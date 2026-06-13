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Marrocos já jogou quantas Copas do Mundo?

Marrocos estreia na Copa do Mundo contra o Brasil neste sábado (13), às 19h

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
13/06/2026 09:23
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Marrocos foi a principal surpresa da Copa do Mundo 2022 (EFE/EPA/Mohamed Messara)
Marrocos foi a principal surpresa da Copa do Mundo 2022 (EFE/EPA/Mohamed Messara)

O Brasil irá fazer a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h, contra a seleção do Marrocos. Apesar de nunca terem ganhado a competição, os marroquinos já participaram de sete edições do torneio, contando com a edição atual, e fizeram o seu melhor resultado na última Copa, no Catar, em 2022.

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    Copa do Mundo de 2022

    A seleção marroquina chegou para o Mundial com Walid Regragui no comando da equipe há pouco mais de três meses. O treinador conseguiu aproveitar os bons nomes que o time tinha de opções, como Ziyech, Hakimi, Mazraoui, Amrabat e o goleiro Bounou, e transformou a seleção em uma equipe muito organizada.

    No torneio, passou em primeiro lugar no Grupo F, à frente de Croácia e da favorita Bélgica, eliminada antes do mata-mata. Nas oitavas de final, Marrocos pegou a Espanha e, após empate em 0 a 0, venceu nos pênaltis por 3 a 0.

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    Contra Portugal, nas quartas de final, os marroquinos venceram por 1 a 0, com gol de En-Nesyri, e se classificaram para uma histórica semifinal. Nessa reta final do torneio, perderam para a França, atuais campeões à época, por 2 a 0, e perderam para a Croácia, na disputa de terceiro lugar, por 2 a 1.

    Torcida de Marrocos no jogo contra Portugal pelas quartas de final da Copa (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)
    Torcida de Marrocos no jogo contra Portugal pelas quartas de final da Copa (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

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    Outras edições de Marrocos

    Além de 2026 e 2022, Marrocos jogou a competição em 1970, 1986, 1994, 1998 e 2018. Antes da edição do Catar, os marroquinos só haviam passado da primeira fase em uma oportunidade, na edição de 1986, realizada no México.

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    Em 1986, os africanos terminaram na primeira posição do Grupo F, na frente de Inglaterra, Polônia e Portugal. O desempenho dos Leões de Atlas garantiu a primeira classificação de um país africano e a primeira de um país árabe à segunda fase de uma Copa do Mundo. No entanto, foram eliminados pelos alemães nas oitavas de final, sendo derrotados por 1 a 0.

    Nas Copas de 1970 e 1994, a seleção marroquina não saiu da última posição de seus grupos. Em 1998, no grupo da Seleção Brasileira, fez quatro pontos. Porém, a Noruega fez cinco pontos e, na frente de Marrocos, avançou de fase.

    Na edição da Rússia, em 2018, pegaram um grupo difícil, com Espanha, Portugal e Irã. A equipe terminou na lanterna, com apenas um ponto conquistado, em um empate com a seleção espanhola.

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    Copa do Mundo de 2026

    Assim como na edição de 2022, o Marrocos chega para a Copa do Mundo com um técnico que assumiu o time a pouco mais de três meses para a competição. Mohamed Ouabid, de 49 anos, é o sucessor de Walid Regragui e, antes disso, foi campeão com o Marrocos na Copa do Mundo Sub-20, no ano passado. Os Leões do Atlas chegam à Copa com o polêmico título da Copa Africana de Nações, em que perderam a final para Senegal, mas entraram com recurso pelos senegaleses terem abandonado o gramado da partida depois de um pênalti marcado a favor de Marrocos no final do jogo.

    Com vários nomes que podem fazer diferença nas partidas, Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, é o líder técnico e emocional da equipe. Contudo, a pressão das expectativas adquiridas após o Catar pode influenciar negativamente a equipe.

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