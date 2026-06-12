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Da estreia no Brasil ao herói gandula: curiosidades da Bósnia e Herzegovina na Copa

Seleção estreia nesta sexta-feira em sua segunda Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 09:41
Atualizado há 1 minutos
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Dzeko em ação com Frattesi em Bósnia x Itália em disputa por vaga na Copa do Mundo
Dzeko em ação com Frattesi em Bósnia x Itália em disputa por vaga na Copa do Mundo (Foto: Elvis Barukcic/AFP)

A Bósnia e Herzegovina está de volta à Copa do Mundo após 12 anos e chega à América do Norte para disputar a competição pela segunda vez na história. A estreia na edição de 2026, válida pelo grupo B, acontece nesta sexta-feira, contra o Canadá, às 16h, em Toronto

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    • A equipe bósnia, apesar de estar apenas na sua segunda participação, já acumula algumas curiosidades com relação à competição e, inclusive, uma dessas envolve o Brasil. Confira com o Lance! os fatos curiosos da Bósnia com a Copa do Mundo:

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    Antiga Iugoslávia e estreia no Brasil

    A primeira participação da Bósnia em Copas foi em 2014, na edição sediada pelo Brasil. Antes da independência do país, em 1992, os jogadores dessa região defendiam a antiga seleção da Iugoslávia e, 34 anos depois, já dominada como Bósnia e Herzegovina, fez história ao disputar a primeira Copa do Mundo do país. A estreia foi contra a Argentina, em pleno Maracanã. A equipe perdeu por 2 a 1, mas ao menos conseguiu marcar o primeiro gol na história do país na competição, com Vedad Ibisevic.

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    ARGENTINA X BÓSNIA E HERZEGOVINA - Messi e Dzeko durante a partida válida pela primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo 2014, no estádio do Maracanã. (Foto: Bruno Turano/Eleven)

    Sem Euro no currículo

    Mesmo estando em seu segundo Mundial, a Bósnia ainda é forasteira na Eurocopa. Até hoje nunca conseguiu se classificar para a competição europeia. Esse feito de ser a única seleção que já atuou em Copas sem nunca ter se classificado para a principal competição do próprio continente é algo que somente a Bósnia protagoniza.

    Algoz dos italianos e gandula herói mirim

    A Bósnia e Herzegovina garantiu sua presença na Copa do Mundo após eliminar a tetracampeã Itália nos pênaltis, em um duelo emocionante da repescagem europeia. A vaga, porém, ficou marcada por uma história curiosa envolvendo Afan Cizmic, um gandula de apenas 14 anos. No decorrer da decisão, o jovem aproveitou um momento de distração para retirar a ficha plastificada que continha informações sobre as cobranças de pênalti utilizada pelo goleiro italiano Donnarumma. O caso ganhou grande repercussão no país e fez de Afan uma celebridade entre os torcedores bósnios, que o enxergam como um dos símbolos da classificação histórica para a Copa do Mundo.

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    Cola de Donnarumma com batedores da Bósnia foi roubada por gandula — Foto: Reprodução

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    Multitreinadores na Copa

    A Bósnia e Herzegovina, para além da participação de sua seleção, também conta com outros dois treinadores do país presentes em outras seleções. Além de Sergej Barbarez, há mais dois técnicos bósnios na competição: Zlatko Dalic, que comanda a Croácia, e Vladimir Petkovic, que é o treinador da Argélia.

    Zlatko Dalic - Croácia
    Zlatko Dalic com seus jogadores contra o Japão (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

    Guerra, Dzeko e a resiliência do ídolo

    Edin Dzeko é o grande símbolo da seleção da Bósnia e Herzegovina, além de ser o jogador mais famoso do país. Ele esteve na campanha de 2014 e foi o líder da equipe para retornar ao Mundial em 2026. Nascido durante a guerra civil do país, que devastou a região entre 1992 e 1995, Dzeko conviveu diariamente com medo e testemunhou sua casa ser destruída, o que o obrigou, junto aos seus familiares, a se abrigarem em um apartamento com cerca de 35 metros quadrados. Apesar disso, o atacante se orgulha da sua pátria e tem um olhar positivo sobre os acontecimentos.

    Dzeko comemora vitória da Bósnia sobre País de Gales em busca de vaga na Copa do Mundo
    Dzeko comemora vitória da Bósnia sobre País de Gales em busca de vaga na Copa do Mundo (Foto: Darren Staples/AFP)

    — Temos sorte de sermos bósnios. Não digo isso apenas como um homem que realizou seu sonho, mas como um menino que sobreviveu à guerra e que poderia muito bem ter tido um destino diferente — declarou Dzeko em carta publicada pelo The Players Tribune.

    Recheada de histórias curiosas e marcantes, a Bósnia e Herzegovina buscará contar mais uma nesta Copa do Mundo. E a estreia contra o Canadá será o primeiro capítulo. O técnico da seleção, Sergej Barbarez, projetou o confronto e disse que o grupo está motivado para a estreia. 

    — Vamos enfrentar o país anfitrião na partida de abertura. Certamente será um jogo intenso. Tenho orgulho de poder fazer parte desta história. E, claro, estamos todos preparados e motivados. Vamos mostrar em campo todas as qualidades que nos pertencem e que sempre estarão conosco — comentou.

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