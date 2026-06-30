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Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta segunda (29)

Segunda fase começou no último domingo (28), com África do Sul e Canadá

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 01:22
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Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
Esta é a edição com maior número de seleções na Copa do Mundo

A segunda fase da Copa do Mundo começou e, após os quatro primeiros jogos, o chaveamento para as oitavas de final começa a ser definido. Com a classificação do Canadá no último domingo (28) e do Brasil, Paraguai e Marrocos nesta segunda (29), ainda restam seis partidas a serem disputadas.

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    Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os oito melhores terceiros colocados também avançaram ao mata-mata. Foram eles: Suécia, Equador, Bósnia e Herzegovina, Paraguai, Senegal, Gana, República Democrática do Congo e Argélia

    O Brasil garantiu a vaga nas oitavas após bater o Japão por 2 a 1 de virada, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli. Com o resultado, a Seleção aguarda o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam na próxima terça-feira (30).

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    Confira o chaveamento:

    Chaveamento da Copa do Mundo

    Confrontos da segunda fase

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    Terça-feira, 30 de junho

    • 14h — Costa do Marfim x Noruega
    • 18h — França x Suécia
    • 22h — México x Equador

    Quarta-feira, 1º de julho

    • 13h — Inglaterra x República Democrática do Congo
    • 17h — Bélgica x Senegal
    • 21h — Estados Unidos x Bósnia

    Quinta-feira, 2 de julho

    • 16h — Espanha x Áustria
    • 20h — Portugal x Croácia

    Sexta-feira, 3 de julho

      1.
    1. 0h — Suíça x Argélia
      2. 2.
    2. 15h — Austrália x Egito
      3. 3.
    3. 19h — Argentina x Cabo Verde
      4. 4.
    4. 22h30 — Colômbia x Gana

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