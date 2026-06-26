Muslera, do Uruguai, vira alvo em jogo da Copa: 'Frangaço' Para a web, Muslera falhou em quase todos os gols do Uruguai na Copa do Mundo

Na partida entre Uruguai e Espanha, pela Copa do Mundo, o tento espanhol foi marcado por Baena. No entanto, Muslera, do Uruguai, cometeu mais uma falha no Mundial e a internet não perdoou. A seleção celeste olímpica sofreu o gol no final da primeira etapa.

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➡️ Uruguai tenta quebrar tabu contra Espanha para seguir vivo na Copa do Mundo

Veja como a internet está reagindo:

Muslera virou alvo de críticas em Uruguai e Cabo Verde na Copa do Mundo. (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Copa do Mundo para esquecer

Com 40 anos, esta é a quinta copa do Mundo de Muslera. No entanto, em todas as partidas contra Cabo Verde, Arábia Saudita e agora Espanha, o guarda-metas uruguaio falhou em pelo menos um gol. Com a derrota para a Espanha, os sul-americanos vão ficando de fora do mata-mata do Mundial.

No lugar da Celeste Olímpica, quem pode se classificar é a seleção de Cabo Verde, que também conta com um quarentão no gol. Vozinha, guarda-metas caboverdiano, virou uma celebridade nesta Copa do Mundo. Quando a competição começou, tinha 50 mil seguidores, agora já conta com mais de 10 milhões. Ele já afirmou que é fã de Rogério Ceni.

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