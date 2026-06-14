Herói do Japão contra a Holanda mostra otimismo na Copa: 'Ganhamos confiança' Jogador destaca evolução da equipe após estreia no Mundial

O Japão conseguiu buscar um ponto importante na partida diante da Holanda, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

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A Laranja Mecânica esteve à frente do placar em duas oportunidades, com gols de Van Dijk e Summerville, mas os japoneses mostraram poder de reação e buscaram o empate em 2 a 2 com Nakamura e Ogawa.

— Sim, contra a Holanda é sempre difícil. A gente conseguiu um ponto. Você acha que foi o jogo mais importante do grupo? Sim, eu acho que o nosso primeiro jogo contra a Holanda é o jogo mais difícil, o oponente mais difícil. Então, a gente ganhou muita confiança. Muito obrigado — disse Nakamura em entrevista à Cazé TV.

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Na próxima rodada, a Holanda enfrenta a Suécia no próximo sábado (20), às 14h (de Brasília), em Houston. Já o Japão encara a Tunísia no dia seguinte, às 01h, no Estádio El Gigante de Acero.

Japão reage duas vezes, busca empate contra a Holanda e deixa tudo igual na estreia do Grupo F (Foto: Francois Nel / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo entre Holanda x Japão?

Apesar da superioridade japonesa nos 15 minutos iniciais, a melhor oportunidade do primeiro tempo foi da Holanda, quando Malen finalizou com força e exigiu grande defesa de Zion Suzuki. Com Kamada responsável pela articulação das jogadas ofensivas da equipe asiática, o Japão manteve presença no ataque, mas viu a Holanda crescer após a metade da etapa inicial, assumir o controle da posse de bola e criar as principais chances, especialmente em jogadas aéreas.

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O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro: com a Holanda pressionando e buscando o gol em jogadas aéreas. A estratégia deu resultado logo aos cinco minutos, quando Gravenberch cruzou para a área e Van Dijk subiu sozinho para cabecear. A bola ainda beijou a trave antes de morrer no fundo da rede. A resposta japonesa veio rapidamente. Aos 11 minutos, Nakamura recebeu na entrada da área e acertou um chute rasteiro no canto para empatar o confronto.

Com o jogo mais aberto e veloz, a Holanda voltou a ficar em vantagem pouco depois, quando Summerville finalizou de fora da área e acertou o canto do goleiro japonês. Nos acréscimos, Kamada desviou o cabeceio de Ogawa e marcou o gol de empate.

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