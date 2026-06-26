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Uruguai é eliminado na fase de grupos da Copa pela 5ª vez; relembre

É o segundo Mundial seguido que a seleção Celeste não passa da fase inicial

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 23:11
Atualizado há 1 minutos
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O espanhol Marc Cucurella e o uruguaio Canobbio disputam a bola no alto
O espanhol Marc Cucurella e o uruguaio Canobbio disputam a bola no alto (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

O bicampeão Uruguai (vencedor em 1930 e 1950) amargou, nesta sexta-feira, a quinta eliminação na fase de grupos de Copas do Mundo, a segunda consecutiva. Dessa vez, o adeus foi sacramentado com a derrota para a Espanha, por 1 a 0, no Estádio de Guadalajara, no México, com mais uma falha do experiente goleiro Muslera, de 40 anos.

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    Gráfico mostra as primeiras eliminações do Uruguai na primeira fase da Copa
    Gráfico mostra as primeiras eliminações do Uruguai na primeira fase da Copa (Reprodução)

    Comandado pelo argentino Marcelo Bielsa, o Uruguai havia estreado empatando com a Arábia Saudita, em 1 a 1, em Miami. Depois, na mesma cidade, veio o 2 a 2 com Cabo Verde.

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    Uruguai ficou em terceiro no grupo no Catar

    Há quatro anos, no Catar, a seleção uruguaia ficou em terceiro lugar no Grupo H, atrás de Portugal e Coreia do Sul. Na ocasião, os sul-americanos empataram sem gols com os asiáticos, perderam para os europeus por 2 a 0 e nem a vitória por 2 a 0 sobre a lanterna Gana, na última rodada, evitou a eliminação.

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    Em 2002, no Mundial disputado no Japão e na Coreia do Sul, o Uruguai ficou atrás de Dinamarca e Senegal, no Grupo A.

    Já as duas primeiras eliminações da seleção na fase inicial de Copas foram em 1962, no Chile, e em 1974, na Alemanha.

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    Uruguaio Mathias Olivera divide a bola com o espanhol Mikel Oyarzabal (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
    Uruguaio Mathias Olivera divide a bola com o espanhol Mikel Oyarzabal (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

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