Catar x Suíça Palpite – Análise e odds (13/06)

Veja os principais palpites de Catar x Suíça pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Catar menos de 0,5 gol – 1,55 na Br4bet Apostas com boas chances de acontecer: Ambos marcam: não – 1,50 na VBet Placar previsto: Catar 0 x 2 Suíça – 5,33 na Br4bet Aposta de valor: Suíça vencer e menos de 3.5 gols – 1,87 na BetMGM

Catar e Suíça se enfrentam no sábado, 13 de junho, no San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium), em Santa Clara, na Califórnia, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026.

A partida marca a estreia das duas seleções no torneio e pode ser decisiva para as pretensões de classificação na chave, que ainda conta com Canadá e Bósnia e Herzegovina.

A Suíça, 19ª no ranking da FIFA, chega como franca favorita após uma campanha invicta nas Eliminatórias Europeias (quatro vitórias e dois empates em seis jogos, com 14 gols marcados e apenas dois sofridos).

O Catar, 56ª posição no ranking, conquistou a vaga por mérito esportivo pela primeira vez na história, mas carrega o peso de ter sido a pior seleção anfitriã de uma Copa do Mundo em 2022, quando perdeu os três jogos da fase de grupos.

Confira outros palpites Copa do Mundo.

Melhores palpites para Catar x Suíça pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Experiência europeia contra o orgulho asiático

A seleção de Julen Lopetegui não vence há cinco jogos consecutivos, com três derrotas e dois empates nos resultados mais recentes, incluindo um revés por 3 x 0 para a Tunísia na Copa Árabe.

A classificação veio na terceira fase das Eliminatórias Asiáticas, com um aproveitamento irregular: dez vitórias, cinco derrotas e três empates em 18 partidas.

Almoez Ali foi o artilheiro do Catar nas eliminatórias, com 12 gols, e Akram Afif liderou as assistências de toda a confederação asiática, com 11 passes para gol no caminho até o Mundial.

O poder ofensivo existe, mas a defesa tem sido um problema recorrente, com 28 gols sofridos no ciclo classificatório.

A seleção comandada por Murat Yakin não perdeu nenhuma partida nas Eliminatórias da UEFA, terminando em primeiro no seu grupo com quatro vitórias e dois empates.

Os números defensivos impressionam: apenas dois gols sofridos em seis partidas classificatórias, reflexo de uma defesa organizada ao redor de Manuel Akanji (Inter de Milão) e Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach).

Na preparação para o Mundial, a equipe mostrou poder ofensivo ao golear a Jordânia por 4 x 1 em amistoso, embora tenha empatado com a Noruega (0 x 0) e com a Austrália (1 x 1) e sofrido uma derrota acirrada para a Alemanha (3 x 4), jogo no qual criou chances de sobra.

Confrontos diretos entre Catar e Suíça

Catar e Suíça se enfrentaram apenas uma vez na história, em amistoso realizado em 14 de novembro de 2018, em Lugano, na Suíça.

Na ocasião, o Catar venceu por 1 x 0, em resultado que surpreendeu e que representa a única referência direta entre as duas seleções.

A escassez de confrontos torna qualquer projeção baseada em histórico pouco conclusiva, mas o contexto geral favorece amplamente os suíços, que estão 37 posições acima no ranking da FIFA e trazem um elenco muito mais rodado no futebol europeu de elite.

Notícias de Catar x Suíça

Catar: desfalques e dúvidas

Lopetegui convocou 26 jogadores e, até o momento, não há lesões confirmadas no grupo.

A base da equipe vem dos grandes clubes da Qatar Stars League: Al-Sadd, Al-Rayyan, Al-Duhail e Al-Gharafa compõem o núcleo do elenco.

O único jogador que atua fora do país é o zagueiro Homam Ahmed, do Cultural Leonesa, da segunda divisão espanhola.

O técnico espanhol tem alternado formações na preparação, testando o 4-2-3-1 e o 4-3-3, mas a tendência para a estreia é o sistema com três homens no meio e Akram Afif aberto pela esquerda.

O capitão Hassan Al-Haydos, aos 35 anos e com 188 jogos pela seleção, pode começar no banco, com Edmilson Junior disputando posição no ataque.

Provável escalação do Catar (4-2-3-1): Mahmud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Ahmed; Karim Boudiaf e Jassem Gaber; Edmilson Junior, Ahmed Fathy e Akram Afif; Almoez Ali. Técnico: Julen Lopetegui.

Suíça: desfalques e dúvidas

O único ponto de atenção no elenco suíço é Rubén Vargas, listado como dúvida para a partida.

O restante do grupo está à disposição de Yakin, que conta com uma base sólida de jogadores que atuam nas principais ligas europeias.

