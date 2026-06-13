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Capitão do Irã critica a falta de clima amigável na Copa do Mundo

Taremi comenta sobre a falta de uma atmosfera de amizade e união na Copa

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
13/06/2026 10:58
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Irã vai disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images)
Irã vai disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images)

As Copas do Mundo são reconhecidas não só por serem o evento máximo do futebol, mas também pelo clima festivo entre os países participantes durante as edições. Contudo, Mehdi Taremi, capitão da seleção do Irã, vê a atual edição da Copa do Mundo como a de pior atmosfera social entre as três que disputou na carreira.

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    O Mundial de 2026 ocorre paralelamente à guerra envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos. A federação do país iraniano acusa os EUA de cancelarem a cota de ingressos para a competição destinada aos torcedores do país asiático.

    Além disso, a seleção do Irã está treinando em Tijuana, no México, e terá permissão para entrar nos Estados Unidos somente um dia antes de cada uma de suas partidas na Copa do Mundo, o que pode provocar intenso desgaste aos atletas. As três partidas do Irã na fase de grupos estão marcadas para ocorrer em solo estadunidense.

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    Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Taremi critica a falta de uma atmosfera de amizade e união no país anfitrião desta Copa do Mundo. "Talvez seja só impressão minha, mas agora não sinto isso. Não é minha primeira Copa", complementa. Mesmo com a tensão, o atacante afirma que esporte e política deveriam sempre ser separados.

    - Queremos transmitir uma mensagem de paz por meio do nosso jogo e da nossa cultura, que é muito rica. A mídia não mostra isso adequadamente ao mundo. Acho que nosso povo tem orgulho de nós, simplesmente por termos ido até lá e jogado nessas circunstâncias.

    Taremi afirma que a seleção do Irã deve retribuir o carinho de seu povo vencendo jogos e dando alegria a eles. A estreia do país será na próxima segunda-feira (15), às 22h, contra a Nova Zelândia.

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    Irã quase fora da Copa do Mundo

    No final de fevereiro, um ataque coordenado entre EUA e Israel aos iranianos fez com que o país revidasse. Desde então, a presença do Irã na Copa do Mundo foi incerta.

    Após confirmação da participação, a emissão de vistos para os jogadores e demais membros da delegação demorou e só foi concluída na semana passada. Alguns dirigentes continuam sem a autorização até o momento.

    Antes de se hospedarem no México, o Irã iria ficar em Tucson, no Arizona (Estados Unidos). Segundo Taremi, a mudança do local de preparação não atrapalhou, já que continua profissional e a equipe trabalha duro todos os dias.

    - Nossa ambição é simples: representar o Irã da melhor forma possível e dar tudo em campo, apesar das dificuldades que nos cercam. Temos muitos bons jogadores no elenco e os torcedores verão um time forte como um coletivo. Somos realmente um grupo, não uma lista de indivíduos.

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