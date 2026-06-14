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Torcedores do Japão limpam o estádio após empate na Copa

Seleção asiática empatou jogo eletrizante com a Holanda

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 22:18
Atualizado há 2 minutos
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Torcedores do Japão limpam o estádio em Dallas (Reprodução)
Torcedores do Japão limpam o estádio em Dallas (Reprodução)

Os torcedores do Japão voltaram a dar uma goleada de civilidade, neste domingo (14), na estreia na Copa do Mundo. Após o eletrizante empate em 2 a 2 com a Holanda, a torcida do país recolheu o lixo em seu setor no Estádio de Dallas, nos EUA.

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    Desde a Copa de 2014, no Brasil, que a torcida nipônica protagoniza esse belo gesto pelos estádios dos Mundiais. Tal iniciativa se repetiu em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar.

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    No vídeo abaixo, os torcedores do Japão dão exemplo ao final do jogo em Dallas.

    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)
    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

    Japão invicto contra europeus

    O jogo deste domingo foi o quarto seguido de invencibilidade dos japoneses contra seleções europeias. Antes, o país venceu Alemanha e Espanha e empatou com a Croácia.

    Domingo (21) o Japão mede forças contra a Tunísia, pela segunda rodada do Grupo F, no Estádio de Monterrey, no México.

    A seleção oriental encerra a fase de grupos no dia 25, contra a Suécia.

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    Torcedores do Japão deixam o estádio após o empate contra a Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)
    Torcedores do Japão deixam o estádio após o empate contra a Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)

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