Gregor Kobel, goleiro do Borussia Dortmund, é o titular absoluto, e a zaga formada por Akanji e Elvedi traz experiência de Champions League.

O meio de campo tem Granit Xhaka como capitão e referência tática, ao lado de Remo Freuler (Bologna), enquanto Dan Ndoye (Nottingham Forest) e Breel Embolo (Rennes) lideram o setor ofensivo.

A expectativa é de que Yakin utilize o 4-3-3, formação que tem sido sua escolha preferencial desde que abandonou o esquema com três zagueiros usado na Eurocopa 2024.

Provável escalação da Suíça (4-2-3-1): Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi e Ricardo Rodríguez; Remo Freuler e Granit Xhaka; Michel Aebischer, Johan Manzambi e Dan Ndoye; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Destaques individuais de Catar x Suíça

Destaque do Catar Akram Afif 8,3 Nota média FotMob (Qatar Stars League 2025/26) 12+12 Gols e assistências na Qatar Stars League 11 Assistências nas Eliminatórias (líder na AFC) 127 Jogos pela seleção do Catar Destaque da Suíça Granit Xhaka 7,24 Nota média FotMob (Premier League 2025/26) 1+6 Gols e assistências na Premier League 147 Jogos pela Suíça (recorde da seleção) 17 Gols pela seleção suíça

Os técnicos - espanhol contra suíço no banco de reservas

Julen Lopetegui

Lopetegui carrega uma trajetória marcada por altos e baixos.

O treinador espanhol foi demitido da seleção da Espanha na véspera da Copa do Mundo de 2018, passou por Real Madrid, Sevilla (onde conquistou a Liga Europa em 2020), Wolverhampton e West Ham antes de assumir o Catar em maio de 2025.

Os resultados sob seu comando têm sido irregulares: desde que assumiu o cargo, Lopetegui somou apenas duas vitórias, ambas nas Eliminatórias, e saiu na fase de grupos da Copa Árabe.

A experiência acumulada no futebol europeu de alto nível, porém, é um ativo para uma seleção que precisa de organização tática para competir acima do seu peso.

Murat Yakin

Yakin está no cargo desde 2021 e sobreviveu a momentos de pressão para entregar um dos melhores ciclos da seleção suíça.

Levou a equipe às quartas de final da Eurocopa 2024, conduziu uma campanha invicta nas Eliminatórias e manteve a confiança do grupo ao longo de cinco anos no comando, período incomum para um técnico de seleção.

Análise tática de Catar x Suíça

A Suíça deve dominar a posse de bola e tentar controlar o ritmo da partida desde o início, pressionando a saída de bola catari com Xhaka e Freuler cobrindo o meio de campo.

O ponto mais vulnerável do Catar está na transição defensiva, quando perde a bola em zonas intermediárias e não consegue recompor a linha de quatro com velocidade suficiente.

Dan Ndoye, pelo lado direito suíço, tem características de velocidade e profundidade que podem explorar o espaço deixado por Homam Ahmed quando avança ao ataque.

Do lado catari, a principal arma é Akram Afif operando pelo corredor esquerdo, cortando para o meio em busca de combinações com Almoez Ali.

O espaço atrás de Silvan Widmer, quando o lateral suíço pressiona, é a zona que Lopetegui vai tentar explorar com Afif e Edmilson Junior em transições rápidas.

A tendência, porém, é de um jogo controlado pela Suíça, com o Catar recuando em bloco baixo e apostando na capacidade de Afif de criar algo individual nas poucas vezes em que a bola chegar ao seu setor preferido.

Prognóstico de placar exato para Catar x Suíça

Previsão de placar Catar 0 x 2 Suíça - Odd 5,33 na Br4bet A Suíça tem múltiplas fontes de gol e manteve uma média superior a dois gols por partida no caminho até o Mundial. Do outro lado, o Catar produziu apenas um gol nos cinco jogos mais recentes, sinal de que o volume ofensivo necessário para furar a defesa suíça simplesmente não existe neste momento. Breel Embolo foi o artilheiro suíço nas Eliminatórias com quatro gols e chega em ritmo para liderar o ataque na estreia Dan Ndoye e Rubén Vargas somaram três assistências cada nas Eliminatórias, distribuindo a criação ofensiva por diferentes setores A Suíça marcou em cinco dos seis jogos das Eliminatórias, com média de 2.33 gols por partida no ciclo classificatório A seleção de Yakin manteve ao menos quatro clean sheets em seis jogos classificatórios, sofrendo gol em apenas duas ocasiões O Catar marcou apenas um gol nos últimos cinco jogos, média de 0.2 por partida no período de preparação para o Mundial

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 12h10. (11/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.