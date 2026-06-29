Danilo admite erro no gol do Japão e exalta resiliência do Brasil após virada Jogador do Flamengo assumiu responsabilidade pelo lance que originou o gol japonês

A classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo passou por um momento de adversidade logo no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29). Após a partida, Danilo assumiu a responsabilidade pelo erro que originou o gol da equipe asiática e valorizou a reação da Seleção para buscar a virada.

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O lateral do Brasil errou um passe ao tentar cruzar a bola rasteira ainda no meio-campo. O Japão aproveitou a recuperação da posse, encontrou a Seleção desorganizada defensivamente e abriu o placar. Apesar da falha, Danilo destacou a força do grupo para superar o momento de dificuldade.

— Importante a resiliência, o poder da equipe, do grupo. Depois de um primeiro tempo em que a gente também controlou o jogo, não foi tão agressivo como no segundo. Depois, com um erro meu de passe, a gente acabou estando mal colocado e sofreu o gol. Mas o mais importante é a resiliência, manter a concentração no jogo. Contei também com a ajuda dos meus companheiros e a gente conseguiu dar a volta ao resultado — afirmou Danilo, lateral da Seleção Brasileira.

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Danilo durante a partida da seleção do Japão pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

O experiente defensor reconheceu que a desvantagem no placar representou um grande desafio para a equipe, mas ressaltou que o Brasil soube manter o equilíbrio emocional para buscar a classificação.

— Penso que sim, foi um grande teste. Até pela forma como se desenhou o jogo, saindo atrás no placar. A gente precisou ser resiliente, como eu falei, e continuar equilibrado. Fizemos o dever da melhor maneira possível. Estamos satisfeitos com isso, mas com os pés no chão, porque ainda tem muito pela frente — disse.

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Danilo também comentou sobre o aspecto emocional durante a partida e admitiu que o medo faz parte do futebol. Para o jogador do Flamengo, a diferença está em não permitir que esse sentimento impeça a equipe de seguir jogando.

— O medo sempre existe. Ele faz você ser mais esperto em alguns lances e ter mais cuidado em outros. É normal ter medo. O que não pode acontecer é ser um medo que te paralise, e penso que isso não aconteceu com a gente — completou.

Quando é o próximo jogo da Seleção de Ancelotti?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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