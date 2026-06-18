Copa do Mundo encerra 1ª rodada com taxa de 99% de ocupação nos estádios Um terço das partidas teve capacidade total dos estádios vendida

FILADÉLFIA, PA (EUA) - Apesar do alto valor dos ingressos, a Copa do Mundo da América do Norte está sendo sucesso de público até aqui. A primeira rodada do Mundial se encerrou nessa quarta-feira (17) com presença total de 1.572.584 torcedores nos 24 jogos realizados.

continua após a publicidade

➡️Incomum? Estratégia de Ancelotti é adotada por outros da elite europeia

A taxa de ocupação nas arenas é de 99%. Em oito partidas o número de ingressos vendidos representou a capacidade total do estádio. E isso incluiu os dois jogos do grupo da Seleção: Brasil 1 a 1 Marrocos reuniu 80.633 em Nova Jersey, e Haiti 0 a 1 Escócia foi assistido por 64.146 em Boston.

A estreia do Brasil também foi o jogo até aqui com maior procura por ingressos de camarote. Por enquanto, o interesse foi inclusive superior ao da final do Mundial, que também acontecerá em Nova Jersey, em 19 de julho.

continua após a publicidade

Além dos jogos do Grupo C, a partida de abertura entre México e África do Sul, na Cidade do México; o jogo de estreia dos Estados Unidos diante do Paraguai, em Los Angeles; o confronto entre Austrália e Turquia, em Vancouver; a estreia da atual campeã Argentina com a Argélia, em Kansas City; Portugal e RD Congo, em Houston; e Uzbequistão e Colômbia tiveram capacidade esgotada.

O jogo da Copa do Mundo em que o público esteve mais distante de lotar as arquibancadas foi o empate por 1 a 1 entre Arábia Saudita x Uruguai, e ainda assim esteve praticamente tomado: sobraram 1.714 assentos no estádio com capacidade para 64.478, em Miami.

continua após a publicidade

Copa do Mundo caiu nas graças do torcedor (Arte: Lance, via Notebooklm)

👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.