Tuchel define vice-capitão da Inglaterra para Copa do Mundo
Inglaterra fará amistoso diante da Costa Rica antes da estreia na Copa do Mundo
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O técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, definiu que Declan Rice será o vice-capitão da equipe na ausência de Harry Kane.
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O treinador também minimizou a importância de Jude Bellingham ter usado a braçadeira durante o segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo realizado no último sábado (6), em Tampa, nos Estados Unidos.
Tuchel afirmou que isso ocorreu simplesmente porque o meio-campista era o jogador em campo com mais partidas pela seleção inglesa.
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Tuchel prega cautela com interpretação dos jornalistas:
O treinador deixou claro que a situação teria sido diferente caso Rice, um dos principais integrantes do grupo de liderança da Inglaterra, estivesse relacionado para a partida no Raymond James Stadium.
O meio-campista foi um dos quatro jogadores do Arsenal liberados por Tuchel após a final da Liga dos Campeões, disputada no dia 30 de maio, quando o PSG conquistou o título ao derrotar o time inglês nos pênaltis. Rice já havia sido capitão da Inglaterra quando Harry Kane esteve ausente no confronto contra o País de Gales, em outubro do ano passado.
— Eu diria que Declan é o meu vice-capitão - afirmou Tuchel ao ser questionado se alguém havia sido oficialmente nomeado para a função.
— Estava pensando agora se isso é algo oficial ou não. Mas acredito que tivemos essa conversa quando Harry não estava conosco. Foi contra o País de Gales? Harry perdeu um jogo contra o País de Gales? Começamos com Ollie (Watkins), e acho que Declan foi o capitão. Foi naquele momento que comuniquei isso a ele - disse.
A Inglaterra está utilizando sua estadia na Flórida para se adaptar às altas temperaturas, e o amistoso contra a Nova Zelândia funcionou praticamente como uma sessão de treinamento. Tuchel escalou equipes diferentes em cada tempo, com Kane deixando o campo após marcar o gol da vitória no fim da primeira etapa.
Bellingham entrou no intervalo, mas Tuchel sorriu ao pedir que os jornalistas não interpretassem de forma exagerada o fato de o jogador de 22 anos ter usado a braçadeira na ausência de Kane.
— Ele simplesmente era o jogador com mais partidas pela seleção. Vocês podem conferir isso - disse o alemão.
Após o amistoso, a Inglaterra fará sua estreia oficial na Copa do Mundo no dia 17 de junho, às 17h (de Brasília), contra a Croácia, no AT&T Stadium, em Dallas.
Vice-campeã da Eurocopa de 2024, a Inglaterra busca seu segundo título mundial. A equipe está no Grupo L da Copa do Mundo e estreará diante da Croácia no dia 17 de junho, em Dallas. Na sequência, enfrentará Gana, em Boston, e Panamá, em Nova Jersey.
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