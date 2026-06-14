Destaque da Holanda contra o Japão se inspira em Neymar: 'Queria ser como ele' Atacante holandês fala sobre referência no futebol mundial e elogia trajetória do craque brasileiro

Crysencio Summerville, atacante do West Ham, foi o principal destaque da Holanda no empate contra o Japão, neste domingo (14), na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de 2026.

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A Laranja Mecânica esteve à frente do placar em duas oportunidades, com gols de Van Dijk e Summerville, mas os japoneses mostraram poder de reação e buscaram o empate com Nakamura e Ogawa.

— Me sinto muito orgulhoso de mim mesmo por estar na Copa do Mundo. Gostei da minha performance (contra o Japão). Acho que a gente poderia ter conseguido uma vitória — disse o jogador em entrevista à Cazé TV.

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Com velocidade e mobilidade pelos lados do campo, o jogador levou grande perigo à defesa japonesa durante o segundo tempo e marcou o segundo gol da equipe. Nos números, apresentou eficiência máxima: acertou 86% dos passes que tentou, completou o único passe decisivo da partida e converteu a única finalização que realizou, sendo decisivo para o triunfo holandês.

— Tem uma semelhança entre a gente, eu gosto muito do Neymar. Quando eu era jovem, assistia muitos clipes dele, queria muito ser como ele. Gosto de driblar muito. Eu tenho muita confiança em fazer isso, tenho tentado ajudar muito — concluiu.

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Na próxima rodada, a Holanda enfrenta a Suécia no próximo sábado (20), às 14h (de Brasília), em Houston. Já o Japão encara a Tunísia no dia seguinte, às 01h, no Estádio El Gigante de Acero.

Summerville se destaca no empate entre Holanda e Japão (Foto: Aric Becker / AFP)

Como foi o jogo entre Holanda x Japão?

Apesar da superioridade japonesa nos 15 minutos iniciais, a melhor oportunidade do primeiro tempo foi da Holanda, quando Malen finalizou com força e exigiu grande defesa de Zion Suzuki. Com Kamada responsável pela articulação das jogadas ofensivas da equipe asiática, o Japão manteve presença no ataque, mas viu a Holanda crescer após a metade da etapa inicial, assumir o controle da posse de bola e criar as principais chances, especialmente em jogadas aéreas.

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro: com a Holanda pressionando e buscando o gol em jogadas aéreas. A estratégia deu resultado logo aos cinco minutos, quando Gravenberch cruzou para a área e Van Dijk subiu sozinho para cabecear. A bola ainda beijou a trave antes de morrer no fundo da rede. A resposta japonesa veio rapidamente. Aos 11 minutos, Nakamura recebeu na entrada da área e acertou um chute rasteiro no canto para empatar o confronto.

Com o jogo mais aberto e veloz, a Holanda voltou a ficar em vantagem pouco depois, quando Summerville finalizou de fora da área e acertou o canto do goleiro japonês. Nos acréscimos, Kamada desviou o cabeceio de Ogawa e marcou o gol de empate.

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