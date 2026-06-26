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Presságio de título? França repete feito da Copa de 1998

Seleção havia passado 13 torneios sem os 100% de aproveitamento na fase inicial

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 21:43
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Mbappé comemora um dos gols de Dembelé contra a Noruega
Mbappé comemora um dos gols de Dembelé contra a Noruega (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Com 100% de aproveitamento, 10 gols a favor e apenas dois sofridos, a França passou com sobras pelo Grupo I da Copa do Mundo. Nesta sexta, os 4 a 1 sobre a Noruega foram mais uma prova do quanto a seleção de Didier Deschamps está entre as principais favoritas. Desde o Mundial de 1998, em casa, ano do primeiro de seus dois títulos, que os franceses não venciam os três jogos da fase de grupos de um grande torneio (contando também a Eurocopa).

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    Gráfico mostra trajetória da França na fase de grupos de grandes torneios desde 1998 (Reprodução)
    Gráfico mostra trajetória da França na fase de grupos de grandes torneios desde 1998 (Reprodução)

    Na Copa de 28 anos atrás, os anfitriões derrotaram África do Sul (3 a 0), Arábia Saudita (4 a 0) e Dinamarca (2 a 1) na fase de grupos. Depois, os campeões derrotaram Paraguai (1 a 0, nas oitavas de final), Itália (nos pênaltis, por 4 a 3, após empate sem gols, nas quartas), Croácia (2 a 1, nas semifinais), antes da decisão contra o Brasil (3 a 0).

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    Em 2018, quando voltou a levantar o troféu, a campanha começou com triunfos sobre Austrália (2 a 1) e Peru (1 a 0), além do empate sem gols com a Dinamarca. Nas oitavas de final, os bicampeões derrotaram a Argentina (4 a 3) e, na sequência, Uruguai (2 a 0) e Bélgica (1 a 0). O bicampeonato foi celebrado com os 4 a 2 diante da Croácia.

    Há quatro anos, no Catar, a vice-campeã França goleou a Austrália (4 a 1), derrotou a Dinamarca (2 a 1) e, já classificada, foi superada pela Tunísia.

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    Zidane beija o troféu da Copa do Mundo de 1998, em que a França ganhou do Brasil na final
    Capitão Zidane beija o troféu da Copa do Mundo de 1998 (Foto: AFP)

    Escrita da França também na Eurocopa

    Na Eurocopa, nem no bicampeonato, conquistado em 2000, os franceses ganharam os três jogos da fase de grupos: 3 a 0 na Dinamarca, 2 a 1 na República Tcheca, além da derrota para a Holanda (3 a 2).

    Há 10 anos, Les Bleus voltaram à decisão do principal torneio de seleções da Europa. Aquela campanha começou com triunfo sobre Romênia (2 a 1), Albânia (2 a 0), além do empate sem gols com a Suíça.

    Outra semelhança com o título de 1998

    Para os supersticiosos franceses de plantão, o primeiro Mundial, em 1998, também começou com vitória sobre uma seleção da África, do Oriente Médio e da Europa. Dessa vez, antes da goleada sobre os noruegueses, Les Bleus superaram Senegal (3 a 1) e Iraque (3 a 0).

    Na segunda fase, o time de Didier Deschamps tem pela frente um dos melhores terceiros colocados, que será definido ao final da fase de grupos. A tetracampeã Alemanha é a provável adversária na fase seguinte, nas oitavas de final.

    Para a torcida brasileira, a boa notícia é que a França só poderá cruzar o caminho do time dirigido por Carlo Ancelotti na decisão, no dia 19 de julho. Resta saber se as duas seleções manterão a invencibilidade e se reencontrarão em nova decisão.


    Dembelé abre os braços para comemorar um dos gols da França sobre a Noruega
    Dembelé abre os braços para comemorar um dos gols da França sobre a Noruega (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)



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