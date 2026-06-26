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Goleiro Muslera é substituído após nova falha na Copa do Mundo

Camisa 23 da seleção já havia falhado contra Cabo Verde

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 22:20
Atualizado há 2 minutos
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Uruguaio Muslera em uma das partidas da Copa
Uruguaio Muslera em uma das partidas da Copa (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O Uruguai está decidindo seu futuro na Copa do Mundo contra a Espanha. E, após falhar no gol que abriu o placar, o veterano Muslera, de 40 anos, foi substituído por Sergio Rochet no intervalo. Não foi a primeira vez que o goleiro da Celeste comete um erro neste Mundial: no 2 a 2 com Cabo Verde ele também havia falhado.

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    Muslera falhou também na Libertadores

    Contra a Espanha, o chute de Alex Baena foi de fora da área, sem muita força. Ao tentar espalmar, Muslera voltou a falhar na Copa do Mundo, aos 42 minutos da etapa inicial. A bola quicou antes da frustrada tentativa de defesa.

    Líder do Grupo H, a Espanha vem de empate com Cabo Verde, sem gols, e de goleada sobre a Arábia Saudita, por 4 a 0.

    Pela Libertadores, no dia 20 de maio, no Maracanã, Muslera falhou no gol da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes de La Plata. Veja no vídeo abaixo:

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    Muslera cobra tiro de meta na partida entre Uruguai e Espanha (Foto: Ulises RUIZ / AFP)



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