Jogador da RD Congo dispara sobre Cristiano Ronaldo: 'Não é mais o mesmo' CR7 estreou com Portugal apresentando números discretos

Mukau, jogador da RD Congo, disparou sobre Cristiano Ronaldo após a equipe empatar com Portugal na estreia na Copa do Mundo, em jogo que aconteceu nesta quarta-feira (17). O atleta foi questionado se existia algum plano especial para conter o jogador.

continua após a publicidade

Porém, Mukau não poupou palavras. De acordo com o seu argumento, o time estava entendendo que Cristiano Ronaldo "não seria mais como antes".

- Um plano especial para conter Cristiano Ronaldo? Para ser sincero, não preparamos muito um plano para travar o Ronaldo, porque sabemos que ele já não é o mesmo. Está um pouco mais velho. Quando você chega a essa idade, já não é a mesma coisa. Não consegue fazer os mesmos esforços que fazia antes. De qualquer forma, tenho muito respeito por ele. É um dos maiores da história - destacou.

Cristiano Ronaldo apresentou números apagados nesta estreia. Na disputa da sua sexta Copa do Mundo, o camisa 7 teve apenas 25 ações com a bola, um volume baixo para um jogador que costuma ser o centro das ações ofensivas da equipe. Além disso, finalizou três vezes, todas para fora, e não conseguiu exigir nenhuma defesa do goleiro adversário.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cristiano Ronaldo em ação (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Veja como foi o empate de Portugal e RD Congo

Em mais um capítulo da "Copa das zebras", Portugal tropeçou na estreia e ficou apenas no empate por 1 a 1 com a RD Congo. Com Cristiano Ronaldo passando em branco e uma atuação abaixo do esperado dos portugueses, a seleção africana voltou a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos e já entrou para a história ao conquistar um resultado marcante diante de uma das favoritas do Grupo K.

A partida também marcou a sexta estreia de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Desta vez, o camisa 7 passou em branco e não conseguiu balançar as redes na vitória de Portugal sobre a RD Congo. A equipe africana, por sua vez, entra na história com o primeiro gol na história da competição.

continua após a publicidade

A seleção portuguesa volta a campo na próxima terça-feira (23), quando enfrenta o Uzbequistão pela segunda rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). Enquanto isso, a Colômbia enfrenta a RD Congo, no mesmo dia, às 23h (de Brasília).