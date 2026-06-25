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Último confronto entre Brasil x Japão teve falha defensiva e virada histórica; relembre

Seleção tomou virada inédita após abrir vantagem de dois gols de vantagem

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 22:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Seleção Brasileira perfilada antes de Japão x Brasil
Do time que perdeu em Tóquio, apenas sete atletas foram convocados para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Yuichi Yamazaki / AFP)

No último embate contra o Japão, o Brasil viveu uma jornada para esquecer no dia 14 de outubro. Em um amistoso em Tóquio, a equipe de Carlo Ancelotti sofreu uma pane defensiva e acabou derrotada de virada pelo placar de 3 a 2. Naquela tarde, a Seleção Brasileira dominou o primeiro tempo, abrindo boa margem, mas desmoronou no segundo tempo ao conceder três gols em um intervalo de apenas 20 minutos.

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    Aquela derrota carregou marcas inéditas e negativas para a Amarelinha:

    1. Foi a primeira derrota da história do Brasil para o Japão.
    2. A Seleção nunca havia perdido uma partida (oficial ou amistosa) após estar vencendo por 2 a 0.
    3. Foi a primeira vez que a meta brasileira buscou a bola no fundo da rede mais de uma vez sob a gestão de Ancelotti.

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    Como foi a partida entre Brasil e Japão?

    O início do confronto foi de estudo, com o Brasil penando para furar a marcação japonesa. Aos 21 minutos, o susto inicial: Ueda desviou chute de Minamino e tirou tinta da trave do goleiro Hugo Souza. A resposta verde-amarela foi cirúrgica. Quatro minutos depois, Bruno Guimarães tabelou com Lucas Paquetá e serviu o lateral Paulo Henrique, que bateu na saída do goleiro para abrir o placar. Aos 31, Paquetá distribuiu assistência de cavadinha para Gabriel Martinelli ampliar: 2 a 0.

    Paulo Henrique comemora gol pelo Brasil diante do Japão (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)
    Paulo Henrique comemora gol pelo Brasil diante do Japão (Foto: Yuichi Yamazaki / AFP)

    Toda a solidez virou fumaça na volta do intervalo. Com mais testes promovidos por Ancelotti, o meio de campo perdeu consistência e a defesa bateu cabeça. Aos 6 minutos, o zagueiro Fabrício Bruno errou um passe curto na própria área e deu a bola de presente para Minamino descontar.

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    O gol inflamou os mais de 44 mil torcedores presentes. Sem Bruno Guimarães em campo, o Brasil foi dominado. Aos 16, Nakamura venceu a defesa e empatou. A virada dos Samurais Azuis veio aos 25 minutos, quando Ueda superou Lucas Beraldo na disputa aérea e garantiu o resultado histórico.

    Japão virou o jogo contra o Brasil e venceu por 3 a 2.
    Japão celebra o gol da vitória por 3 a 2 diante de sua torcida; pior dia da defesa na era Ancelotti (Foto: Yuichi Yamazaki / AFP)

    Quem daquele jogo sobrou na lista da Copa de 2026?

    A fragilidade defensiva daquele dia provocou mudanças profundas. A linha de zaga titular, que cometeu as falhas decisivas em Tóquio, foi completamente desfeita pela comissão técnica: nenhum jogador do setor defensivo daquela partida foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026.

    Seleção Brasileira perfilada antes de Japão x Brasil
    Do time que perdeu em Tóquio, apenas sete atletas foram convocados para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    Do grupo que esteve em campo naquela virada, apenas sete atletas conseguiram vaga na lista final do Mundial. São eles:

    • Meio-campistas: Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá.
    • Atacantes: Vinicius Junior, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.
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