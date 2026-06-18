Kimmich é o coringa da Alemanha na Copa e se torna um jogador de 'dar inveja' nos rivais Jogador do Bayern de Munique entrega números de alto nível mesmo 'fora de posição' na seleção; veja análise

Em uma Copa do Mundo com algumas das principais seleções sofrendo para ter laterais de destaque, a Alemanha tem o luxo de contar com uma peça em seu elenco de "dar inveja" nos rivais. Autor de duas assistências contra Curaçao na goleada por 7 a 1, na estreia dos alemães, Joshua Kimmich se destaca por exercer com excelência mais de uma função dentro de campo.

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O jogador do Bayern de Munique atua quase toda a temporada como volante, mas assume o posto de lateral direito ao entrar em campo com a Alemanha. Isso poderia ser visto como "tapar buraco", mas, na verdade, se torna a opção mais viável para Julian Nagelsmann montar seu onze inicial. E os números na temporada e diante de Curaçao reforçam isso.

Na seleção, Kimmich costuma atuar como um lateral que cobre parte do meio-campo, o que o torna um jogador ativo tanto quando o time ataca quanto nos momentos de defesa da equipe alemã. O mapa de calor contra Curaçao reflete a posição do jogador na Alemanha e justifica por que o camisa 6 se torna um atleta raro nesta Copa do Mundo.

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Ao contrário de jogadores que só conseguem participar de uma das etapas do time, ou atacar ou defender, o alemão cumpre bem as duas funções. Não à toa, distribuiu duas assistências no campo ofensivo, sendo uma delas de dentro da grande área, e conseguiu fazer recuperações de bola dos dois lados do gramado. No total, teve uma precisão de 89% nos passes, sendo que mais de 60% deles foram enquanto a Alemanha estava atacando o adversário.

Os números na temporada também mostram como o volante e lateral tem influencia no jogo do Bayern de Munique e da seleção. São 14 participações em gols em 49 jogos em 2025/26, além de uma média de 91% de acerto nos passes por jogo. A média de recuperações de bola é superior a quatro por partida, número que cresce para cinco quando o recorte considera os jogos pela Alemanha. O acerto nos passes também segue alto na seleção, com 92% de média.

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Pelo seu país, nesta temporada, são dez partidas e sete participações em gols, sendo duas bolas na rede e cinco assistências. Ou seja, mesmo ocupando posições diferentes, Kimmich consegue entregar número quase idênticos e se "camuflar" em campo, o que o torna o nome ideal para Nagelsmann adaptar como lateral.

As características e números destacados fazem o alemão destoar em comapração ao elenco de outros países. Nos casos de Brasil e Argentina, por exemplo, o plantel da Copa não têm nomes nas laterais de primeira prateleira. A própria Seleção Brasileira sofreu com lesões e cortes de atletas da posição.

Na Espanha e França, outras candidatas ao título, a direita também tem jogadores improvisados. Llorente, espanhol que também é volante, e Koudé, francês que atua como zagueiro, são outros exemplos de adaptações na seleção, mas não cumprem as mesmas funções em comparação aos seus clubes.

Outro cenário que contribui para o sucesso de Kimmich é contar com atacantes que atuam pelo lado de campo e centroavantes que não ficam fixos dentro da área. No caso da seleção alemã, Musiala e Sané são os principais nomes que auxiliam o lateral pelo lado direito, enquanto Kai Havertz, escolha para atuar como centroavante, também faz movimentações na frente que melhoram o jogo do camisa 6.

Agora, diante da Costa do Marfim, adversária do sábado (20), Kimmich terá um dos testes mais difíceis pela Alemanha desde a chegada de Julian Nagelsmann e enfrentará atacantes que atuam pelos lados do campo que podem exigir uma dedicação na marcação ainda maior.

Veja os números totais de Kimmich pela seleção da Alemanha

10 jogos (10 titular) 2 gols 5 assistências 2.1 passes decisivos por jogo 9 grandes chances criadas 0.9 finalizações por jogo 92% de acerto no passe 24% de acerto nos cruzamentos 0.4 interceptações por jogo 1.6 desarmes por jogo 5.2 bolas recuperadas por jogo 66% de eficiência nos duelos 0.5 faltas por jogo Nota Sofascore 7.85

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Kimmich durante treinamento da seleção da Alemanha. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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