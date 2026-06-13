Marrocos já jogou quantas Copas do Mundo?
Marrocos estreia na Copa do Mundo contra o Brasil neste sábado (13), às 19h
O Brasil irá fazer a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h, contra a seleção do Marrocos. Apesar de nunca terem ganhado a competição, os marroquinos já participaram de sete edições do torneio, contando com a edição atual, e fizeram o seu melhor resultado na última Copa, no Catar, em 2022.
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Copa do Mundo de 2022
A seleção marroquina chegou para o Mundial com Walid Regragui no comando da equipe há pouco mais de três meses. O treinador conseguiu aproveitar os bons nomes que o time tinha de opções, como Ziyech, Hakimi, Mazraoui, Amrabat e o goleiro Bounou, e transformou a seleção em uma equipe muito organizada.
No torneio, passou em primeiro lugar no Grupo F, à frente de Croácia e da favorita Bélgica, eliminada antes do mata-mata. Nas oitavas de final, Marrocos pegou a Espanha e, após empate em 0 a 0, venceu nos pênaltis por 3 a 0.
Contra Portugal, nas quartas de final, os marroquinos venceram por 1 a 0, com gol de En-Nesyri, e se classificaram para uma histórica semifinal. Nessa reta final do torneio, perderam para a França, atuais campeões à época, por 2 a 0, e perderam para a Croácia, na disputa de terceiro lugar, por 2 a 1.
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Outras edições de Marrocos
Além de 2026 e 2022, Marrocos jogou a competição em 1970, 1986, 1994, 1998 e 2018. Antes da edição do Catar, os marroquinos só haviam passado da primeira fase em uma oportunidade, na edição de 1986, realizada no México.
Em 1986, os africanos terminaram na primeira posição do Grupo F, na frente de Inglaterra, Polônia e Portugal. O desempenho dos Leões de Atlas garantiu a primeira classificação de um país africano e a primeira de um país árabe à segunda fase de uma Copa do Mundo. No entanto, foram eliminados pelos alemães nas oitavas de final, sendo derrotados por 1 a 0.
Nas Copas de 1970 e 1994, a seleção marroquina não saiu da última posição de seus grupos. Em 1998, no grupo da Seleção Brasileira, fez quatro pontos. Porém, a Noruega fez cinco pontos e, na frente de Marrocos, avançou de fase.
Na edição da Rússia, em 2018, pegaram um grupo difícil, com Espanha, Portugal e Irã. A equipe terminou na lanterna, com apenas um ponto conquistado, em um empate com a seleção espanhola.
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Copa do Mundo de 2026
Assim como na edição de 2022, o Marrocos chega para a Copa do Mundo com um técnico que assumiu o time a pouco mais de três meses para a competição. Mohamed Ouabid, de 49 anos, é o sucessor de Walid Regragui e, antes disso, foi campeão com o Marrocos na Copa do Mundo Sub-20, no ano passado. Os Leões do Atlas chegam à Copa com o polêmico título da Copa Africana de Nações, em que perderam a final para Senegal, mas entraram com recurso pelos senegaleses terem abandonado o gramado da partida depois de um pênalti marcado a favor de Marrocos no final do jogo.
Com vários nomes que podem fazer diferença nas partidas, Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, é o líder técnico e emocional da equipe. Contudo, a pressão das expectativas adquiridas após o Catar pode influenciar negativamente a equipe.
Brasil x Marrocos
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