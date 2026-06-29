Saudade? Lance! faz capa da virada histórica do Brasil sobre o Japão na Copa Brasil venceu o Japão por 2x1

O Brasil venceu o Japão nesta segunda-feira (29) em jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo, e o Lance! relembrou a época do jornal impresso e fez uma capa nos moldes antigos para celebrar a classificação. Com a identidade visual que conquistou muitos torcedores ao longo dos anos, Gabriel Martinelli, autor do gol da vitória, foi o grande destaque da produção.

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A Seleção Brasileira aguarda o jogo entre Costa do Marfim e Noruega nesta terça-feira (30) para conhecer o rival nas oitavas do Mundial. Ambas as equipes se classificaram na segunda colocação e disputam a vaga em Dallas, nos Estados Unidos.

Confira a capa personalizada com a foto de Gabriel Martinelli, autor do gol que deu a vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo:

A CAPA MAIS QUERIDA DO BRASIL! 🗞️🇧🇷



Para relembrar a nossa época de jornal impresso, criamos uma versão para comemorar a classificação de hoje contra o Japão, pela segunda fase da Copa. Bateu nostalgia aí? 💚💛



Na Copa, com o Brasil em cada Lance!#Redes4 #LanceInforma… pic.twitter.com/9dHYz5rOKR — Lance! (@lancenet) June 29, 2026

Com gol de Gabriel Martinelli, o Brasil venceu o Japão na Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

Como foi o jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo?

O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

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A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time, todo, melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

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O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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