Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta segunda (29) Segunda fase começou no último domingo (28), com África do Sul e Canadá

A segunda fase da Copa do Mundo começou e, após os quatro primeiros jogos, o chaveamento para as oitavas de final começa a ser definido. Com a classificação do Canadá no último domingo (28) e do Brasil, Paraguai e Marrocos nesta segunda (29), ainda restam seis partidas a serem disputadas.

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Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os oito melhores terceiros colocados também avançaram ao mata-mata. Foram eles: Suécia, Equador, Bósnia e Herzegovina, Paraguai, Senegal, Gana, República Democrática do Congo e Argélia

O Brasil garantiu a vaga nas oitavas após bater o Japão por 2 a 1 de virada, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli. Com o resultado, a Seleção aguarda o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam na próxima terça-feira (30).

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Confira o chaveamento:

Confrontos da segunda fase

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Terça-feira, 30 de junho

14h — Costa do Marfim x Noruega

18h — França x Suécia

22h — México x Equador

Quarta-feira, 1º de julho

13h — Inglaterra x República Democrática do Congo

17h — Bélgica x Senegal

21h — Estados Unidos x Bósnia

Quinta-feira, 2 de julho

16h — Espanha x Áustria

20h — Portugal x Croácia

Sexta-feira, 3 de julho

1 . 0h — Suíça x Argélia 2 . 15h — Austrália x Egito 3 . 19h — Argentina x Cabo Verde 4 . 22h30 — Colômbia x Gana

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