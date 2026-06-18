Quem avançaria hoje? Veja a classificação dos terceiros colocados da Copa do Mundo após a 1ª rodada Holanda e Brasil figuram entre os classificados na simulação após os primeiros jogos.

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 se encerrou nesta última quarta-feira (17). Com isso, já se tem um panorama e formação inicial de cada grupo após as primeiras partidas e suas movimentações.

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A atual edição da Copa do Mundo, além do maior número de seleções e uma nova fase eliminatória, também conta com um novo modelo de classificação: os melhores terceiros colocados também avançam. E, para entender melhor o critério de desempate que será utilizado para classificar as respectivas equipes, o Lance traz uma simulação baseada na classificação dos terceiros colocados e, dentre eles, os oito melhores que avançariam ao mata-mata após a primeira rodada de confrontos. Neste momento, a Seleção Brasileira avançaria como a segunda melhor terceira colocada. Confira:

1 . Holanda 2 . Brasil 3 . Bélgica 4 . Catar 5 . Portugal 6 . Espanha 7 . Tchéquia 8 . Equador 9 . Panamá 10 . Senegal 11 . Jordânia 12 . Turquia

Paquetá em ação pela Seleção Brasileira contra Marrocos na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Neste momento, com base nos resultados da primeira rodada, os oito terceiros colocados classificados seriam, respectivamente: Holanda, Brasil, Bélgica, Catar, Portugal, Espanha, Tchéquia e Equador. O critério de desempate dos terceiros colocados tem um método diferente.

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Como será o desempate entre os terceiros colocados?

A definição das oito melhores seleções que terminarem em terceiro lugar seguirá critérios diferentes, já que elas pertencem a grupos distintos.

Neste caso, a ordem será:

1 . Maior número de pontos; 2 . Melhor saldo de gols; 3 . Maior número de gols marcados; 4 . Melhor índice de fair play; 5 . Melhor posição no Ranking Mundial da Fifa.

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