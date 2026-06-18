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Copa do Mundo encerra 1ª rodada com taxa de 99% de ocupação nos estádios

Um terço das partidas teve capacidade total dos estádios vendida

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
18/06/2026 07:55
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Torcida da Inglaterra durante jogo com a Croácia pela Copa do Mundo
Michael Steele/Getty Images/AFP

FILADÉLFIA, PA (EUA) - Apesar do alto valor dos ingressos, a Copa do Mundo da América do Norte está sendo sucesso de público até aqui. A primeira rodada do Mundial se encerrou nessa quarta-feira (17) com presença total de 1.572.584 torcedores nos 24 jogos realizados.

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    A taxa de ocupação nas arenas é de 99%. Em oito partidas o número de ingressos vendidos representou a capacidade total do estádio. E isso incluiu os dois jogos do grupo da Seleção: Brasil 1 a 1 Marrocos reuniu 80.633 em Nova Jersey, e Haiti 0 a 1 Escócia foi assistido por 64.146 em Boston.

    A estreia do Brasil também foi o jogo até aqui com maior procura por ingressos de camarote. Por enquanto, o interesse foi inclusive superior ao da final do Mundial, que também acontecerá em Nova Jersey, em 19 de julho.

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    Além dos jogos do Grupo C, a partida de abertura entre México e África do Sul, na Cidade do México; o jogo de estreia dos Estados Unidos diante do Paraguai, em Los Angeles; o confronto entre Austrália e Turquia, em Vancouver; a estreia da atual campeã Argentina com a Argélia, em Kansas City; Portugal e RD Congo, em Houston; e Uzbequistão e Colômbia tiveram capacidade esgotada.

    O jogo da Copa do Mundo em que o público esteve mais distante de lotar as arquibancadas foi o empate por 1 a 1 entre Arábia Saudita x Uruguai, e ainda assim esteve praticamente tomado: sobraram 1.714 assentos no estádio com capacidade para 64.478, em Miami.

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    Copa do Mundo caiu nas graças do público
    Copa do Mundo caiu nas graças do torcedor (Arte: Lance, via Notebooklm)

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