logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Rudiger encara fase como reserva da Alemanha e opina sobre substituto: 'Novo xerife'

Jogador do Real Madrid analisou seu cenário na equipe de Julian Nagelsmann e falou sobre críticas da imprensa

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
18/06/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
rudiger alemanha
Rudiger foi reserva contra Curaçao, na estreia da Copa do Mundo. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Convocado para sua terceira Copa do Mundo, Antonio Rudiger chega na seleção da Alemanha com menos status do que na última edição do Mundial e amarga um lugar no banco de reservas na equipe comandada por Julian Nagelsmann. Mesmo com o cenário de baixa, o jogador do Real Madrid não se opõe à decisão do treinador e elogiou os companheiros de posição.

continua após a publicidade
  • seleção alemanha jogo curaçao copa do mundo

    Goleada em Curaçao não garante à Alemanha vida fácil na Copa, mas há bons sinais

    Copa do Mundo
    Há 2 dias
  • Jogadores da Alemanha comemoram gol marcado sobre Curaçao, na Copa do Mundo

    Balanço do Grupo E: Alemanha faz novo 7 a 1, e Costa do Marfim vence na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 3 dias

    • ➡️ Goleada em Curaçao não garante à Alemanha vida fácil na Copa, mas há bons sinais

    Em entrevista após a goleada sobre Curaçao, na estreia do Grupo F da Copa do Mundo, Rudiger reconheceu que não vem de grande fase no Real Madrid, o que impactou na sua saída do time titular de Nagelsmann. Diante da seleção caribenha, Schlotterbeck e Jonathan Tah foram os escolhidos para o onze inicial.

    A dupla, que atua no Borussia Dortmund e Bayern, respectivamente, soma um bom desempenho em conjunto durante o ciclo de pré-Mundial e possui equilíbrio entre um nome experiente em Copas, Schlotterbeck, e outro estreante no torneio, Tah. O segundo nome, inclusive, foi chamado de "novo xerife" por Rudiger, que elogiou sua temporada pelo time de Munique.

    continua após a publicidade

    - O passo que o Jona deu nos últimos dois ou três anos tem todo o meu respeito. E a última temporada dele, ou seja, esta temporada que ele jogou pelo Bayern de Munique, foi fantástica. Ele é o novo xerife [do time] - disse o zagueiro do Real Madrid.

    Sobre as críticas que parte da imprensa alemã expressou com a convocação de Rudiger, o zagueiro ironizou os comentários e afirmou que não quer ser tratado como "coitado", adotando uma postura mais amena em relação a outros momentos e que sofreu questionamentos por parte dos jornalistas.

    continua após a publicidade

    - Eu respeito opiniões sérias. Não sou nenhum santo. Já dei muitas entrevistas sobre isso antes. Eu escuto as opiniões sérias e também já pedi desculpas de forma muito clara por essas coisas. Por isso, da minha parte, não há muito mais a dizer sobre esse assunto. Inclusive em direção aos meus críticos - completou.

    Apesar do novo cenário que o zagueiro encara na seleção, o técnico da Alemanha ainda mantém o defensor com um prestígio diante de jogadores mais novos da seleção. Nagelsmann concedeu o posto de "vice-capitão" do time, já que o primeiro nome a usar a braçadeira é o lateral Kimmich. O jogador entrou na reta final do jogo contra Curaçao, o que mostra a intenção do treinador de rodar o elenco durante a fase de grupos.

    - É sempre bom quando a gente consegue usar bastante o elenco. O Antonio [Rudiger], que é nosso segundo capitão, é sempre bom quando ele joga, e quando ele não joga segue apoiando e empurra garotada para jogar cada vez mais. É sempre muito bonito quando a gente tem essa oportunidade de fazer várias substituições sem mudar e sem deixar que a estrutura se acabe - explicou.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    rudiger alemanha
    Rudiger chega à Copa com status de reserva na Alemanha. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoFrança espalha talento pela Copa e lidera ranking de jogadores em outras seleçõesHá 2 minutos
    Espanha de Lamine Yamal estreou com empate na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoEspanha vive maior seca de gols de sua história na Copa do MundoHá 2 minutos
    Ancelotti de braços cruzados no treino da Seleção
    Seleção BrasileiraAncelotti adota método que mantém elenco pronto no BrasilHá 7 minutos
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Fora de CampoQuais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (18)?Há 22 minutos
    leifert sbt
    Fora de CampoQual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (18)?Há 22 minutos
    Copa do MundoBrasil quebra recorde de colombianos e vira a casa da Seleção CafeteraHá 32 minutos

    Mais LANCE!

    Qual foi o resultado mais surpreendente da 1ª rodada da Copa do Mundo? Vote
    Coreia do Sul 1 x 3 México na Copa de 1998: Hernández brilha e vira para mexicanos
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Harry Kane quebra recordes e é protagonista de uma estrelada Inglaterra
    Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
    Mauro Cezar aponta melhor seleção após primeira rodada da Copa do Mundo
    A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 pela Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (18/06/2026)
    Jogadores do Brasil conversam durante pausa para hidratação do jogo contra Marrocos
    Saúde, interesse ou estratégia: pausa para hidratação na Copa do Mundo causa polêmica
    Decepções Copa do Mundo
    ANÁLISE: Favoritas decepcionam na primeira rodada da Copa do Mundo
    Malo Gusto saiu machucado do jogo-treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Campeão mundial sai machucado do treino e preocupa França na Copa do Mundo
    cristiano ronaldo portugal
    Balanço do Grupo K: Portugal empata, CR7 passa em branco e Colômbia vence
    Luis Díaz comemora seu gol na vitória da Colômbia (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Resultados do dia: veja os placares do 7º dia da Copa do Mundo
    Cinegrafista se machuca após choque com zagueiro do Uzbequistão (Foto: Alfredo Estrella/ AFP)
    Copa: Câmera se machuca e deixa transmissão após choque com zagueiro
    Luis Díaz foi o grande nome na vitória da Colômbia (Foto: Reuters/Eloisa Sanchez/Folhapress).
    Luis Díaz decide, e Colômbia vence o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Balanço do dia: Cristiano Ronaldo decepciona, mas Kane e Luis Díaz brilham na Copa do Mundo