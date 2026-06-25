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Militão revela detalhes da recuperação e lamenta ausência na Copa do Mundo

Jogador se lesionou em abril desse ano

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 23:05
Atualizado há 2 minutos
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Éder Militão em ação com a camisa da Seleção Brasileira
Éder Militão não foi convocado para a Copa do Mundo por lesão. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Éder Militão voltou a falar sobre o processo de recuperação da grave lesão que o tirou da Copa do Mundo de 2026. Participante do programa "Seleção Copa", do "SporTV", o defensor do Real Madrid revelou que ouvir novamente que precisaria ser submetido a uma cirurgia foi um dos momentos mais difíceis da carreira.

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    — Escutar aquela palavra de novo, de você vai ter que operar, foi uma coisa muito difícil para mim. Mas nada que a gente não passa por cima, que a gente não consiga dar essa volta por cima — afirmou o jogador.

    Apesar do impacto da notícia, Militão destacou que o processo de recuperação tem evoluído positivamente. O zagueiro aproveitou uma pausa no tratamento para viajar a Nova York, nos Estados Unidos, e garantiu que está seguindo todas as orientações médicas do clube espanhol.

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    — No momento está tudo bem, graças a Deus estou recuperando, estou fazendo tudo certinho. Tive essa pausa agora para poder vir para Nova York, para dar um passeio. Em questão de recuperação está tudo bem — afirmou.

    Éder Militão com a camisa amarela da Seleção Brasileira
    Éder Militão com a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Lesão tirou peça importante de Ancelotti

    A ausência de Militão representa uma das maiores perdas da seleção brasileira na Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti via no defensor uma opção importante para atuar tanto na zaga quanto na lateral direita, graças à sua versatilidade.

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    A lesão grave na coxa esquerda, diagnosticada em abril, afastou o jogador da competição e deve mantê-lo longe dos gramados até o fim de 2026. A baixa abriu uma sequência de problemas no lado direito da equipe brasileira.

    ➡️Vini Jr. vira o artilheiro da Era Ancelotti na Seleção

    Além de Militão, a Seleção também perdeu o jovem Estêvão, que sofreu uma lesão na coxa direita e nem sequer entrou na pré-lista de convocados. O lateral Wesley foi cortado poucos dias antes da estreia, enquanto o atacante Raphinha virou preocupação após sofrer uma lesão muscular na coxa direita.

    ➡️ Japão empata com Suécia e irá encarar o Brasil na segunda fase da Copa

    Está definido o adversário da Seleção Brasileira na abertura da segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Após o fechamento das partidas do Grupo F, o Japão assegurou a segunda colocação e vai cruzar o caminho do Brasil na segunda fase. O confronto, marcado para a próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, marca um reencontro aguardado: as duas equipes se enfrentaram apenas uma vez na história dos Mundiais.

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