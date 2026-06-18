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Andrés Gómez estreia pela Colômbia e encerra jejum do Vasco em Copas do Mundo

Atacante entrou nos minutos finais da vitória colombiana sobre o Uzbequistão

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 08:16
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Andrés Gómez na partida entre Colômbia e Uzbequistão (Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP)
Andrés Gómez na partida entre Colômbia e Uzbequistão (Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP)

A vitória da Colômbia por 3 a 1 sobre o Uzbequistão, pela Copa do Mundo de 2026, teve um significado especial para os torcedores do Vasco. O atacante Andrés Gómez saiu do banco de reservas e fez sua estreia no maior torneio do futebol mundial, encerrando um jejum de 32 anos sem jogadores do clube carioca entrando em campo em uma edição da Copa.

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    O último atleta vascaíno a atuar em uma Copa do Mundo havia sido o zagueiro Ricardo Rocha, em 1994. Na ocasião, ele começou como titular da Seleção Brasileira na estreia contra a Rússia, mas sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda após apenas 69 minutos em campo e ficou fora do restante da campanha que terminou com o tetracampeonato do Brasil.

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    Contra o Uzbequistão, Andrés Gómez entrou já nos acréscimos, substituindo o destaque da partida, Luis Díaz, que marcou um gol e distribuiu uma assistência na vitória colombiana. O atacante vascaíno permaneceu em campo por oito minutos, suficientes para registrar seu nome na história do clube.

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    Andrés Gómez em campo pela seleção colombiana (Foto: Reprodução)

    O Vasco teve representantes em Copas do Mundo nos últimos anos, mas sem participação efetiva dentro das quatro linhas. Em 2014 e 2018, o goleiro Martín Silva integrou as delegações do Uruguai, porém não chegou a entrar em campo pela Celeste nas duas edições do torneio.

    A Colômbia volta a campo na próxima terça-feira (23), às 23h (horário de Brasília), quando enfrentará a República Democrática do Congo. Uma nova vitória poderá deixar a seleção sul-americana muito próxima da classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

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