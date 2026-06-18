Thomas Tuchel reclama: 'Estou implorando à Fifa, estragou a experiência' Durante a execução do hino nacional, o técnico da Inglaterra teve visão coberta por fotógrafos

A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, nesta quarta-feira (17), no AT&T Stadium, em Arlington (Texas, Estados Unidos), pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Na coletiva, Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, elogiou a equipe, mas também aproveitou para fazer uma reclamação à Fifa sobre a posição dos fotógrafos durante a execução dos hinos nacionais.

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No momento em que tocou o hino do Reino Unido, o treinador teve sua visão coberta por fotógrafos, que registravam o protocolo pré-jogo das seleções. Tuchel comenta que o momento estragou parte da experiência, já que não conseguiu ver os jogadores da Inglaterra durante o "God Save the King".

- Eu estava esperando por esse momento. Hoje foi um momento muito, muito especial, e eu estava em frente a uma parede de 50 fotógrafos, a meio metro de distância, e não consegui ver nem um único jogador. Isso estragou um pouco a minha experiência.

O técnico da Inglaterra ainda disse "implorar" à Fifa para que a posição dos fotógrafos durante o hino nacional seja mudada. O próximo jogo da seleção será na terça-feira (23), contra Gana, às 17h.

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Thomas Tuchel também se irrita com elenco

Apesar de ter elogiado o time na coletiva pós-jogo, o técnico se irritou com o goleiro Jordan Pickford durante a partida. Mesmo após Harry Kane abrir o placar, Thomas Tuchel estava insatisfeito com a distribuição de bola na defesa da equipe.

O momento crítico ocorreu quando Pickford se viu desequilibrado pelo lado esquerdo e, em vez de passar a bola para o lateral-direito, o goleiro optou por uma saída diferente. Os microfones à beira do campo captaram Tuchel gritando instruções, que encerrou a conversa com uma ordem direta: "Você sabe o que deve fazer, faça o que eu mandei".

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