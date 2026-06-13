Vini Jr chega à Copa cercado por marcas históricas e protagonismo
Jogador vai completar 50 jogos pela Seleção Brasileira neste sábado (13)
A Copa do Mundo de 2026 tem tudo para representar um divisor de águas na trajetória de Vini Jr com a camisa da Seleção Brasileira. Se dentro de campo a expectativa é vê-lo assumir de vez o papel de principal referência técnica do time comandado por Carlo Ancelotti, fora dele os números ajudam a dimensionar a importância do momento vivido pelo atacante.
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Neste sábado (13), às 19h (de Brasília), diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Vini Jr alcançará uma marca simbólica: completará 50 partidas pela Seleção Brasileira. Um número expressivo para um jogador que, aos 25 anos, chega ao Mundial no auge da carreira e carregando a responsabilidade de liderar uma geração que busca recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.
Desde a estreia pela equipe principal, o atacante acumulou experiências sob diferentes comandantes. Passou pelos ciclos de Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior até reencontrar Carlo Ancelotti, treinador com quem viveu os momentos mais vitoriosos da carreira no Real Madrid.
Nas 49 partidas disputadas até aqui pela Seleção, Vini Jr soma 26 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, além de nove gols marcados. Os números, porém, contam apenas parte da história. O jogador chega ao Mundial mais maduro, decisivo e preparado para assumir um protagonismo que durante anos foi aguardado pelos torcedores brasileiros.
O próprio atacante reconhece que vive um momento especial.
— É o momento mais especial e mais importante da minha carreira, em que eu chego ao meu melhor nível físico e técnico, como eu sempre sonhei e como tive que ir analisando durante toda a temporada. Eu me preparei muito para chegar neste momento.
A confiança não surge por acaso. Vini desembarca nos Estados Unidos, respaldado por uma temporada sólida e pela relação de absoluta confiança construída com Ancelotti. Juntos, conquistaram duas edições da Champions League pelo Real Madrid e escreveram uma das páginas mais vitoriosas da história recente do clube espanhol. Foi também sob o comando do treinador italiano que o brasileiro atingiu seu mais alto nível de desempenho, culminando na conquista do prêmio de melhor jogador do mundo da temporada 2023/24.
E os números históricos não devem parar por aí. Caso entre em campo na segunda rodada da fase de grupos, contra o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, Vini Jr alcançará outra marca impressionante: 500 jogos como profissional.
Atualmente, com 498 partidas na carreira, o atacante soma 304 vitórias, 99 empates e 95 derrotas. Entre Flamengo, Real Madrid e Seleção Brasileira, já balançou as redes 155 vezes, consolidando-se como um dos jogadores mais decisivos de sua geração.
A Copa começa cercada de expectativas para o camisa 7. Mais do que atingir marcas redondas e números expressivos, Vini Jr chega aos Estados Unidos com a missão de transformar toda a experiência acumulada em títulos. Pela primeira vez em um Mundial, ele não é apenas uma promessa ou um coadjuvante de luxo. É o rosto de uma Seleção que deposita nele boa parte de suas esperanças de voltar a levantar a taça mais cobiçada do futebol.
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