Capitão do Irã critica a falta de clima amigável na Copa do Mundo Taremi comenta sobre a falta de uma atmosfera de amizade e união na Copa

As Copas do Mundo são reconhecidas não só por serem o evento máximo do futebol, mas também pelo clima festivo entre os países participantes durante as edições. Contudo, Mehdi Taremi, capitão da seleção do Irã, vê a atual edição da Copa do Mundo como a de pior atmosfera social entre as três que disputou na carreira.

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O Mundial de 2026 ocorre paralelamente à guerra envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos. A federação do país iraniano acusa os EUA de cancelarem a cota de ingressos para a competição destinada aos torcedores do país asiático.

Além disso, a seleção do Irã está treinando em Tijuana, no México, e terá permissão para entrar nos Estados Unidos somente um dia antes de cada uma de suas partidas na Copa do Mundo, o que pode provocar intenso desgaste aos atletas. As três partidas do Irã na fase de grupos estão marcadas para ocorrer em solo estadunidense.

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Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Taremi critica a falta de uma atmosfera de amizade e união no país anfitrião desta Copa do Mundo. "Talvez seja só impressão minha, mas agora não sinto isso. Não é minha primeira Copa", complementa. Mesmo com a tensão, o atacante afirma que esporte e política deveriam sempre ser separados.

- Queremos transmitir uma mensagem de paz por meio do nosso jogo e da nossa cultura, que é muito rica. A mídia não mostra isso adequadamente ao mundo. Acho que nosso povo tem orgulho de nós, simplesmente por termos ido até lá e jogado nessas circunstâncias.

Taremi afirma que a seleção do Irã deve retribuir o carinho de seu povo vencendo jogos e dando alegria a eles. A estreia do país será na próxima segunda-feira (15), às 22h, contra a Nova Zelândia.

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Irã quase fora da Copa do Mundo

No final de fevereiro, um ataque coordenado entre EUA e Israel aos iranianos fez com que o país revidasse. Desde então, a presença do Irã na Copa do Mundo foi incerta.

Após confirmação da participação, a emissão de vistos para os jogadores e demais membros da delegação demorou e só foi concluída na semana passada. Alguns dirigentes continuam sem a autorização até o momento.

Antes de se hospedarem no México, o Irã iria ficar em Tucson, no Arizona (Estados Unidos). Segundo Taremi, a mudança do local de preparação não atrapalhou, já que continua profissional e a equipe trabalha duro todos os dias.

- Nossa ambição é simples: representar o Irã da melhor forma possível e dar tudo em campo, apesar das dificuldades que nos cercam. Temos muitos bons jogadores no elenco e os torcedores verão um time forte como um coletivo. Somos realmente um grupo, não uma lista de indivíduos.

Irã x Nova Zelândia

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