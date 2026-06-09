Conheça Vancouver, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026
Cidade canadense será palco de sete partidas da Copa do Mundo
Localizada na província da Colúmbia Britânica, Vancouver é uma das 16 cidades-sede (duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos) que receberão os jogos da Copa do Mundo de 2026. O BC Place (nomeado BC Place Vancouver pela Fifa para o torneio) será o palco de sete partidas da competição. O cronograma inclui cinco jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das oitavas de final.
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A arena, situada no coração do centro da cidade, tem capacidade para 54 mil torcedores e possui um teto retrátil sustentado por cabos, o maior desse tipo no mundo. Vancouver terá a honra de sediar dois jogos da seleção canadense na fase de grupos, contra Catar e Suíça, marcando um momento histórico para o futebol do país.
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Tradição esportiva e história no futebol
Vancouver não é estranha a grandes eventos da FIFA: a cidade sediou nove partidas da Copa do Mundo Feminina de 2015, incluindo a grande final entre EUA e Japão, que atraiu mais de 53 mil pessoas ao estádio. Além disso, o BC Place foi o local das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, sendo a primeira cerimônia olímpica da história realizada em ambiente fechado.
No cenário profissional local, a cidade abriga equipes de peso: o Vancouver Whitecaps FC (MLS), os BC Lions (CFL - futebol canadense) e o Vancouver Canucks (NHL - hóquei no gelo). O Whitecaps, fundado originalmente em 1973, é um dos clubes mais tradicionais da América do Norte, tendo revelado astros como Alphonso Davies.
Cidade do Vidro e beleza natural
Conhecida como a "Cidade do Vidro" por sua arquitetura moderna, Vancouver é um centro multicultural vibrante encravado entre o Oceano Pacífico e as montanhas da Costa Norte. A região é situada nos territórios tradicionais não cedidos das Nações Musqueam, Squamish e Tsleil-Waututh, cuja cultura e história moldam a identidade local há milhares de anos.
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Conheça alguns dos pontos turísticos de Vancouver:
Stanley Park e o Seawall
Um parque florestal urbano de 400 hectares que oferece trilhas, praias e uma ciclovia de 9 km (o Seawall) que contorna toda a orla, proporcionando vistas incríveis das montanhas e do skyline da cidade.
Granville Island
Originalmente uma zona industrial, transformou-se em um hub cultural com um famoso mercado público, estúdios de artesãos e teatros. Durante a Copa, o local abrigará uma zona de visualização de jogos à beira-mar.
Capilano Suspension Bridge
Uma das atrações mais icônicas da região, consiste em uma ponte suspensa de 137 metros de comprimento a 70 metros de altura sobre o rio Capilano, cercada por árvores centenárias.
Gastown
O bairro mais antigo de Vancouver, famoso por suas ruas de paralelepípedos, arquitetura vitoriana e o histórico Relógio a Vapor. É um ponto central para gastronomia e vida noturna, localizado a poucos minutos do estádio.
Grouse Mountain
Acessível por bondinho, o topo da montanha oferece vistas panorâmicas de toda a cidade e do BC Place, além de atividades como shows de lenhadores e refúgio de vida selvagem.
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Algumas curiosidades sobre Vancouver:
- Foi eleita a cidade-sede número 1 da América do Norte em experiência para os fãs, segundo o World Cup Fan Experience Index.
- O BC Place foi o primeiro estádio canadense a sediar um jogo de futebol com o teto retrátil aberto em 1983.
- A cidade é o lar da Maratona de Vancouver, considerada uma das mais exóticas do mundo por seu percurso que liga montanhas e waterfront.
- O nome da cidade e do clube Whitecaps foi inspirado nas espumas brancas vistas tanto nas ondas do mar quanto no topo das montanhas cobertas de neve.
- Devido a questões de iluminação para o crescimento do gramado natural importado, o teto do BC Place poderá permanecer fechado durante os jogos da Copa.
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