Ex-Botafogo aposta em surpresa do Japão contra Brasil na Copa: 'Brutal' Keisuke Honda afirma que duelo no mata-mata será o maior desafio da equipe na Copa do Mundo

O ex-jogador Keisuke Honda comentou o confronto entre Japão e Brasil pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e reconheceu o favoritismo da Seleção Brasileira. Comentarista da transmissão da TV japonesa "NHK" durante o empate por 1 a 1 entre Japão e Suécia, resultado que garantiu a classificação japonesa em segundo lugar no Grupo F, o ídolo da seleção afirmou que o duelo será extremamente complicado, mas acredita que a equipe pode surpreender.

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Confiança apesar do favoritismo brasileiro

Ao analisar o cruzamento definido após o encerramento da fase de grupos, Honda afirmou que o Japão terá pela frente o desafio mais difícil da competição. Ainda assim, destacou que a equipe não pode se intimidar diante do adversário e precisa entrar em campo acreditando na classificação.

— Bem, Brasil. Temos que fazer isso. Não podemos dizer não agora que está decidido.

Na sequência, o ex-jogador admitiu que vê o confronto como muito complicado, mas demonstrou confiança de que a seleção japonesa pode protagonizar uma das grandes surpresas do Mundial.

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— Para mim, é brutal. Mas temos que vencer essa partida brutal de alguma forma. Na próxima vez, veremos se conseguimos surpreender e mostrar a verdadeira força do Japão.

Keisuke Honda é comentarista da TV japonesa "NHK" durante a Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Brasil x Japão pela Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já conhece o seu adversário na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, que terminou na liderança do Grupo C, enfrentará o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

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A equipe comandada por Carlo Ancelotti aguardava a definição do Grupo F, já que o regulamento previa o confronto entre o líder do Grupo C e o segundo colocado da chave.

A classificação japonesa foi confirmada nesta quinta-feira (25), após o empate por 1 a 1 com a Suécia na última rodada da fase de grupos. No outro jogo da chave, a Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 e confirmou a liderança do grupo.

Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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