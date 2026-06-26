Goleiro Muslera é substituído após nova falha na Copa do Mundo
Camisa 23 da seleção já havia falhado contra Cabo Verde
O Uruguai está decidindo seu futuro na Copa do Mundo contra a Espanha. E, após falhar no gol que abriu o placar, o veterano Muslera, de 40 anos, foi substituído por Sergio Rochet no intervalo. Não foi a primeira vez que o goleiro da Celeste comete um erro neste Mundial: no 2 a 2 com Cabo Verde ele também havia falhado.
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Nas redes sociais, o novo vacilo de Muslera logo rendeu muitas críticas de torcedores.
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A seleção do Uruguai, que também empatou (1 a 1) com o Egito, precisa dos três pontos nesta sexta para seguir na Copa do Mundo.
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Muslera falhou também na Libertadores
Contra a Espanha, o chute de Alex Baena foi de fora da área, sem muita força. Ao tentar espalmar, Muslera voltou a falhar na Copa do Mundo, aos 42 minutos da etapa inicial. A bola quicou antes da frustrada tentativa de defesa.
Líder do Grupo H, a Espanha vem de empate com Cabo Verde, sem gols, e de goleada sobre a Arábia Saudita, por 4 a 0.
Pela Libertadores, no dia 20 de maio, no Maracanã, Muslera falhou no gol da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes de La Plata. Veja no vídeo abaixo:
🚨 Libertadores A Grubu'nda Flamengo, kritik maçta Estudiantes'i 1-0 mağlup etti.— Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) May 21, 2026
Muslera, 65. dakikada yediği golün ardından Estudiantes taraftarlarının ağır eleştirilerine maruz kaldı. pic.twitter.com/IpbDxXllmJ
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