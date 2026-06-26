Goleiro Muslera é substituído após nova falha na Copa do Mundo Camisa 23 da seleção já havia falhado contra Cabo Verde

O Uruguai está decidindo seu futuro na Copa do Mundo contra a Espanha. E, após falhar no gol que abriu o placar, o veterano Muslera, de 40 anos, foi substituído por Sergio Rochet no intervalo. Não foi a primeira vez que o goleiro da Celeste comete um erro neste Mundial: no 2 a 2 com Cabo Verde ele também havia falhado.

continua após a publicidade

➡️ Veja a tabela atualizada da Copa do Mundo!

➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial

➡️Muslera, do Uruguai, vira alvo de críticas em jogo da Copa



Nas redes sociais, o novo vacilo de Muslera logo rendeu muitas críticas de torcedores.



➡️Rayan vive expectativa do primeiro gol e projeta duelo contra o Japão

A seleção do Uruguai, que também empatou (1 a 1) com o Egito, precisa dos três pontos nesta sexta para seguir na Copa do Mundo.

➡️ Copa do Mundo pode ter inédito confronto Brasil x Equador; veja cenário

➡️Dê suas notas: Holanda vence a Tunísia e avança na Copa do Mundo

➡️Rayan entra em lista liderada por Pelé em vitória sobre Escócia

continua após a publicidade

Muslera falhou também na Libertadores

Contra a Espanha, o chute de Alex Baena foi de fora da área, sem muita força. Ao tentar espalmar, Muslera voltou a falhar na Copa do Mundo, aos 42 minutos da etapa inicial. A bola quicou antes da frustrada tentativa de defesa.

Líder do Grupo H, a Espanha vem de empate com Cabo Verde, sem gols, e de goleada sobre a Arábia Saudita, por 4 a 0.

Pela Libertadores, no dia 20 de maio, no Maracanã, Muslera falhou no gol da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes de La Plata. Veja no vídeo abaixo:

continua após a publicidade

🚨 Libertadores A Grubu'nda Flamengo, kritik maçta Estudiantes'i 1-0 mağlup etti.



Muslera, 65. dakikada yediği golün ardından Estudiantes taraftarlarının ağır eleştirilerine maruz kaldı. pic.twitter.com/IpbDxXllmJ — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) May 21, 2026

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

Muslera cobra tiro de meta na partida entre Uruguai e Espanha (Foto: Ulises RUIZ / AFP)





