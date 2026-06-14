Dê suas notas para os jogadores de Holanda e Japão pela Copa do Mundo
Seleções empataram por 2 a 2 pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
PorRedação Lance!•São Paulo (SP)
14/06/2026 18:58
Holanda e Japão empataram por 2 a 2 no início da noite deste domingo (14), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. O jogo foi um dos mais eletrizantes deste Mundial, até o momento. Pelo lado holandês, Summerville e Van Dijk marcaram, enquanto Kamada e Nakamura fizeram pelos japoneses.
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Com o resultado, as duas seleções conquistam um ponto, enquanto os dois times da chave, Suécia e Tunísia, se enfrentam ainda neste domingo, às 23h (de Brasília), para saber quem fica com a liderança nesta primeira rodada.
Notas da Holanda; Avalie os jogadores!
Notas do Japão; Avalie os jogadores!
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