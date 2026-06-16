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Craque Neto vence processo contra ídolo do Palmeiras; veja valores

Chileno deve pagar R$ 60 mil ao apresentador

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
16/06/2026 21:59
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Craque Neto
Neto criticou arbitragem da final da Copa do Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

Ídolo do Palmeiras, Valdívia perdeu um processo que Craque Neto, ídolo do Corinthians, movia contra ele. A ação judicial é referente à uma postagem de 2015, quando o ex-Verdão publicou uma montagem do apresentador de lingerie, segurando uma garrafa de cerveja.

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    • ➡️ Neto se revolta com titular da Seleção Brasileira: 'Joga p**** nenhuma"

    Segundo a "Folha de São Paulo", o chileno deve pagar R$ 60 mil ao ex-atleta do Corinthians, que tenta receber sua indenização desde a data em que a foto foi publicada.

    Craque Neto comentou o jogo entre São Paulo x Palmeiras e mandou recado ao Flamengo (Foto: Reprodução)
    Craque Neto comentou o jogo entre São Paulo x Palmeiras e mandou recado ao Flamengo (Foto: Reprodução)

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    Craque Neto perde a paciência na Copa do Mundo

    Após empate do Brasil na estreia na Copa do Mundo, com a seleção de Marrocos, por 1 a 1, Neto se revoltou com os jogadores da Seleção Brasileira. Em suas redes sociais, Neto criticou alguns jogadores da Seleção Brasileira, mas o principal alvo foi Lucas Paquetá, do Flamengo.

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    — Brincadeira esse Ancelotti. Escala mal o time. Casemiro, há quanto tempo eu falo que não tem condição? Paquetá? Vai tomar no ** a dancinha do Paquetá. Não joga p***** nenhuma. Ibañez? Igor Thuiago? Não! Vamos mudar. Bota o Danilo, o Rayan, o Endrick. Não consigo entender como o Endrick não entra — disparou Neto depois do empate da Seleção Brasileira.

    Qual o próximo jogo da Seleção Brasileira

    A Seleção Brasileira já tem seu próximo compromisso definido na Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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    Adversária da Seleção Brasileira, a seleção haitiana retorna à Copa do Mundo após um longo período distante. Sua última, e única participação no torneio aconteceu em 1974. Desde então, os Granadeiros aguardaram por mais de cinco décadas para voltar ao Mundial.

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