Na Copa, Haaland usará outro nome na camisa da Noruega; entenda
Noruega chegou aos Estados Unidos na última quarta-feira (3), na Carolina do Norte
- Matéria
- Mais Notícias
A Copa do Mundo já começou para a Seleção da Noruega, apesar de a estreia estar marcada apenas para o dia 16 de junho, contra o Iraque, às 19h (de Brasília). Integrante do Grupo I, a equipe ainda enfrentará Senegal e França. A seleção nórdica disputará sua quarta Copa em 2026 e nunca passou das oitavas de final.
Relacionadas
- Lance! Negócios
Neymar x Cristiano Ronaldo: Brasil se torna a seleção com mais seguidores da Copa
Lance! Negócios05/06/2026
- Onde Assistir
Suíça x Austrália: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso pré-Copa
Onde Assistir05/06/2026
- Copa do Mundo
Clubes irão receber menos por cada dia que um jogador estiver na Copa
Copa do Mundo05/06/2026
A Noruega desembarcou nos Estados Unidos na última quarta-feira (3), na Carolina do Norte, onde realizará a fase final de preparação para o Mundial.
Erling Haaland liderou a lista de convocados do técnico Ståle Solbakken, anunciada em 21 de maio. O atacante mudou no ano passado a forma como seu nome aparece na camisa da seleção norueguesa.
Pelo Manchester City, Haaland foi o artilheiro da última edição do Campeonato Inglês, com 27 gols marcados em 35 partidas.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Entenda a mudança na camisa de Haaland:
Ao contrário do uniforme do Manchester City, que exibe apenas seu último sobrenome, a camisa da seleção contará com as heranças do pai e da mãe. Dessa forma, estará escrito "Braut Haaland".
O sobrenome "Braut" faz referência à mãe, Gry Marita Braut, ex-heptatleta que competiu nas décadas de 1980 e 1990. Já "Haaland" vem do pai, Alfie Haaland, ex-jogador de futebol que atuou por clubes como Leeds United e Manchester City.
➡️ Retorno de Neymar ganha capítulo importante com novo exame na Seleção
➡️ Ancelotti destaca desafio do hexa e exalta mistura ítalo-brasileira
💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias