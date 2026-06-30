Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta segunda (29)
Segunda fase começou no último domingo (28), com África do Sul e Canadá
A segunda fase da Copa do Mundo começou e, após os quatro primeiros jogos, o chaveamento para as oitavas de final começa a ser definido. Com a classificação do Canadá no último domingo (28) e do Brasil, Paraguai e Marrocos nesta segunda (29), ainda restam seis partidas a serem disputadas.
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Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os oito melhores terceiros colocados também avançaram ao mata-mata. Foram eles: Suécia, Equador, Bósnia e Herzegovina, Paraguai, Senegal, Gana, República Democrática do Congo e Argélia
O Brasil garantiu a vaga nas oitavas após bater o Japão por 2 a 1 de virada, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli. Com o resultado, a Seleção aguarda o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam na próxima terça-feira (30).
Confira o chaveamento:
Confrontos da segunda fase
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Terça-feira, 30 de junho
- 14h — Costa do Marfim x Noruega
- 18h — França x Suécia
- 22h — México x Equador
Quarta-feira, 1º de julho
- 13h — Inglaterra x República Democrática do Congo
- 17h — Bélgica x Senegal
- 21h — Estados Unidos x Bósnia
Quinta-feira, 2 de julho
- 16h — Espanha x Áustria
- 20h — Portugal x Croácia
Sexta-feira, 3 de julho
- 0h — Suíça x Argélia
- 15h — Austrália x Egito
- 19h — Argentina x Cabo Verde
- 22h30 — Colômbia x Gana
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