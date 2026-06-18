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Gato 'vidente' que cravou estreia contra Marrocos prevê Brasil x Haiti

Duelo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 08:35
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Gato 'vidente' apontou vencedor de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução)
Gato 'vidente' apontou vencedor de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução)

O Brasil vai enfrentar o Haiti, na noite desta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Na primeira partida, Milu, um gato de Aguanil (MG), fez uma previsão para a Seleção Brasileira e acertou. Para o próximo duelo, o felino apontou vitória brasileira no Mundial.

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    • O felino ganhou repercussão nas redes sociais após acertar o resultado do confronto entre Brasil e Marrocos. O vídeo com a escolha do gato para aquele jogo ultrapassou 1,5 milhão de visualizações após a confirmação do empate.

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    Em caso de vitória sobre o Haiti, o Brasil chegaria aos quatro pontos e teria situação mais confortável no grupo C. A bola vai rolar na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 21h30 (de Brasília).

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    De acordo com a inteligência artificial, o Brasil sairá na frente do Haiti no duelo. Matheus Cunha abrirá o placar com a perna direita, mas minutos depois Bellegarde vai empatar. Na segunda etapa, o camisa 10 haitiano vai fazer mais um, e a Seleção Brasileira deixará tudo igual com Endrick, dando números finais ao jogo.

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    Brasil e Haiti vão se enfrentar na Copa do Mundo (Foto: Arte: Lance!/Imago)

    Entenda como amistoso com o Panamá pode ajudar o Brasil contra o Haiti

    Quando a Seleção Brasileira goleou o Panamá por 6 a 2 no amistoso de preparação para a Copa do Mundo, no Maracanã, ainda antes do embarque para os Estados Unidos, muita gente enxergou apenas mais um teste protocolar no calendário. Mas a escolha do adversário pelo departamento de Seleções Masculinas da CBF — comandado por Rodrigo Caetano — esteve longe de ser aleatória.

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    Nos bastidores da preparação brasileira, a ideia era expor o time de Carlo Ancelotti a características que seriam encontradas dias depois na fase de grupos do Mundial. E, neste aspecto, o Panamá (que ocupa a 34ª posição no ranking da Fifa) cumpria um papel importante: representar o estilo de futebol frequentemente encontrado na América Central e no Caribe, região da qual faz parte o Haiti (83º na lista da entidade), adversário do Brasil (6º no ranking da federação) na próxima sexta-feira, na Filadélfia.

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    Não se trata de afirmar que Panamá e Haiti são seleções gêmeas ou que atuam exatamente da mesma maneira. As diferenças existem e são significativas. O Panamá atual, por exemplo, desenvolveu um modelo de jogo mais organizado com a bola nos pés, fruto do trabalho realizado nos últimos anos. Já o Haiti costuma apostar mais na velocidade, na força física e nos ataques verticais.

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