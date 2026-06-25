logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ex-Botafogo aposta em surpresa do Japão contra Brasil na Copa: 'Brutal'

Keisuke Honda afirma que duelo no mata-mata será o maior desafio da equipe na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 23:18
Favorite o Lance! no Google
Jogador do Japão comemorando gol contra Suécia na Copa do Mundo
Daizen Maeda, do Japão, comemorando gol contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)

O ex-jogador Keisuke Honda comentou o confronto entre Japão e Brasil pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e reconheceu o favoritismo da Seleção Brasileira. Comentarista da transmissão da TV japonesa "NHK" durante o empate por 1 a 1 entre Japão e Suécia, resultado que garantiu a classificação japonesa em segundo lugar no Grupo F, o ídolo da seleção afirmou que o duelo será extremamente complicado, mas acredita que a equipe pode surpreender.

continua após a publicidade
  • Zico autografa camisas do Brasil e do Flamengo durante evento no Rio de Janeiro

    Após apreensão, Zico reage ao duelo entre Japão e Brasil na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 14 minutos
  • Seleção Brasileira perfilada antes de Japão x Brasil

    Último confronto entre Brasil x Japão teve falha defensiva e virada histórica; relembre

    Seleção Brasileira
    Há 38 minutos
  • Ancelotti na partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Brasileiros reagem ao confronto entre Brasil x Japão na Copa: ‘Não dá’

    Copa do Mundo 2026
    Há 53 minutos

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Confiança apesar do favoritismo brasileiro

    Ao analisar o cruzamento definido após o encerramento da fase de grupos, Honda afirmou que o Japão terá pela frente o desafio mais difícil da competição. Ainda assim, destacou que a equipe não pode se intimidar diante do adversário e precisa entrar em campo acreditando na classificação.

    — Bem, Brasil. Temos que fazer isso. Não podemos dizer não agora que está decidido.

    Na sequência, o ex-jogador admitiu que vê o confronto como muito complicado, mas demonstrou confiança de que a seleção japonesa pode protagonizar uma das grandes surpresas do Mundial.

    continua após a publicidade

    — Para mim, é brutal. Mas temos que vencer essa partida brutal de alguma forma. Na próxima vez, veremos se conseguimos surpreender e mostrar a verdadeira força do Japão.

    Keisuke Honda é comentarista da TV japonesa &quot;NHK&quot; durante a Copa do Mundo 2026
    Keisuke Honda é comentarista da TV japonesa "NHK" durante a Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

    Brasil x Japão pela Copa do Mundo

    A Seleção Brasileira já conhece o seu adversário na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, que terminou na liderança do Grupo C, enfrentará o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

    continua após a publicidade

    A equipe comandada por Carlo Ancelotti aguardava a definição do Grupo F, já que o regulamento previa o confronto entre o líder do Grupo C e o segundo colocado da chave.

    A classificação japonesa foi confirmada nesta quinta-feira (25), após o empate por 1 a 1 com a Suécia na última rodada da fase de grupos. No outro jogo da chave, a Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 e confirmou a liderança do grupo.

    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia
    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia
    Copa do Mundo 2026Chaveamento da Copa do Mundo: veja o caminho do Brasil e de outras seleçõesHá 2 minutos
    Virgil van Dijk aplaude classificação da Holanda
    Copa do Mundo 2026Van Dijk elogia Holanda e comenta 'fuga' da Seleção: 'Brasil é especial'Há 10 minutos
    Éder Militão deve ter escalação confirmada na zaga da Seleção para Brasil x Tunísia
    Copa do Mundo 2026Militão revela sobre recuperação e lamenta ausência na Copa do MundoHá 14 minutos
    Hajime Moriyasu é treinador do Japão na Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Técnico do Japão projeta duelo contra Brasil na Copa: 'Trabalhar juntos'Há 31 minutos
    Copa do Mundo 2026Suécia, Equador e Bósnia são as melhores terceiras colocadas da Copa; veja tabelaHá 37 minutos
    Seleção Brasileira perfilada antes de Japão x Brasil
    Seleção BrasileiraÚltimo confronto entre Brasil x Japão teve falha defensiva e virada histórica; relembreHá 40 minutos

    Mais LANCE!

    Zico autografa camisas do Brasil e do Flamengo durante evento no Rio de Janeiro
    Após apreensão, Zico reage ao duelo entre Japão e Brasil na Copa do Mundo
    Holanda venceu a Tunísia pela Copa do Mundo de 2026
    Tunísia x Holanda: veja os melhores momentos do jogo do grupo F da Copa do Mundo
    Ancelotti na partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Brasileiros reagem ao confronto entre Brasil x Japão na Copa: 'Não dá'
    Jogadores de Suécia e Japão durante jogo da Copa do Mundo
    Japão x Suécia: Veja melhores momentos do jogo do Grupo F da Copa do Mundo
    Torcida do Japão em jogo da Copa do Mundo de 2026
    Japoneses reagem a confronto contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Logo ali'
    Gabriel Martinelli faz segundo gol do Brasil contra o Japão
    Brasil tem larga vantagem em confrontos contra o Japão; veja o histórico
    Uruguai x Espanha: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Valery, lateral da Tunísia, puxa o braço de Aké na tentativa de impedir o avanço do jogador holandês
    Como ficou o Grupo F da Copa do Mundo? Veja os classificados
    Maeda desliza com os joelhos no gramado na comemoração do gol do Japão contra Suécia na Copa do Mundo
    Saiba o desempenho do Japão em mata-matas de Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil comemoram gol contra o Japão em 2006
    Brasil e Japão voltam a se enfrentar na Copa do Mundo após 20 anos
    Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026
    Quando é o jogo entre Brasil e Japão na Copa do Mundo?
    Neymar - Brasil x Japão
    Japão, adversário do Brasil, é a maior vítima de Neymar pela Seleção
    Nakamura, do Japão, avança sobre a marcação de Lagerbielke, defensor da Suécia, em jogo pela Copa do Mundo
    Japão empata com Suécia e vai encarar o Brasil na segunda fase da Copa