Capitão da seleção holandesa, o zagueiro Virgil van Dijk admitiu que esta pode ser sua última Copa do Mundo pela equipe. O defensor também falou sobre as dificuldades emocionais enfrentadas no último ano.

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A temporada ficou marcada por um momento de grande impacto com a morte de Diogo Jota, ex-companheiro no Liverpool, no dia 3 de julho de 2025. O atacante português sofreu um acidente de carro na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

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— Simplesmente não acabava nunca. Desde a ligação que recebi com a terrível notícia sobre o Diogo até o momento em que me sentei na grama no mês passado assistindo às despedidas do Salah e do Robertson. Lesões, problemas pessoais, jogos ruins, todo tipo de coisa acontecendo. Como resultado, faltou a consistência típica de uma temporada do campeonato. Nesses oito anos no Liverpool, nunca vivi nada parecido — disse Virgil van Dijk em entrevista ao NUsport, da Holanda.

— Assumir responsabilidades é algo natural para mim. Costumo me dispor a ajudar os outros. No entanto, no Liverpool, no ano passado, por vezes assumi mais do que podia. Estou aprendendo com isso também — seguiu.

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Ao término da temporada, o zagueiro passou alguns dias com a família para tentar encarar a Copa do Mundo em um novo cenário emocional.

— Passei seis dias com minha esposa e filhos. E com minha mãe e meus sogros. Foi muito bom, muito tranquilo. Não foi o suficiente para processar a temporada do Liverpool. Mentalmente, esta foi a temporada mais difícil da minha carreira. Mas foi o suficiente para mudar de marcha e encarar a Copa do Mundo com uma mentalidade positiva — comentou.

Van Dijk abre o coração sobre perdas, pressão e possível despedida da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram)

Momento com a seleção da Holanda

Virgil van Dijk também citou os problemas vividos com a seleção holandesa e revelou que chegou a pensar em desistir de vestir a camisa da equipe. A Laranja Mecânica foi eliminada pela Inglaterra na Eurocopa de 2024, após sofrer uma virada com gol no último minuto marcado pelo atacante Ollie Watkins.

— Lembro-me de estar na zona mista depois da derrota na semifinal contra a Inglaterra e sentir-me exausto. Tinha sido intenso. Estava devastado pela derrota, devastado pela negatividade. Entendo que é preciso ser crítico quando necessário. Mas um pouco de otimismo pode ajudar. Eu já não aguentava mais — explicou.

— Em março, nos reunimos com um grupo maior do que apenas o grupo de jogadores da Hoanda. Naquela ocasião, expliquei como vejo as coisas e o que espero de todos para que a equipe tenha sucesso na Copa do Mundo. Todos precisam saber qual é o seu papel, porque estaremos juntos por muito tempo — revelou.

Possível despedida da Copa do Mundo

A Holanda está no Grupo F e estreia em 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia, em 20 de junho, em Houston, e encerra a fase de grupos diante da Tunísia, em 25 de junho, no Kansas.

— Estou otimista. E entendo que vocês, jornalistas, comecem a falar sobre o fato de não termos vencido uma grande seleção há muito tempo. Também não tenho uma explicação clara para isso. Mas o que poderia ser melhor do que finalmente vencer na Copa do Mundo? Acredito sinceramente que este pode ser um torneio grandioso — comentou.

Por fim, Virgil van Dijk comentou sobre a possibilidade de se despedir da seleção holandesa nesta Copa do Mundo.

— Esta será a minha última Copa do Mundo. Mas se será também o meu último grande torneio com a seleção holandesa, ainda não sei. Só pensarei nisso depois da Copa do Mundo. Depois, tirarei férias para me recuperar e finalmente assimilar tudo o que aconteceu no Liverpool no ano passado — concluiu.

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