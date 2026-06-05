Na Copa, Haaland usará outro nome na camisa da Noruega; entenda

A Copa do Mundo já começou para a Seleção da Noruega, apesar de a estreia estar marcada apenas para o dia 16 de junho, contra o Iraque, às 19h (de Brasília). Integrante do Grupo I, a equipe ainda enfrentará Senegal e França. A seleção nórdica disputará sua quarta Copa em 2026 e nunca passou das oitavas de final.

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A Noruega desembarcou nos Estados Unidos na última quarta-feira (3), na Carolina do Norte, onde realizará a fase final de preparação para o Mundial.

Erling Haaland liderou a lista de convocados do técnico Ståle Solbakken, anunciada em 21 de maio. O atacante mudou no ano passado a forma como seu nome aparece na camisa da seleção norueguesa.

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Pelo Manchester City, Haaland foi o artilheiro da última edição do Campeonato Inglês, com 27 gols marcados em 35 partidas.

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Haaland vai estrear com a Noruega na Copa do Mundo contra o Iraque, no dia 16 de junho. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Entenda a mudança na camisa de Haaland:

Ao contrário do uniforme do Manchester City, que exibe apenas seu último sobrenome, a camisa da seleção contará com as heranças do pai e da mãe. Dessa forma, estará escrito "Braut Haaland".

O sobrenome "Braut" faz referência à mãe, Gry Marita Braut, ex-heptatleta que competiu nas décadas de 1980 e 1990. Já "Haaland" vem do pai, Alfie Haaland, ex-jogador de futebol que atuou por clubes como Leeds United e Manchester City.

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