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Nos pênaltis, Marrocos vence a Holanda e avança às oitavas de final da Copa do Mundo

Equipe de Ronald Koeman sofreu gol nos últimos minutos e perdeu nas penalidades

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/06/2026 00:56
Atualizado há 2 minutos
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Diop levanta os braços em comemoração ao gol
Diop marcou o gol de empate da Holanda (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

O Marrocos venceu a Holanda na decisão por pênaltis na madrugada desta terça-feira (30), no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México, pela segunda fase da Copa do Mundo. No tempo regulamentar, a partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Cody Gakpo para a Laranja Mecânica e Diop para os Leões do Atlas. Nas penalidades, 3 a 2 para a equipe do técnico Mohamed Ouahbi.

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    • Classificada para a próxima fase, Marrocos agora enfrenta o Canadá nas oitavas de final. A seleção canadense garantiu a vaga após eliminar a África do Sul por 1 a 0. A partida será disputada no sábado (2), às 14h, em Houston.

    Pressão de Marrocos

    Os primeiros minutos tiveram o Marrocos com mais posse de bola e melhor na partida. As duas principais chances pararam no goleiro Verbruggen. A primeira surgiu em um desvio de cabeça de Aynaoui, enquanto a segunda veio em uma finalização de fora da área de Hakimi. A Holanda respondeu na reta final, quando Van de Ven soltou uma bomba, mas Bono fez a defesa.

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    Emoção até o último minuto

    Marrocos voltou para o segundo tempo ainda melhor e criou duas chances logo no início da etapa final, ambas com Hakimi. Na primeira, o lateral acertou uma bomba no travessão. Na segunda, o capitão saiu cara a cara com Verbruggen, mas Van de Ven deu um carrinho perfeito dentro da área e conseguiu desarmá-lo. No entanto, foi a Holanda quem abriu o placar. Em um lance rápido, Weghorst desviou de cabeça, Summerville ganhou na velocidade da defesa, e a bola sobrou para Gakpo marcar. Marrocos, no entanto, não desistiu e partiu para o ataque em busca do empate. Nos acréscimos, Talbi, que havia acabado de entrar, cruzou na cabeça de Diop, que, como um centroavante, empatou a partida.

    Prorrogação

    Na primeira parte da prorrogação, Marrocos teve grande chance quando Rahimi ficou cara a cara com o goleiro Verbruggen, que abriu os braços como um goleiro de futsal e fez uma grande defesa, salvando a Holanda. O segundo tempo da prorrogação foi protocolar, com as equipes arriscando pouco e praticamente sem chances claras de gol.

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    Pênaltis

    Holanda

    Koopmeiners — ✅
    Kluivert — ❌
    Weghorst — ✅
    Timber — ❌
    Summerville — ❌

    Marrocos

    El Aynaoui — ❌
    Kluivert — ✅
    Talbi — ✅
    Hakimi — ❌
    Saibari — ✅

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Quando o jogo caminhava para o fim, Marrocos foi valente e empatou o confronto. O zagueiro Diop apareceu na área e subiu mais alto que toda a defesa holandesa para empatar a partida. O gol garantiu à seleção uma classificação histórica.

    Deu aula 🏅

    Hakimi foi o grande nome de Marrocos na partida. Incansável, levou perigo à área da Holanda em mais de uma oportunidade, parando no goleiro Verbruggen e também acertando o travessão. Capitão da equipe, desperdiçou um pênalti nas cobranças, mas nada que apagasse a grande atuação do craque do PSG.

    Ficou abaixo 📉

    Artilheiro da Holanda na Copa do Mundo, Brian Brobbey teve atuação discreta e pouco conseguiu produzir ao longo da partida, em desempenho abaixo do que o credenciou à vaga de titular. O atacante foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo, um minuto antes do gol holandês.

    Não vou ver isso sozinho 😱

    O zagueiro Van Hecke foi atingido em uma disputa dentro da área e sofreu um corte que provocou intenso sangramento. O lance aconteceu durante uma cobrança de escanteio da Holanda, quando o defensor foi atingido duas vezes na jogada e, na segunda, recebeu uma joelhada que abriu um corte na cabeça. A substituição não foi necessária, embora o cabelo do defensor holandês tenha ficado visivelmente manchado de sangue até o final.

    Hakimi divide bola com Van de Ven
    Marrocos ficou no empate com a Holanda e se classificou nos pênaltis (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Confira as informações do jogo entre Holanda x Marrocos

    ✅ Ficha técnica
    Holanda 1🆚1 Marrocos
    Copa do Mundo

    📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio BBVA, Guadalupe (MEX)
    🥅 Gols: Gakpo (26'/1°T) Holanda; Diop (45'/2°T) Marrocos;
    🟨 Cartões amarelos: x (HOL); Diop (MAR);
    🟥 Cartões vermelhos: x

    ARBITRAGEM
    🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
    🚩 Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
    🖥️ VAR: Jarred Nicolás Gallo (COL)

    Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké (Koopmeiners), Van Hecke e Van De Ven (Hato); Gravenberch (Timber) e De Jong (De Roon); Gakpo (Kluivert), Brobbey (Weghorst) e Summerville. (Técnico: Ronald Koeman)

    Marrocos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad (Salah-Eddine) e Mazraoui; Bouaddi (El Mourabet), Ounahi (Rahimi), Brahim Díaz (Yassine) e El Khannouss (Talbi); Saibari. (Técnico: Mohamed Ouahbi)

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