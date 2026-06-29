logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Felipe Melo aponta erro do Brasil no gol do Japão: 'Poucas pessoas viram'

Ex-jogador analisou o primeiro gol do jogo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 21:46
Favorite o Lance! no Google
Felipe Melo durante programa do Sportv com microfone na mão
Felipe Melo apontou erro do Brasil contra o Japão (Foto: Reprodução)

Após a vitória do Brasil sobre o Japão nesta segunda-feira (29), Felipe Melo apontou o maior erro no lance que originou o gol dos adversários na Copa do Mundo. Segundo o ex-meio-campista, poucas pessoas viram o principal ponto que fez com que os japoneses balançassem as redes de Alisson.

continua após a publicidade
  • Capa do Lance! com Gabriel Martinelli comemorando o gol que marcou contra o Japão

    Saudade? Lance! faz capa da virada histórica do Brasil sobre o Japão na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Hajime Moriyasu é treinador do Japão na Copa do Mundo de 2026

    Japoneses reagem após eliminação para o Brasil: ‘Obrigado’

    Copa do Mundo
    Há 2 horas

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Durante o programa "Seleção Copa", do Sportv, o ex-jogador disse que a linha de defesa do Brasil deveria ter dado combate ao jogador do Japão antes da finalização, e que o ideal era que evitassem andar para trás na jogada. Felipe Melo afirmou também que interpreta o lance como um erro de leitura.

    — Para mim, o erro maior é: a zaga já estava em um momento em que ela já tinha que dar o bote. Parar de correr para trás. E outro erro que eu acho que poucas pessoas viram: o Gabriel Magalhães vai fechar o canto do goleiro. Ele tinha que fechar o canto diagonal onde o atleta deles chuta, porque o goleiro estava atrás dele. Então, acho que acaba sendo um erro de leitura no momento — disse Felipe Melo.

    continua após a publicidade

    A partida terminou 2 a 1 para o time comandado por Carlo Ancelotti, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, e agora o Brasil aguarda o vencedor de Costa do Marfim e Noruega para conhecer o próximo oponente no torneio. O confronto entre africanos e europeus será disputado na próxima terça-feira (30) às 14h (de Brasília).

    Jogadores do Brasil comemorando a classificação diante do Japão na Copa do Mundo
    Brasil venceu o Japão por 2 a 1 na sgunda fase da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Como foi o jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo?

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando o Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileira. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time, todo, melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Gustavo Gómez converteu sua cobrança na disputa contra a Alemanha na Copa
    Copa do Mundo 2026'Marecia passar': Gustavo Gómez, capitão do Paraguai, analisa classificação na CopaHá 7 minutos
    Maurício, do Palmeiras, comemorando após converter penalidade em Manuel Neuer, da Alemanha, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Qual o próximo adversário do 'Paraguai brasileiro' na Copa do Mundo?Há 14 minutos
    Orlando Gill comemora
    Copa do Mundo 2026Dê suas notas: Paraguai surpreende e elimina Alemanha nos pênaltisHá 16 minutos
    De camisa azul escura, José Canale beija os dedos da mão esquerda e comemora o gol da classificação do Paraguai na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Quem é José Canale, algoz do Flamengo e herói do Paraguai na Copa do Mundo?Há 21 minutos
    Gustavo Gómez, do Palmeiras, antes de jogo da Copa do Mundo
    Fora de CampoAtitude de Gustavo Gómez com Havertz viraliza: 'Parada sinistra'Há 39 minutos
    Hajime Moriyasu após eliminação do Japão na Copa do Mundo. (Foto: Reuters/Folhapress)
    Copa do Mundo 2026Técnico do Japão faz reverência ao elenco após eliminação na Copa do MundoHá 44 minutos

    Mais LANCE!

    neuer goleiro alemanha
    Neuer alcança marca negativa histórica em Copas do Mundo
    Gustavo Gómez, do Palmeiras, antes de jogo da Copa do Mundo
    Alemanha x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
    alemanha paraguai copa do mundo
    Paraguai elimina Alemanha e tira primeiro adversário do 'caminho impossível'
    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
    Bellingham exalta Kane após recorde na Copa: 'Melhor jogador da história'
    Memphis olhando para câmera em jogo da Holanda
    Holanda e Marrocos estão escalados para o confronto da segunda fase da Copa do Mundo
    Gustavo Gómez, do Palmeiras, comemora gol na Alemanha
    Alemanha está fora da Copa e brasileiros não perdoam: 'Acabaram'
    Orlando Gill do Paraguai
    Conheça Orlando Gill, herói do Paraguai que bancou ex-Botafogo e parou a Alemanha na Copa
    Maurício, do Palmeiras, comemorando após converter penalidade em Manuel Neuer, da Alemanha, na Copa do Mundo
    Maurício, do Palmeiras, faz história com Paraguai e agita a web: 'Vivi pra ver'
    Web vai à loucura com atuação de goleiro do Paraguai: 'Apoteótico'
    alemanha paraguai copa do mundo
    Nos pênaltis, Paraguai elimina a Alemanha e avança às oitavas na Copa
    França e Suécia se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    França x Suécia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
    Casimiro sugere filmes para Globo exibir durante Holanda x Marrocos
    Marcelo Bielsa durante partida do Uruguai contra a Espanha na Copa do Mundo. (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Bielsa deve sair do Uruguai após queda na Copa; dirigente nega crise no elenco