Vini Jr busca protagonismo e marcas históricas na Seleção (Foto: Ira L. Black/AFP)

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