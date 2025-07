Diogo Jota, do Liverpool, morre em acidente na Espanha aos 28 anos

Diogo Jota, de 28 anos, jogador do Liverpool e da seleção de Portugal, morreu nesta quinta-feira (3) em acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. Segundo a imprensa local, o veículo saiu da pista no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, e pegou fogo em seguida. André Silva, irmão do atleta, também estava presente; ambos morreram no local.

O jornal espanhol Marca confirmou que André, que atuava pelo Penafiel, de Portugal, também não resistiu. Os irmãos viajavam juntos no momento do acidente. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

A tragédia ocorre apenas 10 dias após o casamento de Diogo Jota com Rute Cardoso, realizado no dia 22 de junho. O casal tinha três filhos: Denis (nascido em 2021), Duarte (2023) e uma filha nascida em 2024, cujo nome ainda não foi divulgado. Imagens do casamento compartilhadas recentemente mostravam a família reunida em clima de celebração.

Carreira de Diogo Jota ⚽

Revelado pelo Paços de Ferreira, Jota nasceu em Massarelos, Portugal, em 1996. Teve passagens marcantes por Porto e Wolverhampton antes de ser contratado pelo Liverpool, em 2020, por € 44,7 milhões. No clube inglês, disputou 182 partidas, marcou 65 gols e deu 26 assistências, conquistando três títulos: a Premier League (2024–25), a Copa da Inglaterra (2021–22) e a Copa da Liga Inglesa (2021–22).

Pela seleção portuguesa, Jota foi frequentemente convocado e somava 14 gols em 47 jogos. Em junho, havia conquistado a Liga das Nações em uma final contra a Espanha, decidida nos pênaltis após empate em 2 a 2.

Jota teve ainda uma breve passagem pelo Atlético de Madrid, que o contratou em 2016 por € 7 milhões, mas nunca chegou a estrear oficialmente pelo clube. Foi emprestado ao Porto e depois ao Wolverhampton, onde se firmou e acabou sendo contratado em definitivo em 2018 por € 14 milhões.

