logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Kimmich é o coringa da Alemanha na Copa e se torna um jogador de 'dar inveja' nos rivais

Jogador do Bayern de Munique entrega números de alto nível mesmo 'fora de posição' na seleção; veja análise

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
18/06/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
kimmich alemanha
Kimmich atua como volante na seleção da Alemanha. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Em uma Copa do Mundo com algumas das principais seleções sofrendo para ter laterais de destaque, a Alemanha tem o luxo de contar com uma peça em seu elenco de "dar inveja" nos rivais. Autor de duas assistências contra Curaçao na goleada por 7 a 1, na estreia dos alemães, Joshua Kimmich se destaca por exercer com excelência mais de uma função dentro de campo.

continua após a publicidade
  • Jogadores da Alemanha comemoram gol marcado sobre Curaçao, na Copa do Mundo

    Balanço do Grupo E: Alemanha faz novo 7 a 1, e Costa do Marfim vence na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 3 dias
  • Alemanha atropelou Curaçao na estreia na Copa do Mundo, vencendo por 7 x 1

    Veja os melhores momentos da goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao

    Copa do Mundo
    Há 2 dias
  • julian nagelsmann treinador técnico alemanha

    Nagelsmann celebra goleada da Alemanha e atualiza situação física de Musiala

    Alemanha
    Há 3 dias

    • ➡️ Goleada em Curaçao não garante à Alemanha vida fácil na Copa, mas há bons sinais

    O jogador do Bayern de Munique atua quase toda a temporada como volante, mas assume o posto de lateral direito ao entrar em campo com a Alemanha. Isso poderia ser visto como "tapar buraco", mas, na verdade, se torna a opção mais viável para Julian Nagelsmann montar seu onze inicial. E os números na temporada e diante de Curaçao reforçam isso.

    Na seleção, Kimmich costuma atuar como um lateral que cobre parte do meio-campo, o que o torna um jogador ativo tanto quando o time ataca quanto nos momentos de defesa da equipe alemã. O mapa de calor contra Curaçao reflete a posição do jogador na Alemanha e justifica por que o camisa 6 se torna um atleta raro nesta Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    Ao contrário de jogadores que só conseguem participar de uma das etapas do time, ou atacar ou defender, o alemão cumpre bem as duas funções. Não à toa, distribuiu duas assistências no campo ofensivo, sendo uma delas de dentro da grande área, e conseguiu fazer recuperações de bola dos dois lados do gramado. No total, teve uma precisão de 89% nos passes, sendo que mais de 60% deles foram enquanto a Alemanha estava atacando o adversário.

    Os números na temporada também mostram como o volante e lateral tem influencia no jogo do Bayern de Munique e da seleção. São 14 participações em gols em 49 jogos em 2025/26, além de uma média de 91% de acerto nos passes por jogo. A média de recuperações de bola é superior a quatro por partida, número que cresce para cinco quando o recorte considera os jogos pela Alemanha. O acerto nos passes também segue alto na seleção, com 92% de média.

    continua após a publicidade

    Pelo seu país, nesta temporada, são dez partidas e sete participações em gols, sendo duas bolas na rede e cinco assistências. Ou seja, mesmo ocupando posições diferentes, Kimmich consegue entregar número quase idênticos e se "camuflar" em campo, o que o torna o nome ideal para Nagelsmann adaptar como lateral.

    As características e números destacados fazem o alemão destoar em comapração ao elenco de outros países. Nos casos de Brasil e Argentina, por exemplo, o plantel da Copa não têm nomes nas laterais de primeira prateleira. A própria Seleção Brasileira sofreu com lesões e cortes de atletas da posição.

    Na Espanha e França, outras candidatas ao título, a direita também tem jogadores improvisados. Llorente, espanhol que também é volante, e Koudé, francês que atua como zagueiro, são outros exemplos de adaptações na seleção, mas não cumprem as mesmas funções em comparação aos seus clubes.

    Outro cenário que contribui para o sucesso de Kimmich é contar com atacantes que atuam pelo lado de campo e centroavantes que não ficam fixos dentro da área. No caso da seleção alemã, Musiala e Sané são os principais nomes que auxiliam o lateral pelo lado direito, enquanto Kai Havertz, escolha para atuar como centroavante, também faz movimentações na frente que melhoram o jogo do camisa 6.

    Agora, diante da Costa do Marfim, adversária do sábado (20), Kimmich terá um dos testes mais difíceis pela Alemanha desde a chegada de Julian Nagelsmann e enfrentará atacantes que atuam pelos lados do campo que podem exigir uma dedicação na marcação ainda maior.

    Veja os números totais de Kimmich pela seleção da Alemanha

    1. 10 jogos (10 titular)
    2. 2 gols
    3. 5 assistências
    4. 2.1 passes decisivos por jogo
    5. 9 grandes chances criadas
    6. 0.9 finalizações por jogo
    7. 92% de acerto no passe
    8. 24% de acerto nos cruzamentos
    9. 0.4 interceptações por jogo
    10. 1.6 desarmes por jogo
    11. 5.2 bolas recuperadas por jogo
    12. 66% de eficiência nos duelos
    13. 0.5 faltas por jogo
    14. Nota Sofascore 7.85

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    kimmich seleção alemanha copa do mundo
    Kimmich durante treinamento da seleção da Alemanha. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Torcida da Inglaterra durante jogo com a Croácia pela Copa do Mundo
    Copa do MundoCopa do Mundo encerra 1ª rodada com taxa de 99% de ocupação nos estádiosHá 7 minutos
    Quiñones marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP))
    Fora de CampoCopa do Mundo: saiba quem narra os jogos na CazéTV nesta quinta (18)Há 32 minutos
    cristiano ronaldo portugal
    Copa do MundoCristiano Ronaldo passa batido e tem números modestos na estreia de PortugalHá 32 minutos
    rudiger alemanha
    Copa do MundoRudiger encara fase como reserva da Alemanha e opina sobre substituto: 'Novo xerife'Há 1 hora
    Copa do MundoFrança espalha talento pela Copa e lidera ranking de jogadores em outras seleçõesHá 1 hora
    Espanha de Lamine Yamal estreou com empate na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoEspanha vive maior seca de gols de sua história na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Ancelotti de braços cruzados no treino da Seleção
    Ancelotti adota método que mantém elenco pronto no Brasil
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (18)?
    leifert sbt
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (18)?
    Brasil quebra recorde de colombianos e vira a casa da Seleção Cafetera
    Qual foi o resultado mais surpreendente da 1ª rodada da Copa do Mundo? Vote
    Coreia do Sul 1 x 3 México na Copa de 1998: Hernández brilha e vira para mexicanos
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Harry Kane quebra recordes e é protagonista de uma estrelada Inglaterra
    Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
    Mauro Cezar aponta melhor seleção após primeira rodada da Copa do Mundo
    A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 pela Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (18/06/2026)
    Jogadores do Brasil conversam durante pausa para hidratação do jogo contra Marrocos
    Saúde, interesse ou estratégia: pausa para hidratação na Copa do Mundo causa polêmica
    Decepções Copa do Mundo
    ANÁLISE: Favoritas decepcionam na primeira rodada da Copa do Mundo
    Malo Gusto saiu machucado do jogo-treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Campeão mundial sai machucado do treino e preocupa França na Copa do Mundo
    cristiano ronaldo portugal
    Balanço do Grupo K: Portugal empata, CR7 passa em branco e Colômbia vence