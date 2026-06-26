Presságio de título? França repete feito da Copa de 1998
Seleção havia passado 13 torneios sem os 100% de aproveitamento na fase inicial
Com 100% de aproveitamento, 10 gols a favor e apenas dois sofridos, a França passou com sobras pelo Grupo I da Copa do Mundo. Nesta sexta, os 4 a 1 sobre a Noruega foram mais uma prova do quanto a seleção de Didier Deschamps está entre as principais favoritas. Desde o Mundial de 1998, em casa, ano do primeiro de seus dois títulos, que os franceses não venciam os três jogos da fase de grupos de um grande torneio (contando também a Eurocopa).
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Na Copa de 28 anos atrás, os anfitriões derrotaram África do Sul (3 a 0), Arábia Saudita (4 a 0) e Dinamarca (2 a 1) na fase de grupos. Depois, os campeões derrotaram Paraguai (1 a 0, nas oitavas de final), Itália (nos pênaltis, por 4 a 3, após empate sem gols, nas quartas), Croácia (2 a 1, nas semifinais), antes da decisão contra o Brasil (3 a 0).
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Em 2018, quando voltou a levantar o troféu, a campanha começou com triunfos sobre Austrália (2 a 1) e Peru (1 a 0), além do empate sem gols com a Dinamarca. Nas oitavas de final, os bicampeões derrotaram a Argentina (4 a 3) e, na sequência, Uruguai (2 a 0) e Bélgica (1 a 0). O bicampeonato foi celebrado com os 4 a 2 diante da Croácia.
Há quatro anos, no Catar, a vice-campeã França goleou a Austrália (4 a 1), derrotou a Dinamarca (2 a 1) e, já classificada, foi superada pela Tunísia.
Escrita da França também na Eurocopa
Na Eurocopa, nem no bicampeonato, conquistado em 2000, os franceses ganharam os três jogos da fase de grupos: 3 a 0 na Dinamarca, 2 a 1 na República Tcheca, além da derrota para a Holanda (3 a 2).
Há 10 anos, Les Bleus voltaram à decisão do principal torneio de seleções da Europa. Aquela campanha começou com triunfo sobre Romênia (2 a 1), Albânia (2 a 0), além do empate sem gols com a Suíça.
Outra semelhança com o título de 1998
Para os supersticiosos franceses de plantão, o primeiro Mundial, em 1998, também começou com vitória sobre uma seleção da África, do Oriente Médio e da Europa. Dessa vez, antes da goleada sobre os noruegueses, Les Bleus superaram Senegal (3 a 1) e Iraque (3 a 0).
Na segunda fase, o time de Didier Deschamps tem pela frente um dos melhores terceiros colocados, que será definido ao final da fase de grupos. A tetracampeã Alemanha é a provável adversária na fase seguinte, nas oitavas de final.
Para a torcida brasileira, a boa notícia é que a França só poderá cruzar o caminho do time dirigido por Carlo Ancelotti na decisão, no dia 19 de julho. Resta saber se as duas seleções manterão a invencibilidade e se reencontrarão em nova decisão.
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