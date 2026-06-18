Quem avançaria hoje? Veja a classificação dos terceiros colocados da Copa do Mundo após a 1ª rodada
Holanda e Brasil figuram entre os classificados na simulação após os primeiros jogos.
A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 se encerrou nesta última quarta-feira (17). Com isso, já se tem um panorama e formação inicial de cada grupo após as primeiras partidas e suas movimentações.
Brasil tem maior probabilidade de classificação no Grupo C, seguido por Escócia e Marrocos; veja números
Classificação da Copa do Mundo: veja como estão os grupos e a posição do Brasil
Entenda os critérios de desempate e classificação na fase de grupos da Copa do Mundo
➡️Balanço do Grupo L: Gana vence no fim, e Kane brilha na Copa do Mundo
A atual edição da Copa do Mundo, além do maior número de seleções e uma nova fase eliminatória, também conta com um novo modelo de classificação: os melhores terceiros colocados também avançam. E, para entender melhor o critério de desempate que será utilizado para classificar as respectivas equipes, o Lance traz uma simulação baseada na classificação dos terceiros colocados e, dentre eles, os oito melhores que avançariam ao mata-mata após a primeira rodada de confrontos. Neste momento, a Seleção Brasileira avançaria como a segunda melhor terceira colocada. Confira:
- Holanda
- Brasil
- Bélgica
- Catar
- Portugal
- Espanha
- Tchéquia
- Equador
- Panamá
- Senegal
- Jordânia
- Turquia
Neste momento, com base nos resultados da primeira rodada, os oito terceiros colocados classificados seriam, respectivamente: Holanda, Brasil, Bélgica, Catar, Portugal, Espanha, Tchéquia e Equador. O critério de desempate dos terceiros colocados tem um método diferente.
➡️Em campo: Neymar segue nova etapa de treinos na Seleção
Como será o desempate entre os terceiros colocados?
A definição das oito melhores seleções que terminarem em terceiro lugar seguirá critérios diferentes, já que elas pertencem a grupos distintos.
Neste caso, a ordem será:
- Maior número de pontos;
- Melhor saldo de gols;
- Maior número de gols marcados;
- Melhor índice de fair play;
- Melhor posição no Ranking Mundial da Fifa.
➡️Acompanha a tabela da Copa do Mundo 2026 com o Lance!
🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre