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Como o Flamengo virou referência para uma seleção na Copa do Mundo: o elo com o Haiti em Atlantic City

Seleção Brasileira encara o Haiti na próxima sexta-feira

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 09:00
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Jogadores do Haiti durante treino (Foto: Divulgação)
Jogadores do Haiti durante treino (Foto: Divulgação)
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A preparação do Haiti para a Copa do Mundo de 2026 passa por um cenário bastante familiar para os torcedores do Flamengo. Adversário da Seleção Brasileira na fase de grupos do Mundial nesta sexta-feira (19), a equipe escolheu como centro de treinamentos a Universidade de Stockton, exatamente o mesmo local utilizado pelo clube carioca durante o Mundial de Clubes de 2025.

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    • A reportagem do Lance!, que esteve no local em 2025, quando o Flamengo treinou na universidade, conversou com Jeff Haines, diretor da Universidade de Stockton e responsável pelo acampamento-base da seleção haitiana. Segundo ele, a passagem do time brasileiro serviu diretamente como modelo para o planejamento da estrutura que hoje atende uma seleção da Copa do Mundo.

    — Toda a nossa preparação e experiência ao sediar o Centro de Treinamento da Seleção do Flamengo no ano passado para a Copa do Mundo de Clubes de 2025 nos prepararam para o Centro de Treinamento da Seleção Haitiana este ano para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 — afirmou Haines ao Lance!.

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    A declaração ajuda a dimensionar o impacto deixado pelo Flamengo em Atlantic City. Mais do que uma simples passagem por um centro esportivo, a operação rubro-negra acabou se transformando em referência para futuras delegações internacionais.

    — Aprendemos no ano passado que o Flamengo adorou nossa casa longe de casa e nossa atmosfera acolhedora. Meu objetivo este ano era replicar o mesmo clima para que o Haiti prosperasse como o CR Flamengo prosperou no ano passado. Foi uma honra sediar duas grandes equipes e a Universidade de Stockton sempre será fã de ambas — completou.

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    Campo Stocktom University Flamengo
    Campo de futebol da Stockton University (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

    O mesmo CT utilizado pelo Flamengo

    O principal palco da preparação haitiana é o A. Larry James Stadium, campo que recebeu diariamente os treinos do Flamengo durante o Mundial de Clubes.

    Treino do Flamengo na Stockton University (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
    Treino do Flamengo na Stockton University (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

    Em 2025, o local ganhou forte identidade rubro-negra. Bandeiras do Flamengo foram instaladas nas dependências do estádio, assim como elementos visuais personalizados na entrada do campo.

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    A estrutura impressiona principalmente para os padrões brasileiros. Diferentemente da maioria das universidades do país, instituições norte-americanas costumam possuir grandes centros esportivos próprios. Na Stockton University, além dos campos de futebol, existem quadras para diversas modalidades, academia, salas de reunião, áreas de recuperação física e toda a logística necessária para receber equipes profissionais de alto rendimento.

    O Haiti tem utilizado não apenas os gramados para treinamentos, mas também toda a estrutura de apoio oferecida pela universidade.

    Prédio principal da universidade (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Prédio principal da universidade (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Flamengo abriu caminho em Atlantic City

    A relação entre Flamengo e Stockton começou ainda antes da chegada da delegação rubro-negra aos Estados Unidos.

    À época, Toni Berich, outro diretor da universidade, já demonstrava entusiasmo com a parceria construída com o clube carioca.

    — Temos muitas expectativas. Teremos muita emoção ao ver o Flamengo chegando a Stockton. Estamos muito, muito animados por tê-los como parceiros durante sua jornada aqui na Copa do Mundo de Clubes — disse ao Lance!.

    — Acho que veremos muitos jogos de alto nível, aos quais os Estados Unidos talvez não estejam acostumados. Então, acho que será bem revelador para os fãs de futebol — completou.

    Passado um ano, o entusiasmo permanece. A diferença é que agora o complexo recebe uma seleção nacional em plena disputa de Copa do Mundo.

    Quadra de basquete da Stockton University (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Quadra de basquete da Stockton University (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Torcedores haitianos acompanham a preparação

    A presença da seleção do Haiti também tem movimentado a comunidade local. Durante os treinos, torcedores haitianos compareceram à Universidade de Stockton para acompanhar a equipe de perto. Alguns tiveram contato com os jogadores e aproveitaram para registrar fotos e momentos de interação.

    Jogadores do Haiti durante treino (Foto: Divulgação)
    Jogadores do Haiti durante treino (Foto: Divulgação)

    Haiti também ficará no mesmo hotel utilizado pelo Flamengo

    A semelhança entre as operações não para no centro de treinamento. Assim como aconteceu com o Flamengo durante o Mundial de Clubes de 2025, a seleção do Haiti também está hospedada no Sheraton Atlantic City. A escolha passa pela proximidade com a Universidade de Stockton. O trajeto entre hotel e centro de treinamento leva cerca de 20 minutos de carro.

    Elenco rubro-negro nas dependências da Universidade de Stockton (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Localizado em frente à estação de trem de Atlantic City, o edifício chama atenção pela arquitetura imponente, marcada por uma grande escadaria logo na entrada e um amplo jardim. O hotel também possui forte ligação com a história do tradicional concurso Miss América. Tiaras, roupas e outros objetos relacionados à competição decoram diferentes espaços do saguão.

    Peças do prêmio Miss América (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Peças do prêmio Miss América (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Outro destaque é a estátua de Bert Parks, histórico apresentador do concurso entre 1955 e 1979, instalada em frente ao prédio e transformada em um dos pontos mais fotografados da região.

    Estátua de Bert Parks (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Estátua de Bert Parks (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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