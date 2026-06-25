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Após apreensão, Zico reage ao duelo entre Japão e Brasil na Copa do Mundo

O Lance! acompanhou os bastidores do Galinho no momento em que o Japão garantiu a vaga

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 22:38
Atualizado há 1 minutos
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Zico autografa camisas do Brasil e do Flamengo durante evento no Rio de Janeiro
Zico durante evento no Rio de Janeiro (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

A seleção do Japão empatou em 1 a 1 com a Suécia nesta quinta-feira (25), em Dallas, nos Estados Unidos, e carimbou vaga para a segunda fase da Copa do Mundo, em que terá pela frente a Seleção Brasileira. Zico, maior ídolo da história do Flamengo e um dos responsáveis por revolucionar o futebol japonês, esteve em um evento na Zona Sudoeste do Rio durante a partida e, com muita apreensão e emoção, acompanhou ao jogo.

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    O Lance! esteve ao lado do Galinho, presenciando a reação do ex-jogador durante a partida.

    Em um evento fechado, Zico estava em um shopping, onde assinou autógrafos e tirou fotos com torcedores do Flamengo. Durante todo o momento, o Galinho, que atendeu a mais de 100 pessoas, perguntava o resultado do jogo do Japão.

    O momento que mais chamou a atenção foi quando os Samurais Azuis abriram o placar, com Maeda. Pessoas que estavam trabalhando no evento e amigos de Zico comemoraram o gol japonês e imediatamente avisaram ao ex-jogador sobre a vantagem da seleção.

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    Depois, a Suécia acabou empatando a partida, deixando o final totalmente complicado. Afinal, se o Japão perdesse o jogo, não enfrentaria o Brasil, ficaria na terceira posição e teria que depender da classificação entre os melhores terceiros colocados.

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    Já no segundo tempo, quando o placar estava em 1 a 1, Zico falou com uma das pessoas do evento quantas pessoas tinham na fila, afinal, estava muito ansioso e que, no fim, queria assistir ao restante da partida entre Japão e Suécia.

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    Curiosamente, a sessão de fotos e autógrafos acabou justamente no momento em que Zico terminou suas atividades no evento. Na saída, o Lance! registrou o momento em que ele comentou o confronto entre Brasil e Japão:

    — Vamos ver no que vai dar — disse Zico, rapidamente.

    O que deu para perceber de perto foi toda a apreensão e a emoção de Zico ao acompanhar a seleção japonesa, um país no qual ele foi um dos grandes responsáveis pela transformação do futebol local.

    As seleções se enfrentam na segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. Quem vencer avança para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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    Antes da Copa, Zico falou com o Lance!

    — Primeiro que, para mim, não existe mais surpresa no futebol. O futebol está muito igual, então tudo pode acontecer. O Japão atravessa um momento bom, com um futebol agressivo, competitivo, buscando sempre a vitória. Quase todos os jogadores jogam na Europa, em grandes times, grandes campeonatos, onde ganham maturidade. Então, eu acho que o Japão pode passar de fase bem e terminar em boa posição. É uma pena a possibilidade de ter o Brasil no meio do caminho, mas eu acho que a seleção japonesa pode fazer um bom Mundial, como sempre tem feito — analisou ao Lance!.

    Contratado pelo Kashima Antlers quando o clube japonês ainda era amador, em 1991, Zico ajudou a intensificar a paixão do povo asiático pelo futebol e a profissionaliazção do esporte. Depois, virou treinador do seu ex-time e da seleção japonesa, deixando legados estruturais, táticos e técnicos. 

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