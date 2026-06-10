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Com show de Messi, Argentina vence Islândia antes da Copa do Mundo

Camisa 10 entra na segunda etapa e faz diferença em campo

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 00:05
Atualizado há 2 minutos
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Messi celebra o gol de pênalti marcado na vitória da Argentina sobre a Islândia
Messi celebra o gol de pênalti marcado na vitória da Argentina sobre a Islândia (Foto: Todd Kirkland/AFP)

A Argentina derrotou a Islândia por 3 a 0 no último amistoso da equipe de Scaloni antes do início da Copa do Mundo, nesta terça-feira (9). Na etapa inicial, Valentín Barco abriu o placar, enquanto Lionel Messi e Thiago Almada fecharam a conta no segundo tempo.

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    Na etapa inicial, a Islândia assustou a Argentina nos minutos iniciais com Ellertsson recebendo um cruzamento, ganhando da marcação de Medina, mas perdendo chance incrível ao chutar por cima do gol. A Albiceleste respondeu com Barco aproveitando uma rebatida da defesa rival e finalizando de perna esquerda e no cantinho para estufar as redes e abrir o placar aos sete minutos. A equipe de Lionel Scaloni seguiu controlando o jogo e teve outras duas chances com Simeone e Nico Paz, mas que pararam em defesas de Olafsson para impedir que a atual campeã do mundo ampliasse o marcador.

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    Na segunda etapa, a Islândia voltou assustando mais uma vez a Argentina com Haraldsson tabelando com Oskarsson, entrando na área e chutando de canhota ao lado do gol de Rulli. A Albiceleste respondeu imediatamente com Lautaro Martínez sendo acionado pela direita, cruzando na área e Mac Allister carimbando a trave na finalização. Na sequência, o centroavante da Inter de Milão foi lançado pelo lado esquerdo da área e chutando, mas a bola acertou a trave mais uma vez. Aos 26 minutos, Messi encontrou mais uma vez Lautaro Martínez em profundidade, mas o jogador sofreu um pênalti cometido por Olafsson, e o camisa 10 converteu a cobrança para ampliar a vantagem para a equipe de Scaloni.

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    Lionel Messi entrou no segundo tempo após a pausa para a hidratação de jogadores da Argentina e Islândia. E no primeiro toque na bola, o camisa 10 deixou Lautaro Martínez cara a cara com Olafsson, e o centroavante sofreu um pênalti convertido pelo capitão da equipe de Lionel Scaloni para dar a vitória aos sul-americanos.

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    Deu aula 🏅

    Apesar do pouco tempo em campo, Lionel Messi foi o grande nome da partida com um gol marcado e uma grande chance criada para Lautaro Martínez. O atleta ainda participou da criação do tento de Thiago Almada após uma tabela com De Paul, que deu a assistência para o meia do Atlético de Madrid fechar a conta.

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    No segundo tempo, Lautaro Martínez perdeu uma chance cara a cara com Olafsson, mas desperdiçou a chance finalizando na trave. Em uma outra oportunidade, o centroavante foi lançado por Messi livre de marcação e tocou na saída do goleiro rival, mas a bola saiu lentamente pela linha de fundo, embora o árbitro tenha flagrado uma penalidade no atacante. E nos minutos finais, o atacante teve outra oportunidade, mas preferiu tocar para Messi ao invés de chutar, e o camisa 10 finalizou a bola dividindo com um defensor da Islândia e perdeu a chance de fazer o 4º gol da Argentina.

    Lautaro Martínez finaliza em Argentina x Islândia
    Lautaro Martínez finaliza em Argentina x Islândia (Foto: Todd Kirkland/AFP)

    ✅ Ficha técnica

    Argentina 🆚 Islândia
    Amistoso

    📆 Data e horário: terça-feira, 9 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Jordan-Hare Stadium, Alabama (EUA)
    🥅 Gols: Barco, 7'/1ºT (1-0); Messi, 26'/2ºT (2-0); Almada, 40'/2ºT (3-0)
    🟨 Cartões amarelos: Gretarsson, Palsson, Johannesson, Olafsson, Thorsteinsson e Gunnarsson (ISL); Barco (ARG).
    🟥 Cartões vermelhos: -

    Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
    Rulli; Giay (Montiel), Otamendi (Nico González), Lisandro Martínez (Romero) e Medina; Palacios (Mac Allister), Barco (De Paul) e Lo Celso (Enzo Fernández); Simeone (Messi), Flaco López (Lautaro Martínez) e Nico Paz (Almada).

    Islândia (Técnico: Arnar Gunnlaugsson)
    Olafsson; Palsson (Thorsteinsson), Magnusson (Hermannsson), Gretarsson (Gunnarsson) e Tomasson (Thorhallsson); Haraldsson (Thordarson), Johannesson (Gylfi Sigurosson) e Baldursson (Hlynsson); Ellertsson (Arnor Sigurosson), Oskarsson (Gudjohnsen) e Gudmundsson (Ingason).

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