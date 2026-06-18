Kimmich é o coringa da Alemanha na Copa e se torna um jogador de 'dar inveja' nos rivais
Jogador do Bayern de Munique entrega números de alto nível mesmo 'fora de posição' na seleção; veja análise
Em uma Copa do Mundo com algumas das principais seleções sofrendo para ter laterais de destaque, a Alemanha tem o luxo de contar com uma peça em seu elenco de "dar inveja" nos rivais. Autor de duas assistências contra Curaçao na goleada por 7 a 1, na estreia dos alemães, Joshua Kimmich se destaca por exercer com excelência mais de uma função dentro de campo.
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O jogador do Bayern de Munique atua quase toda a temporada como volante, mas assume o posto de lateral direito ao entrar em campo com a Alemanha. Isso poderia ser visto como "tapar buraco", mas, na verdade, se torna a opção mais viável para Julian Nagelsmann montar seu onze inicial. E os números na temporada e diante de Curaçao reforçam isso.
Na seleção, Kimmich costuma atuar como um lateral que cobre parte do meio-campo, o que o torna um jogador ativo tanto quando o time ataca quanto nos momentos de defesa da equipe alemã. O mapa de calor contra Curaçao reflete a posição do jogador na Alemanha e justifica por que o camisa 6 se torna um atleta raro nesta Copa do Mundo.
Ao contrário de jogadores que só conseguem participar de uma das etapas do time, ou atacar ou defender, o alemão cumpre bem as duas funções. Não à toa, distribuiu duas assistências no campo ofensivo, sendo uma delas de dentro da grande área, e conseguiu fazer recuperações de bola dos dois lados do gramado. No total, teve uma precisão de 89% nos passes, sendo que mais de 60% deles foram enquanto a Alemanha estava atacando o adversário.
Os números na temporada também mostram como o volante e lateral tem influencia no jogo do Bayern de Munique e da seleção. São 14 participações em gols em 49 jogos em 2025/26, além de uma média de 91% de acerto nos passes por jogo. A média de recuperações de bola é superior a quatro por partida, número que cresce para cinco quando o recorte considera os jogos pela Alemanha. O acerto nos passes também segue alto na seleção, com 92% de média.
Pelo seu país, nesta temporada, são dez partidas e sete participações em gols, sendo duas bolas na rede e cinco assistências. Ou seja, mesmo ocupando posições diferentes, Kimmich consegue entregar número quase idênticos e se "camuflar" em campo, o que o torna o nome ideal para Nagelsmann adaptar como lateral.
As características e números destacados fazem o alemão destoar em comapração ao elenco de outros países. Nos casos de Brasil e Argentina, por exemplo, o plantel da Copa não têm nomes nas laterais de primeira prateleira. A própria Seleção Brasileira sofreu com lesões e cortes de atletas da posição.
Na Espanha e França, outras candidatas ao título, a direita também tem jogadores improvisados. Llorente, espanhol que também é volante, e Koudé, francês que atua como zagueiro, são outros exemplos de adaptações na seleção, mas não cumprem as mesmas funções em comparação aos seus clubes.
Outro cenário que contribui para o sucesso de Kimmich é contar com atacantes que atuam pelo lado de campo e centroavantes que não ficam fixos dentro da área. No caso da seleção alemã, Musiala e Sané são os principais nomes que auxiliam o lateral pelo lado direito, enquanto Kai Havertz, escolha para atuar como centroavante, também faz movimentações na frente que melhoram o jogo do camisa 6.
Agora, diante da Costa do Marfim, adversária do sábado (20), Kimmich terá um dos testes mais difíceis pela Alemanha desde a chegada de Julian Nagelsmann e enfrentará atacantes que atuam pelos lados do campo que podem exigir uma dedicação na marcação ainda maior.
Veja os números totais de Kimmich pela seleção da Alemanha
- 10 jogos (10 titular)
- 2 gols
- 5 assistências
- 2.1 passes decisivos por jogo
- 9 grandes chances criadas
- 0.9 finalizações por jogo
- 92% de acerto no passe
- 24% de acerto nos cruzamentos
- 0.4 interceptações por jogo
- 1.6 desarmes por jogo
- 5.2 bolas recuperadas por jogo
- 66% de eficiência nos duelos
- 0.5 faltas por jogo
- Nota Sofascore 7.85
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