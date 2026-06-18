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Quem avançaria hoje? Veja a classificação dos terceiros colocados da Copa do Mundo após a 1ª rodada

Holanda e Brasil figuram entre os classificados na simulação após os primeiros jogos.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 09:19
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Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 se encerrou nesta última quarta-feira (17). Com isso, já se tem um panorama e formação inicial de cada grupo após as primeiras partidas e suas movimentações. 

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    A atual edição da Copa do Mundo, além do maior número de seleções e uma nova fase eliminatória, também conta com um novo modelo de classificação: os melhores terceiros colocados também avançam. E, para entender melhor o critério de desempate que será utilizado para classificar as respectivas equipes, o Lance traz uma simulação baseada na classificação dos terceiros colocados e, dentre eles, os oito melhores que avançariam ao mata-mata após a primeira rodada de confrontos. Neste momento, a Seleção Brasileira avançaria como a segunda melhor terceira colocada. Confira:

      1.
    1. Holanda 
      2. 2.
    2. Brasil
      3. 3.
    3. Bélgica
      4. 4.
    4. Catar
      5. 5.
    5. Portugal
      6. 6.
    6. Espanha 
      7. 7.
    7. Tchéquia 
      8. 8.
    8. Equador 
      9. 9.
    9. Panamá
      10. 10.
    10. Senegal 
      11. 11.
    11. Jordânia
      12. 12.
    12. Turquia
    Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
    Paquetá em ação pela Seleção Brasileira contra Marrocos na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Neste momento, com base nos resultados da primeira rodada, os oito terceiros colocados classificados seriam, respectivamente: Holanda, Brasil, Bélgica, Catar, Portugal, Espanha, Tchéquia e Equador. O critério de desempate dos terceiros colocados tem um método diferente.

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    Como será o desempate entre os terceiros colocados?

    A definição das oito melhores seleções que terminarem em terceiro lugar seguirá critérios diferentes, já que elas pertencem a grupos distintos.

    Neste caso, a ordem será:

      1.
    1. Maior número de pontos;
      2. 2.
    2. Melhor saldo de gols;
      3. 3.
    3. Maior número de gols marcados;
      4. 4.
    4. Melhor índice de fair play;
      5. 5.
    5. Melhor posição no Ranking Mundial da Fifa.

    ➡️Acompanha a tabela da Copa do Mundo 2026 com o Lance!

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