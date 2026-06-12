Da estreia no Brasil ao herói gandula: curiosidades da Bósnia e Herzegovina na Copa Seleção estreia nesta sexta-feira em sua segunda Copa do Mundo

A Bósnia e Herzegovina está de volta à Copa do Mundo após 12 anos e chega à América do Norte para disputar a competição pela segunda vez na história. A estreia na edição de 2026, válida pelo grupo B, acontece nesta sexta-feira, contra o Canadá, às 16h, em Toronto.

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A equipe bósnia, apesar de estar apenas na sua segunda participação, já acumula algumas curiosidades com relação à competição e, inclusive, uma dessas envolve o Brasil. Confira com o Lance! os fatos curiosos da Bósnia com a Copa do Mundo:

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Antiga Iugoslávia e estreia no Brasil

A primeira participação da Bósnia em Copas foi em 2014, na edição sediada pelo Brasil. Antes da independência do país, em 1992, os jogadores dessa região defendiam a antiga seleção da Iugoslávia e, 34 anos depois, já dominada como Bósnia e Herzegovina, fez história ao disputar a primeira Copa do Mundo do país. A estreia foi contra a Argentina, em pleno Maracanã. A equipe perdeu por 2 a 1, mas ao menos conseguiu marcar o primeiro gol na história do país na competição, com Vedad Ibisevic.

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ARGENTINA X BÓSNIA E HERZEGOVINA - Messi e Dzeko durante a partida válida pela primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo 2014, no estádio do Maracanã. (Foto: Bruno Turano/Eleven)

Sem Euro no currículo

Mesmo estando em seu segundo Mundial, a Bósnia ainda é forasteira na Eurocopa. Até hoje nunca conseguiu se classificar para a competição europeia. Esse feito de ser a única seleção que já atuou em Copas sem nunca ter se classificado para a principal competição do próprio continente é algo que somente a Bósnia protagoniza.

Algoz dos italianos e gandula herói mirim

A Bósnia e Herzegovina garantiu sua presença na Copa do Mundo após eliminar a tetracampeã Itália nos pênaltis, em um duelo emocionante da repescagem europeia. A vaga, porém, ficou marcada por uma história curiosa envolvendo Afan Cizmic, um gandula de apenas 14 anos. No decorrer da decisão, o jovem aproveitou um momento de distração para retirar a ficha plastificada que continha informações sobre as cobranças de pênalti utilizada pelo goleiro italiano Donnarumma. O caso ganhou grande repercussão no país e fez de Afan uma celebridade entre os torcedores bósnios, que o enxergam como um dos símbolos da classificação histórica para a Copa do Mundo.

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Cola de Donnarumma com batedores da Bósnia foi roubada por gandula — Foto: Reprodução

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Multitreinadores na Copa

A Bósnia e Herzegovina, para além da participação de sua seleção, também conta com outros dois treinadores do país presentes em outras seleções. Além de Sergej Barbarez, há mais dois técnicos bósnios na competição: Zlatko Dalic, que comanda a Croácia, e Vladimir Petkovic, que é o treinador da Argélia.

Zlatko Dalic com seus jogadores contra o Japão (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Guerra, Dzeko e a resiliência do ídolo

Edin Dzeko é o grande símbolo da seleção da Bósnia e Herzegovina, além de ser o jogador mais famoso do país. Ele esteve na campanha de 2014 e foi o líder da equipe para retornar ao Mundial em 2026. Nascido durante a guerra civil do país, que devastou a região entre 1992 e 1995, Dzeko conviveu diariamente com medo e testemunhou sua casa ser destruída, o que o obrigou, junto aos seus familiares, a se abrigarem em um apartamento com cerca de 35 metros quadrados. Apesar disso, o atacante se orgulha da sua pátria e tem um olhar positivo sobre os acontecimentos.

Dzeko comemora vitória da Bósnia sobre País de Gales em busca de vaga na Copa do Mundo (Foto: Darren Staples/AFP)

— Temos sorte de sermos bósnios. Não digo isso apenas como um homem que realizou seu sonho, mas como um menino que sobreviveu à guerra e que poderia muito bem ter tido um destino diferente — declarou Dzeko em carta publicada pelo The Players Tribune.

Recheada de histórias curiosas e marcantes, a Bósnia e Herzegovina buscará contar mais uma nesta Copa do Mundo. E a estreia contra o Canadá será o primeiro capítulo. O técnico da seleção, Sergej Barbarez, projetou o confronto e disse que o grupo está motivado para a estreia.

— Vamos enfrentar o país anfitrião na partida de abertura. Certamente será um jogo intenso. Tenho orgulho de poder fazer parte desta história. E, claro, estamos todos preparados e motivados. Vamos mostrar em campo todas as qualidades que nos pertencem e que sempre estarão conosco — comentou.

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