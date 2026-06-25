Técnico do Japão projeta duelo contra Brasil na Copa: 'Trabalhar juntos' Hajime Moriyasu elogia postura da equipe no empate com a Suécia

O técnico Hajime Moriyasu comemorou a classificação do Japão a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 após o empate por 1 a 1 com a Suécia, nesta quinta-feira (25), em Dallas, nos Estados Unidos. Com o resultado, os japoneses encerraram a fase de grupos na segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos, e avançaram ao mata-mata pela terceira edição consecutiva do Mundial. O próximo desafio será a Seleção Brasileira, na segunda-feira (29), às 14h, em Houston.

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Classificação construída na entrega

Moriyasu avaliou que o Japão tinha como objetivo terminar a fase de grupos na liderança, mas ressaltou que a postura competitiva da equipe foi determinante para assegurar a classificação. Na visão do treinador, o empenho demonstrado pelos jogadores durante os 90 minutos precisa ser mantido na sequência da competição.

— Idealmente, gostaríamos de ter vencido e avançado como líderes do grupo, mas os jogadores lutaram com tenacidade e conseguiram arrancar um ponto. Espero que possamos continuar jogando dessa forma na fase eliminatória.

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Ueda passa pela marcação de Ayari no duelo entre Japão e Suécia pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

O treinador também destacou aspectos específicos da atuação diante da Suécia. Segundo ele, a jogada que originou o gol de Daizen Maeda foi fruto do trabalho realizado nos treinamentos, enquanto o desempenho defensivo nos minutos finais mostrou a capacidade da equipe de sustentar o resultado quando pressionada.

— Os jogadores mostraram no ataque exatamente o que vínhamos trabalhando para enfrentar a Suécia e conseguiram transformar isso em gol. Como equipe, mantivemos uma postura defensiva sólida até o fim e colocamos em prática a identidade que buscamos construir.

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Foco total no Brasil

Questionado sobre o confronto contra o Brasil na segunda fase, Moriyasu evitou destacar o favoritismo do adversário e afirmou que o Japão entrará em campo com o objetivo de buscar a classificação. O treinador reforçou que a equipe precisará manter a união e o espírito de luta apresentados na fase de grupos para competir em igualdade.

— Só queremos disputar uma partida que possamos vencer. Vamos trabalhar juntos como equipe, ser fortes e lutar até o fim ao lado dos nossos torcedores.

Jogadores do banco de reservas da Seleção Brasileira comemoram gol de Vini Jr em Brasil x Escócia (Foto: Michael Reaves/Getty Images via AFP)

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