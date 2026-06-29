Felipe Melo aponta erro do Brasil no gol do Japão: 'Poucas pessoas viram' Ex-jogador analisou o primeiro gol do jogo

Após a vitória do Brasil sobre o Japão nesta segunda-feira (29), Felipe Melo apontou o maior erro no lance que originou o gol dos adversários na Copa do Mundo. Segundo o ex-meio-campista, poucas pessoas viram o principal ponto que fez com que os japoneses balançassem as redes de Alisson.

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Durante o programa "Seleção Copa", do Sportv, o ex-jogador disse que a linha de defesa do Brasil deveria ter dado combate ao jogador do Japão antes da finalização, e que o ideal era que evitassem andar para trás na jogada. Felipe Melo afirmou também que interpreta o lance como um erro de leitura.

— Para mim, o erro maior é: a zaga já estava em um momento em que ela já tinha que dar o bote. Parar de correr para trás. E outro erro que eu acho que poucas pessoas viram: o Gabriel Magalhães vai fechar o canto do goleiro. Ele tinha que fechar o canto diagonal onde o atleta deles chuta, porque o goleiro estava atrás dele. Então, acho que acaba sendo um erro de leitura no momento — disse Felipe Melo.

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A partida terminou 2 a 1 para o time comandado por Carlo Ancelotti, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, e agora o Brasil aguarda o vencedor de Costa do Marfim e Noruega para conhecer o próximo oponente no torneio. O confronto entre africanos e europeus será disputado na próxima terça-feira (30) às 14h (de Brasília).

Brasil venceu o Japão por 2 a 1 na sgunda fase da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Como foi o jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo?

O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

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A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando o Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileira. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time, todo, melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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