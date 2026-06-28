Canadá faz história e vai às oitavas da Copa do Mundo Canadá chega as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história

O Canadá conseguiu uma classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (28), no SoFi Stadium, em Los Angeles, os canadenses venceram a África do Sul por 1 a 0 na abertura da fase de 16avos de final. O gol da vitória foi marcado pelo meia Eustáquio nos acréscimos do segundo tempo.

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Com o resultado, o Canadá agora espera o vencedor do confronto entre Holanda e Marrocos, que jogam nesta segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), para conhecer seu próximo adversário na Copa do Mundo.

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Jogadores do Canadá comemoram gol contra a África do Sul pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Etienne Laurent / AFP)

A vitória por 1 a 0 diante dos sul-africanos marcou apenas a segunda vitória do Canadá em toda a história das Copas do Mundo. A primeira aconteceu justamente na atual edição de 2026, quando a equipe atropelou o Catar em uma goleada histórica por 6 a 0 ainda durante a fase de grupos.

Com essa campanha sólida jogando em casa, os canadenses alcançaram o feito inédito de passar da fase de grupos pela primeira vez. O retrospecto anterior do país na competição era muito negativo: o Canadá havia disputado as edições de 1986 e de 2022 e, naquelas ocasiões, acabou eliminado precocemente após perder todas as partidas que disputou.

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Como foi a partida entre Canadá e África do Sul?

A primeira etapa do jogo teve muita movimentação, mas poucas chances reais de gol. A África do Sul controlou mais a posse de bola (55% contra 45%), mas o Canadá assustou mais. Na reta final, após confusão na área, Bombito cabeceou forte e Modiba salvou os africanos em cima da linha. Logo depois, o goleiro Williams fez grande defesa em chute de Buchanan.

O lance mais polêmico aconteceu aos 44 minutos. O lateral canadense Laryea invadiu a área pela esquerda e foi derrubado por Mudau. O árbitro português João Pinheiro mandou o jogo seguir e deu apenas tiro de meta, sem nenhuma revisão do VAR, gerando muita reclamação dos canadenses.

No segundo tempo, a África do Sul tentou atacar, mas o Canadá continuou criando as oportunidades mais perigosas. Oluwaseyi perdeu uma chance clara na cara do gol e Jonathan David também parou na defesa sul-africana. Nos minutos finais, os canadenses pressionaram com o time inteiro no campo de ataque.

A insistência deu resultado aos 46 minutos. Shaffelburg cruzou da direita, a zaga da África do Sul afastou mal para o meio e a bola sobrou na meia-lua para Eustáquio. O camisa 7 dominou no peito e acertou um lindo chute de primeira no canto direito de Ronwen Williams, decretando a vitória e a festa em Los Angeles.

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