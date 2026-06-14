Torcedores do Japão limpam o estádio após empate na Copa Seleção asiática empatou jogo eletrizante com a Holanda

Os torcedores do Japão voltaram a dar uma goleada de civilidade, neste domingo (14), na estreia na Copa do Mundo. Após o eletrizante empate em 2 a 2 com a Holanda, a torcida do país recolheu o lixo em seu setor no Estádio de Dallas, nos EUA.

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Desde a Copa de 2014, no Brasil, que a torcida nipônica protagoniza esse belo gesto pelos estádios dos Mundiais. Tal iniciativa se repetiu em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar.

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No vídeo abaixo, os torcedores do Japão dão exemplo ao final do jogo em Dallas.

After cheering their team on to a draw, Japan (@jfa_en) fans clean up the stands at Dallas Stadium. pic.twitter.com/oJCxuog8V0 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

Japão invicto contra europeus

O jogo deste domingo foi o quarto seguido de invencibilidade dos japoneses contra seleções europeias. Antes, o país venceu Alemanha e Espanha e empatou com a Croácia.

Domingo (21) o Japão mede forças contra a Tunísia, pela segunda rodada do Grupo F, no Estádio de Monterrey, no México.

A seleção oriental encerra a fase de grupos no dia 25, contra a Suécia.

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