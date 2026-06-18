Rudiger encara fase como reserva da Alemanha e opina sobre substituto: 'Novo xerife' Jogador do Real Madrid analisou seu cenário na equipe de Julian Nagelsmann e falou sobre críticas da imprensa

Convocado para sua terceira Copa do Mundo, Antonio Rudiger chega na seleção da Alemanha com menos status do que na última edição do Mundial e amarga um lugar no banco de reservas na equipe comandada por Julian Nagelsmann. Mesmo com o cenário de baixa, o jogador do Real Madrid não se opõe à decisão do treinador e elogiou os companheiros de posição.

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Em entrevista após a goleada sobre Curaçao, na estreia do Grupo F da Copa do Mundo, Rudiger reconheceu que não vem de grande fase no Real Madrid, o que impactou na sua saída do time titular de Nagelsmann. Diante da seleção caribenha, Schlotterbeck e Jonathan Tah foram os escolhidos para o onze inicial.

A dupla, que atua no Borussia Dortmund e Bayern, respectivamente, soma um bom desempenho em conjunto durante o ciclo de pré-Mundial e possui equilíbrio entre um nome experiente em Copas, Schlotterbeck, e outro estreante no torneio, Tah. O segundo nome, inclusive, foi chamado de "novo xerife" por Rudiger, que elogiou sua temporada pelo time de Munique.

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- O passo que o Jona deu nos últimos dois ou três anos tem todo o meu respeito. E a última temporada dele, ou seja, esta temporada que ele jogou pelo Bayern de Munique, foi fantástica. Ele é o novo xerife [do time] - disse o zagueiro do Real Madrid.

Sobre as críticas que parte da imprensa alemã expressou com a convocação de Rudiger, o zagueiro ironizou os comentários e afirmou que não quer ser tratado como "coitado", adotando uma postura mais amena em relação a outros momentos e que sofreu questionamentos por parte dos jornalistas.

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- Eu respeito opiniões sérias. Não sou nenhum santo. Já dei muitas entrevistas sobre isso antes. Eu escuto as opiniões sérias e também já pedi desculpas de forma muito clara por essas coisas. Por isso, da minha parte, não há muito mais a dizer sobre esse assunto. Inclusive em direção aos meus críticos - completou.

Apesar do novo cenário que o zagueiro encara na seleção, o técnico da Alemanha ainda mantém o defensor com um prestígio diante de jogadores mais novos da seleção. Nagelsmann concedeu o posto de "vice-capitão" do time, já que o primeiro nome a usar a braçadeira é o lateral Kimmich. O jogador entrou na reta final do jogo contra Curaçao, o que mostra a intenção do treinador de rodar o elenco durante a fase de grupos.

- É sempre bom quando a gente consegue usar bastante o elenco. O Antonio [Rudiger], que é nosso segundo capitão, é sempre bom quando ele joga, e quando ele não joga segue apoiando e empurra garotada para jogar cada vez mais. É sempre muito bonito quando a gente tem essa oportunidade de fazer várias substituições sem mudar e sem deixar que a estrutura se acabe - explicou.

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Rudiger chega à Copa com status de reserva na Alemanha. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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