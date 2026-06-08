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Presença de cobras nos arredores do CT preocupa seleção da Suíça: entenda

Local de preparação da seleção é rodeada por área de habitat natural dos répteis

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 08/06/2026
16:09
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CT Suíca Copa do Mundo (reprodução Federação Suíca)
imagem cameraCT Suíca Copa do Mundo (reprodução Federação Suíca)
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A seleção da Suíça convive com uma preocupação extra durante a preparação para a Copa do Mundo. O centro de treinamentos utilizado pela equipe está localizado ao lado de uma área habitada por diferentes espécies de cobras, situação que mantém a delegação em estado de atenção.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A seleção da Suíça convive com uma preocupação extra durante a preparação para a Copa do Mundo. O centro de treinamentos utilizado pela equipe está localizado ao lado de uma área habitada por diferentes espécies de cobras, situação que mantém a delegação em estado de atenção.

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Em publicação nas redes sociais oficiais, a Federação Suíça de Futebol apresentou as instalações onde a equipe realiza os treinamentos para o Mundial. Em uma das imagens divulgadas, é possível identificar uma área sinalizada como "Snake Area" (Zona das Cobras), localizada nos arredores dos campos de treinamento.

A delegação suíça está concentrada em Carmel Valley, região do sul da Califórnia. O local é conhecido pela grande diversidade de serpentes e concentra uma das maiores variedades de cascavéis dos Estados Unidos.

De acordo com o Museu de História Natural de San Diego, a região abriga 28 espécies diferentes de cobras. Entre elas está a Cascavel do Pacífico Sul, considerada venenosa e apontada como a espécie mais comum da área.

Apesar da situação, até o momento não há registros de incidentes envolvendo integrantes da delegação suíça, nem reclamações relacionadas à presença das cobras nos arredores do centro de treinamentos.

Suíça na Copa do Mundo

A Suíça está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Bósnia e Herzegovina, Canadá, um dos países-sede do torneio e Catar. A estreia da seleção suíça será diante do Catar, no próximo sábado (13), às 16h, no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

Pela segunda rodada, a equipe enfrenta a Bósnia e Herzegovina no dia 18 de junho, também às 16h. A partida será disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles. Encerrando a fase de grupos, a Suíça terá pela frente o Canadá no dia 24 de junho, às 16h. O confronto será realizado no BC Place, em Vancouver, no Canadá.

(reprodução Federação Suíca)

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