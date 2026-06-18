Redação do Lance! elege melhor jogo da primeira rodada da Copa do Mundo Segunda rodada da fase de grupos começará nesta quinta-feira (18)

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo finalmente terminou, foram 24 jogos, com 63 gols, 16 vitórias e oito empates, com uma média de 2,63 gols por jogo. O torneio dará início à segunda rodada nesta quinta-feira (18), com o duelo entre Tchéquia e África do Sul. Pensando nisso, a redação do Lance! opinou sobre qual foi o melhor jogo de estreia do torneio.

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Em enquete realizada, o confronto entre Inglaterra e Croácia receberam 56% votos, enquanto o Costa do Marfim e Equador, foi o segundo mais votado com 17% votos. O placar do melhor jogo ficou em vitória dos ingleses por 4 a 2 diante dos croatas, com direito a show de Harry Kane. Já o segundo melhor jogo ficou com o placar de 1 a 0 para a Costa do Marfim

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Harry Kane marcou dois gols diante Croácia, na partida de estreia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

Texto de Lourenço Cavanellas Rebello

O Brasil é um forte candidato a passar pela fase de grupos da Copa do Mundo e avançar rumo aos 16 avos de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase é com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo.

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Na primeira rodada, contra Marrocos, o Brasil empatou por 1 a 1, com belo gol de Vini Jr, e viu a Escócia vencer o Haiti por 1 a 0 e tomar as rédeas do grupo C. Ainda assim, a Seleção Brasileira tem boas chances de passar em primeiro ou segundo colocado.

Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar na segunda posição, pegaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário mais improvável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o enfrentamento seria com líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos: México, Alemanha e França, respectivamente.

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