logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico do Japão projeta duelo contra Brasil na Copa: 'Trabalhar juntos'

Hajime Moriyasu elogia postura da equipe no empate com a Suécia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 22:48
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Hajime Moriyasu é treinador do Japão na Copa do Mundo de 2026
Hajime Moriyasu é treinador do Japão na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

O técnico Hajime Moriyasu comemorou a classificação do Japão a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 após o empate por 1 a 1 com a Suécia, nesta quinta-feira (25), em Dallas, nos Estados Unidos. Com o resultado, os japoneses encerraram a fase de grupos na segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos, e avançaram ao mata-mata pela terceira edição consecutiva do Mundial. O próximo desafio será a Seleção Brasileira, na segunda-feira (29), às 14h, em Houston.

continua após a publicidade
  • Gabriel Martinelli faz segundo gol do Brasil contra o Japão

    Brasil tem larga vantagem em confrontos contra o Japão; veja o histórico

    Copa do Mundo 2026
    Há 32 minutos
  • Torcida do Japão em jogo da Copa do Mundo de 2026

    Japoneses reagem a confronto contra o Brasil na Copa do Mundo: ‘Logo ali’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

    Quando é o jogo entre Brasil e Japão na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 44 minutos

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Classificação construída na entrega

    Moriyasu avaliou que o Japão tinha como objetivo terminar a fase de grupos na liderança, mas ressaltou que a postura competitiva da equipe foi determinante para assegurar a classificação. Na visão do treinador, o empenho demonstrado pelos jogadores durante os 90 minutos precisa ser mantido na sequência da competição.

    — Idealmente, gostaríamos de ter vencido e avançado como líderes do grupo, mas os jogadores lutaram com tenacidade e conseguiram arrancar um ponto. Espero que possamos continuar jogando dessa forma na fase eliminatória.

    continua após a publicidade

    ➡️Simule os resultados da Copa e confira o ranking dos terceiros colocados

    Ueda passa pela marcação de Ayari no duelo entre Japão e Suécia pela Copa do Mundo
    Ueda passa pela marcação de Ayari no duelo entre Japão e Suécia pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    O treinador também destacou aspectos específicos da atuação diante da Suécia. Segundo ele, a jogada que originou o gol de Daizen Maeda foi fruto do trabalho realizado nos treinamentos, enquanto o desempenho defensivo nos minutos finais mostrou a capacidade da equipe de sustentar o resultado quando pressionada.

    — Os jogadores mostraram no ataque exatamente o que vínhamos trabalhando para enfrentar a Suécia e conseguiram transformar isso em gol. Como equipe, mantivemos uma postura defensiva sólida até o fim e colocamos em prática a identidade que buscamos construir.

    continua após a publicidade

    Foco total no Brasil

    Questionado sobre o confronto contra o Brasil na segunda fase, Moriyasu evitou destacar o favoritismo do adversário e afirmou que o Japão entrará em campo com o objetivo de buscar a classificação. O treinador reforçou que a equipe precisará manter a união e o espírito de luta apresentados na fase de grupos para competir em igualdade.

    — Só queremos disputar uma partida que possamos vencer. Vamos trabalhar juntos como equipe, ser fortes e lutar até o fim ao lado dos nossos torcedores.

    Jogadores do banco de reservas da Seleção Brasileira comemoram gol de Vini Jr em Brasil x Escócia
    Jogadores do banco de reservas da Seleção Brasileira comemoram gol de Vini Jr em Brasil x Escócia (Foto: Michael Reaves/Getty Images via AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Samir Xaud, Ronaldo, Gianni Infantino e Arsené Wenger durante Brasil x Escócia
    Seleção BrasileiraCBF envia ofício à Fifa reclamando de gol anulado de Vini JrHá 2 minutos
    Jogador do Japão comemorando gol contra Suécia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Ex-Botafogo aposta em surpresa do Japão contra Brasil na Copa: 'Brutal'Há 11 minutos
    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia
    Copa do Mundo 2026Chaveamento da Copa do Mundo: veja o caminho do Brasil e de outras seleçõesHá 12 minutos
    Virgil van Dijk aplaude classificação da Holanda
    Copa do Mundo 2026Van Dijk elogia Holanda e comenta 'fuga' da Seleção: 'Brasil é especial'Há 20 minutos
    Éder Militão deve ter escalação confirmada na zaga da Seleção para Brasil x Tunísia
    Copa do Mundo 2026Militão revela sobre recuperação e lamenta ausência na Copa do MundoHá 24 minutos
    Copa do Mundo 2026Suécia, Equador e Bósnia são as melhores terceiras colocadas da Copa; veja tabelaHá 46 minutos

    Mais LANCE!

    Seleção Brasileira perfilada antes de Japão x Brasil
    Último confronto entre Brasil x Japão teve falha defensiva e virada histórica; relembre
    Zico autografa camisas do Brasil e do Flamengo durante evento no Rio de Janeiro
    Após apreensão, Zico reage ao duelo entre Japão e Brasil na Copa do Mundo
    Holanda venceu a Tunísia pela Copa do Mundo de 2026
    Tunísia x Holanda: veja os melhores momentos do jogo do grupo F da Copa do Mundo
    Ancelotti na partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Brasileiros reagem ao confronto entre Brasil x Japão na Copa: 'Não dá'
    Jogadores de Suécia e Japão durante jogo da Copa do Mundo
    Japão x Suécia: Veja melhores momentos do jogo do Grupo F da Copa do Mundo
    Torcida do Japão em jogo da Copa do Mundo de 2026
    Japoneses reagem a confronto contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Logo ali'
    Gabriel Martinelli faz segundo gol do Brasil contra o Japão
    Brasil tem larga vantagem em confrontos contra o Japão; veja o histórico
    Uruguai x Espanha: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Valery, lateral da Tunísia, puxa o braço de Aké na tentativa de impedir o avanço do jogador holandês
    Como ficou o Grupo F da Copa do Mundo? Veja os classificados
    Maeda desliza com os joelhos no gramado na comemoração do gol do Japão contra Suécia na Copa do Mundo
    Saiba o desempenho do Japão em mata-matas de Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil comemoram gol contra o Japão em 2006
    Brasil e Japão voltam a se enfrentar na Copa do Mundo após 20 anos
    Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026
    Quando é o jogo entre Brasil e Japão na Copa do Mundo?
    Neymar - Brasil x Japão
    Japão, adversário do Brasil, é a maior vítima de Neymar pela Seleção