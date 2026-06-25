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Suécia, Equador e Bósnia são as melhores terceiras colocadas da Copa; veja tabela

As três seleções garantiram vaga na 2ª fase da Copa do Mundo. Saiba o ranking

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 22:43
Atualizado há 2 minutos
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Craque da seleção sueca, Viktor Gyokeres comemora classificação (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)
Craque da seleção sueca, Viktor Gyokeres comemora classificação (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

Com 48 seleções, a Copa do Mundo 2026 será a maior edição da história e contará com algumas novidades para definir as seleções classificadas para a segunda fase. Agora, as oito melhores seleções que ficarem em terceiro lugar se classificarão. Antes, apenas a primeira e a segunda colocadas na fase de grupos avançavam. E, entre essas terceiras colocadas, três já estão garantidas na próxima fase: Suécia, Equador e Bósnia.

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    Jogadores de Suécia e Japão durante jogo da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Essas três seleções já somam 4 pontos, o suficiente para assegurar a classificação à próxima fase. Confira a tabela do Lance! atualizada com o ranking das melhores terceiras colocadas na Copa do Mundo 2026 logo abaixo da classificação dos grupos.

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    Jogadores de Japão e Suécia em duvidida na Copa do Mundo
    Japão e Suécia pela Copa do Mundo: os japoneses estarão no caminho do Brasil (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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    A Suécia garantiu a classificação com o empate com o Japão na última rodada do Grupo F, nesta quinta-feira (25) Os japoneses ficaram em segundo lugar e entraram no caminho do Brasil. O confronto com a Seleção Brasileira será segunda-feira (29), às 14h, em Houston. A Suécia terminou em terceiro no grupo e ainda aguarda a definição de outros resultados para saber quem será o seu adversário no mata-mata.

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    Nesta quinta-feira (25) o Equador enfrentou a Alemanha na última rodada da fase de grupos precisando vencer para conseguir a classificação. Os equatorianos chegaram a uma virada histórica e venceram por 2 a 1, com gols marcados por Angulo no primeiro tempo, e Plata, atacante do Flamengo, no segundo tempo. O gol dos alemães foi marcado por Leroy Sané. O resultado garantiu a classificação dos equatorianos na terceira posição, atrás de Costa do Marfim e da Alemanha, líder do grupo.

    A definição dos outros confrontos dos melhores terceiros colocados depende de uma combinação de resultados e da definição dos últimos jogos da fase de grupos, que se encerra no sábado. A Bósnia já havia garantido a classificação como terceira colocada do Grupo B e enfrentará os Estados Unidos, primeiro colocado do D, na quarta-feira (1), em Santa Clara, na Califórnia, às 21h.

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    gonzalo plata equador
    Gonzalo Plata comemorando gol marcado pelo Equador contra a Alemanha (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
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