logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Vini Jr chega à Copa cercado por marcas históricas e protagonismo

Jogador vai completar 50 jogos pela Seleção Brasileira neste sábado (13)

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
13/06/2026 10:19
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr durante coletiva de imprensa da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro ; / CBF)
Vini Jr durante coletiva de imprensa da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro ; / CBF)

A Copa do Mundo de 2026 tem tudo para representar um divisor de águas na trajetória de Vini Jr com a camisa da Seleção Brasileira. Se dentro de campo a expectativa é vê-lo assumir de vez o papel de principal referência técnica do time comandado por Carlo Ancelotti, fora dele os números ajudam a dimensionar a importância do momento vivido pelo atacante.

continua após a publicidade
  • Vini Jr é a esperança técnica do Brasil neste início de Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    De promessa a líder: a Copa que pode consagrar Vini Jr pelo Brasil

    Seleção Brasileira
    Há 2 horas
  • Lance!

    Hakimi projeta duelo com Vini Jr na estreia contra o Brasil na Copa do Mundo: ‘Preparado’

    Copa do Mundo
    Há 14 horas
  • Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira

    Vini Jr diz que rivais do Brasil chegam zerados à Copa: ‘Não importa’

    Seleção Brasileira
    Há 14 horas

    • Neste sábado (13), às 19h (de Brasília), diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Vini Jr alcançará uma marca simbólica: completará 50 partidas pela Seleção Brasileira. Um número expressivo para um jogador que, aos 25 anos, chega ao Mundial no auge da carreira e carregando a responsabilidade de liderar uma geração que busca recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.

    Desde a estreia pela equipe principal, o atacante acumulou experiências sob diferentes comandantes. Passou pelos ciclos de Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior até reencontrar Carlo Ancelotti, treinador com quem viveu os momentos mais vitoriosos da carreira no Real Madrid.

    continua após a publicidade

    Nas 49 partidas disputadas até aqui pela Seleção, Vini Jr soma 26 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, além de nove gols marcados. Os números, porém, contam apenas parte da história. O jogador chega ao Mundial mais maduro, decisivo e preparado para assumir um protagonismo que durante anos foi aguardado pelos torcedores brasileiros.

    O próprio atacante reconhece que vive um momento especial.

    — É o momento mais especial e mais importante da minha carreira, em que eu chego ao meu melhor nível físico e técnico, como eu sempre sonhei e como tive que ir analisando durante toda a temporada. Eu me preparei muito para chegar neste momento.

    continua após a publicidade

    A confiança não surge por acaso. Vini desembarca nos Estados Unidos, respaldado por uma temporada sólida e pela relação de absoluta confiança construída com Ancelotti. Juntos, conquistaram duas edições da Champions League pelo Real Madrid e escreveram uma das páginas mais vitoriosas da história recente do clube espanhol. Foi também sob o comando do treinador italiano que o brasileiro atingiu seu mais alto nível de desempenho, culminando na conquista do prêmio de melhor jogador do mundo da temporada 2023/24.

    E os números históricos não devem parar por aí. Caso entre em campo na segunda rodada da fase de grupos, contra o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, Vini Jr alcançará outra marca impressionante: 500 jogos como profissional.

    Atualmente, com 498 partidas na carreira, o atacante soma 304 vitórias, 99 empates e 95 derrotas. Entre Flamengo, Real Madrid e Seleção Brasileira, já balançou as redes 155 vezes, consolidando-se como um dos jogadores mais decisivos de sua geração.

    A Copa começa cercada de expectativas para o camisa 7. Mais do que atingir marcas redondas e números expressivos, Vini Jr chega aos Estados Unidos com a missão de transformar toda a experiência acumulada em títulos. Pela primeira vez em um Mundial, ele não é apenas uma promessa ou um coadjuvante de luxo. É o rosto de uma Seleção que deposita nele boa parte de suas esperanças de voltar a levantar a taça mais cobiçada do futebol.

    Vini Jr em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Vini Jr busca protagonismo e marcas históricas na Seleção (Foto: Ira L. Black/AFP)

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Rayan, ao centro, se diverte em treino da seleção brasileira nesta sexta-feira, em Nova Jersey (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Copa do MundoBrasil x Marrocos gera expectativa em estrangeiros: 'Maior jogo da Copa'Há 14 minutos
    Pelé e Zagallo
    Copa do MundoSem Pelé e Zagallo, o Brasil estreia em uma Copa diferente de todas as outrasHá 28 minutos
    Danilo Santos comemora gol pelo Brasil em amistoso contra o Panamá
    Copa do MundoImprensa de Marrocos ignora peso do Brasil na Copa: 'O mais importante vem depois'Há 37 minutos
    Fora de CampoMinha superstição: Juninho Paulista revela mística e segredo da Seleção pentacampeãHá 40 minutos
    Jibril Rajoub, presidente da Associação de Futebol Palestina (Foto: Reprodução/X)
    Copa do MundoPresidente da Federação Palestina é barrado da Copa nos EUA após impasse com vistoHá 41 minutos
    Jogadores do Brasil/Seleção Brasileira comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo
    Fora de CampoNeymar lidera: veja o ranking dos mais seguidos da Seleção BrasileiraHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Vini Jr comemora gol marcado pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (13/6)
    Brasil e Marrocos no último confronto entre as duas equipes em 2023
    Brasil e Marrocos fazem confronto bilionário, o terceiro jogo mais valioso da primeira fase da Copa; entenda
    Taça / Troféu da Copa do Mundo
    Copa pode consolidar 'torcedor multitela' e mudar a forma como o futebol é consumido
    Hakimi e Neymar,estrelas de Marrocos e Brasil
    Inteligência artificial aponta placar de Brasil x Marrocos na Copa do Mundo
    Ex-defensora destaca dupla de zagueiros da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
    Alline Calandrini avalia Marquinhos como capitão da Seleção: 'Claramente'
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (13)?
    Vini Jr é a esperança técnica do Brasil neste início de Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    De promessa a líder: a Copa que pode consagrar Vini Jr pelo Brasil
    Carlo Ancelotti com as mãos na cintura durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã
    Copa do Mundo: colunistas do Lance! apontam destino do Brasil no torneio
    Hoje, Brendo é influenciador digital com mais de 500 mil seguidores nas redes (Foto: Reprodução/Instagram)
    'Peça importante': sósia de Paquetá relembra emoção durante convocação
    Igor Thiago (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Vídeo de 40s visto por técnico do Cruzeiro mudou a carreira de Igor Thiago, hoje na Seleção
    Cristiano Ronaldo protege olhos do sol em treino da seleção portuguesa
    Como as seleções se preparam para enfrentar a Copa do Mundo mais quente da história
    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    LanceTV! acompanha ao vivo a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)
    Estreia do Brasil na Copa do Mundo; qual o seu palpite? Vote